Les nouveaux écouteurs sans fil de LG qui tuent les bactéries sont disponibles aux États-Unis à un prix raisonnable

Même si Apple n’a pas inventé techniquement le véritable concept des écouteurs sans fil ou n’a pas été le pionnier de l’industrie des écouteurs en croissance rapide la gamme d’AirPods a fini par dominer facilement, il est difficile de nier qu’un groupe d’entreprises s’inspire aujourd’hui des leaders du marché en termes de conceptions et de fonctionnalités.

Mais ce n’est pas le cas de LG. Le premier membre de la famille Tone Free, dévoilé il y a environ six mois, ne ressemblait en rien aux AirPods ou aux AirPods Pro, contrebalançant ce dernier modèle au prix recommandé de 199,99 $ avec une « réduction du bruit avancée » en remorque, et peut-être plus important encore, un véritable technologie innovante visant à réduire massivement les bactéries sur les embouts des écouteurs pendant la charge.

Bien qu’indéniablement excentrique, les écouteurs HBS-FL7 autrement élégants doivent avoir au moins un succès modéré. C’est parce que LG vient de sortir non pas une, mais deux nouvelles versions Tone Free aux États-Unis, tout en se préparant à mettre également un troisième modèle à disposition «bientôt».

Revêtus d’une seule teinte noire, les trois nouveaux membres de la liste Tone Free sont à peu près identiques dans presque tous les départements clés. Nous parlons de la qualité sonore Meridian haut de gamme offerte dans tous les domaines, aux côtés de la réduction du bruit (qui n’est pas la même que la suppression active du bruit, pensez-vous) et des capacités d’annulation d’écho, de l’indice IPX4 pour la protection contre la sueur et la pluie, d’une charge rapide et d’un total de 18 heures d’autonomie (six pour les écouteurs solo).

Les principales différences sont que le boîtier HBS-FN6 est activé à la fois pour le chargement sans fil et la technologie UVnano, le HBS-FN5W ne conservant que l’ancienne fonctionnalité et le HBS-FN4 ultra-abordable sans les deux fonctionnalités.

Cela signifie que si vous êtes un germaphobe enthousiasmé par la perspective de vos prochains vrais écouteurs sans fil capables de tuer 99,9% des bactéries pendant le chargement, vous devrez cracher les 150 dollars. Ce n’est pas si mal pour certaines des alternatives AirPod les plus uniques sur le marché aujourd’hui, n’est-ce pas?