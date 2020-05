Les nouvelles de Cyberpunk 2077 feront surface le mois prochain le 11 juin

Marquez vos calendriers pour le 11 juin, les amis. Ce jour-là, CD Projekt RED lancera quelque chose de nouveau concernant Cyberpunk 2077. Et, selon Marcin Mamot, responsable de la communauté mondiale, « des trucs seront montrés! »

CD Projekt a dévoilé la prochaine baisse d’informations dans un récent post sur Cyberpunk 2077 ′s la page Twitter officielle. Le tweet en question est accompagné d’une image «Night City Wire», ce qui pourrait signifier un certain nombre de choses. Qui sait, le studio accueillera une émission de nouvelles de quelque sorte que ce soit en magasin?

Mamot a partagé un tweet similaire sur sa propre page, laissant entendre que de nouvelles images sont à l’horizon:

Les trucs seront affichés! pic.twitter.com/XzgQLH0w9P – Marcin Momot (@ Marcin360) 5 mai 2020

Ce que le développeur présentera sert encore un autre mystère. Alors que les fans attendent patiemment la révélation de nouvelles images de gameplay, CD Projekt a déjà laissé entendre que le DLC pourrait faire surface avant Cyberpunk 2077 Lancement en septembre. Lors d’un appel aux investisseurs le mois dernier, le président du studio, Adam Kiciński, a taquiné les détails Cyberpunk 2077 DLC tombera dans «un scénario similaire à The Witcher 3. «

Comme de nombreux fans se souviennent, le développeur a partagé ses plans pour The Witcher 3’s contenu post-lancement environ trois mois avant sa sortie en mai 2015. Une révélation en juin de détails similaires pour le nouveau RPG de science-fiction semble donc plausible. Il est également difficile de savoir si cela signifie que CD Projekt RED ne présentera aucun nouveau gameplay au cours de l’événement Inside Xbox de cette semaine, qui voit plusieurs révélations de jeux tiers pour la console de nouvelle génération de Microsoft. Vraisemblablement, certains de ces jeux seront également des versions PS5, avec Assassin’s Creed Valhalla confirmé pour être montré.

Cyberpunk 2077 lancera plus tard cette année le 17 septembre pour la PlayStation 4, PC et Xbox One. Un livre d’histoire de Dark Horse, Le monde du cyberpunk 2077, sortira le mois prochain le 17 juin pour 39,99 $. Une édition Deluxe est également en préparation, au prix de 99,99 $.

[Source: Cyberpunk 2077 on Twitter]