Les nouveaux supers de stase de démoniste de Destiny 2 suppriment désormais les boss en quelques secondes

La nouvelle sous-classe de Warlock basée sur la stase de Destiny 2 Beyond Light, le Shadebinder, a eu des problèmes avec son super depuis le lancement de Beyond Light – à commencer par les joueurs découvrant qu’ils pouvaient boucler le super indéfiniment avec un timing minutieux. Maintenant, il semble que le super puisse être utilisé pour anéantir n’importe quel boss du jeu en quelques secondes.

Gladd, un joueur du clan Destiny 2 Redeem, a publié des clips d’une équipe de sorciers Shadebinder (et d’un chasseur) utilisant le nouveau super one-two punch Winter’s Wrath pour insta-tuer une variété de boss les plus difficiles de Destiny 2. Le patron des boulettes de viande dans Gambit? Oblitéré. Morgeth le gardien des flèches? À plus. Riven, le boss final du raid Last Wish? Effacé de la carte. Rien ne semble être capable de résister à la puissance de plusieurs vagues fracassantes du super Shadebinder.

Cela semble être une réaction puissante provoquée par une combinaison d’une grenade stase (ou d’une grenade tirée par le nouveau lance-grenades stase exotique, Salvation’s Grip) et l’attaque par ondes de choc dans Winter’s Wrath. L’effet est dramatique: les barres de santé des boss disparaissent littéralement, comme si l’interface utilisateur du jeu FPS ne pouvait pas suivre la quantité de dégâts infligés en un seul instant.

La fireteam utilise une astuce supplémentaire qui peut amplifier l’effet – ils utilisent tous le fragment de stase Whisper of Hedrons qui accorde des dégâts d’arme supplémentaires après avoir gelé une cible à un coût en force.

Le voici en action, à commencer par Kalli le corrompu:

Ok broooooooooo C’est quoi cette merde ??????? pic.twitter.com/rIPEr6faki – Gladd (@Gladd) 16 novembre 2020

Passons à Last Wish to Morgeth:

Welp… tu savais que ça allait arriver Dubya Tee Eff pic.twitter.com/d1392waxTs – Gladd (@Gladd) 16 novembre 2020

Et enfin à Riven, qui est juste triste.

Salut Riven! Au revoir Riven! ur ded pic.twitter.com/dUjq3CKYsF – Gladd (@Gladd) 16 novembre 2020

Ensuite, il y a le « boss aux boulettes de viande » (alias l’Ascendant Primeval) dans Gambit, qui aurait des phases immunitaires. Plus maintenant, apparemment.

Oh… le Meatball Boss de Gambit a des PHASES IMMUNITAIRES ??? Stasis pense le contraire. pic.twitter.com/hSj7AgTZP1 – Gladd (@Gladd) 16 novembre 2020

Bungie semble avoir remarqué.

Eh bien merde. – dmg04 (@ A_dmg04) 16 novembre 2020

Nous avons contacté Bungie pour voir ce qu’il fait dans cette situation – nous sommes à peu près sûrs que ce n’est pas ainsi que le nouveau super Warlock est censé fonctionner, et cela pourrait causer des problèmes pour le lancement du nouveau Beyond Light Deep. Raid de Stone Crypt ce week-end. Nous mettrons à jour cette histoire avec de plus amples informations.

En attendant, voici où trouver les éclats entropiques de Destiny 2 sur la lune glacée d’Europe, qui est le nouvel emplacement introduit dans Beyond Light.

