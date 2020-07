Les nouveaux films et séries disponibles en VOD

Du 5 au 11 juillet, comédie, drame, documentaire,… Découvrez les meilleures sélections pour les nouveautés de la semaine.

Les films disponibles en VOD le 7 juillet 2020

LA SINCÉRITÉ

C’est une comédie réalisée par Charles Guérin Surville avec Jeanne Damas, Charles Pépin, Jacky Terrasson, Manon Palmer, Charles Guérin Surville, Charleyne Biondi, Annika Stenvall. En résumé, pour séduire la jeune comédienne Louise, Jean décide de se lancer dans le tournage d’un film. Accompagné de ses muses Mia et Alma, d’un jazzman de renom Jimmy et d’un ami philosophe Guillaume lui-même affublé d’une neuro-scientifique retors, l’équipe compose au jour le jour le scénario du film. Peu à peu, les sentiments prennent le pas sur leurs personnages. Comme si la sincérité avait besoin de la fiction pour se révéler ?

IL PLEUVAIT DES OISEAUX

C’est un film dramatique réalisé par Louise Archambault avec Rémy Girard, Andrée Lachapelle. Ce film parle de l’histoire intrigante de trois vieux ermites vivant reclus dans les bois. Alors que des incendies de forêt menacent la région, leur quotidien est bousculé par la mort de leur doyen, Boychuck, et l’arrivée d’une octogénaire injustement internée à vie. Une photographe, mandatée pour interviewer les témoins des feux les plus meurtriers de l’époque, trouve leur repaire.

Les films disponibles en VOD le 8 juillet 2020

THE GREAT BATTLE

C’est un film historique sud-coréen réalisé et écrit par Kim Kwang-sik avec Nam Joo-hyuk, Eun-Chae Jeong. Ce film parle du siège de la forteresse d’Ansi et la bataille épique de 88 jours que Yang Man-chun et ses troupes Goguryeo ont menée contre 500 000 envahisseurs de la dynastie Tang pour la défendre. En fait, en l’an 645, l’Empereur Li, de la Dynastie Tang, envahit Goguryeo, l’un des anciens Royaumes de Corée. L’armée Tang enchaîne les victoires jusqu’à arriver à la forteresse d’Ansi, défendue par le Général Yang. Isolé, abandonné par le reste du Royaume, et largement dépassé en nombre par les centaines de milliers d’assaillants, Yang rassemble ses troupes, bien décidé à résister…

WOMAN

Réalisé par Anastasia Mikova et Yann Arthus-Bertrand, ce film documentaire est un projet mondial qui donne la parole à 2.000 femmes à travers 50 pays différents. Cette très large échelle, n’empêche pas le film d’offrir un portrait véritablement intimiste de celles qui représentent la moitié de l’humanité. Ce documentaire est l’occasion de révéler au grand jour les injustices que subissent les femmes partout dans le monde. Mais avant tout, il souligne la force intérieure des femmes et leur capacité à changer le monde, en dépit des multiples difficultés auxquelles elles sont confrontées. WOMAN, qui repose sur des entretiens à la première personne, aborde des thèmes aussi variés que la maternité, l’éducation, le mariage et l’indépendance financière, mais aussi les règles et la sexualité. À travers ce film, vous découvrirez la parole des femmes comme vous ne l’aviez jamais entendue auparavant.