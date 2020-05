Les nouveaux mutants ont enfin une nouvelle date de sortie

Oh, Les nouveaux mutants. Lorsque COVID-19 a commencé à avoir un impact sur l’industrie du cinéma, il y avait des films où il semblait que nous étions en train de lancer une production alors qu’elle était déjà en panne. Pas le temps de mourir a été retardé après un parcours difficile pour se rendre au grand écran. Il ressemblait à Inexploré le film allait enfin décoller. Le flash le film aurait commencé à tourner ce mois-ci lorsque tous les retards ont frappé. Ensuite il y a Les nouveaux mutants, qui vient d’avoir un timing malheureux depuis le premier jour. L’un des derniers halètements des films X-Men avant que le studio ne soit vendu à Disney; il semblait que personne ne savait quoi faire de la propriété. Il a manqué sa date de sortie en 2018, et beaucoup de gens pensaient qu’il était assis quelque part sur une étagère. Ce n’est que cette année que nous avons découvert que le film n’était pas vraiment terminé. Réalisateur Josh Boone a révélé que le film n’était achevé qu’à 75%.

Le film a obtenu une nouvelle date de sortie en avril 2020, et le marketing montait. Il semblait que les choses allaient bien pour le petit film X-Men qui pourrait jusqu’à ce que COVID-19 vienne et se ferme et tout s’arrête. Les nouveaux mutants a été parmi les premiers films de Disney à être retardé, mais contrairement à d’autres productions, Les nouveaux mutants n’a pas eu de date de sortie. Certaines personnes se demandaient si cela irait directement à un service de streaming. L’officiel Twitter compte mettre ces rumeurs au lit aujourd’hui.

nous sommes de retour pic.twitter.com/e2ZeKYAEBy – Studios du XXe siècle (@ 20thcentury) 13 mai 2020

Il semble donc que le plan soit de sortir ce film dans les salles le 28 août, ce qui est encore un peu un pari. En ce moment, il y a des rumeurs selon lesquelles le comté de LA pourrait avoir des commandes à domicile qui durent encore plusieurs mois, et je ne peux pas voir l’industrie du cinéma rouvrir sans le marché de LA. Si LA ne rouvre pas, il y a de fortes chances qu’un marché comme New York ne le soit pas non plus. Nous ne savons tout simplement pas si les choses vont être assez normales pour retourner au cinéma d’ici juillet ou août, mais il semble que Disney et les studios du 20e siècle parient dessus. Au moins pour l’instant.

Résumé: Cinq jeunes mutants, qui découvrent leurs capacités dans un établissement secret contre leur volonté, se battent pour échapper à leurs péchés passés et se sauver.

Les nouveaux mutants, réalisé par Josh Boone, étoiles Anya Taylor-Joy, Alice Braga, Maisie Williams, Charlie Heaton, Blu Hunt, et Henry Zaga. Il a une date de sortie du 28 août, au moins pour l’instant.

