Les nouveaux mutants Easter Egg font référence à l’un des plus grands événements Marvel X-Men

Au coeur de Nouveaux mutants est l’histoire d’amour naissante entre Dani Moonstar (Blu Hunt) et Rahne Sinclair (Maisie Williams). Alors que les deux jeunes mutants commencent à réaliser leur attirance mutuelle, ils se faufilent hors de l’hôpital une nuit pour partager leurs pensées, leurs peurs et un baiser ailleurs sur le terrain où ils sont des prisonniers ostensibles. Les remorques pour Nouveaux mutants tous montraient un mystérieux cimetière sur le terrain de l’hôpital, un cimetière qui ajoute à la sensation inquiétante de l’hôpital et à l’ambiance du film d’horreur. C’est dans ce cimetière que se déroule la plus grande référence X-Men du film.

Les tombes sont simples, sans ornements et étrangement marquées uniquement de chiffres plutôt que de noms, indiquant à quel point le monde voit les enfants mutants jetables. Rahne et Dani se sont allongés devant l’une de ces tombes pour regarder la pluie, et comme ils le font, nous pouvons clairement voir que celle-ci est marquée «137», un nombre qui revêt une importance particulière pour les fans de l’original Marvel Comics X- Hommes.

Sorti en 1980, The Uncanny X-Men Le n ° 137 était la fin de la célèbre «Dark Phoenix Saga» et présentait la mort de Jean Gray. C’est certainement la mort la plus célèbre de l’histoire des X-Men et l’un des numéros les plus célèbres de tous les temps. Tandis que Nouveaux mutants n’implique clairement pas que Dani et Rahne sont réellement allongés sur la tombe de Jean Grey (le film Jean est sorti de façon cosmique enflammée à la fin de Phénix sombre), il est peu probable que les cinéastes aient choisi ce numéro par accident.

Au lieu de cela, cela se veut peut-être un commentaire subtil sur l’état de la franchise X-Men. Comme d’autres efforts plus risqués tels que Logan ou Dead Pool, Nouveaux mutants a toujours été destiné à être lié de manière quelque peu tangentielle au reste des films de Fox, et il est probable que l’écriture était sur le mur pour l’état de la série au moment où ces scènes étaient filmées. Deux des protagonistes de ce film partageant un moment de calme au sommet de la tombe d’une entrée beaucoup plus explosive et axée sur la franchise se sentent appropriés, surtout compte tenu de la façon dont ces films ont (pour la plupart) tenté de tracer leur propre chemin pendant deux décennies.

