Les nouveaux écouteurs sans fil AirPods de LG tuent également les germes et les bactéries

Alors que la plupart des challengers Apple sur le marché en croissance rapide des « hearables » semblent se concentrer sur la sous-cotation la gamme leader d’AirPods et / ou offrant une autonomie de batterie supérieure dans des boîtiers similaires, une entreprise essaie de se démarquer avec une fonctionnalité vraiment unique et résolument non conventionnelle.

En plus de charger les minuscules écouteurs lorsque vous ne les utilisez pas, ledit boîtier promet une « hygiène améliorée » en éliminant 99,9% d’E. Coli et de S. aureus du gel auriculaire hypoallergénique en silicone et du maillage interne des bourgeons HBS-FN6. Selon LG, « plusieurs études ont montré que les écouteurs peuvent héberger plus de bactéries qu’une planche à découper de cuisine », ce qui non seulement semble absolument dégoûtant, conduisant également à des « infections auriculaires potentielles ».

C’est un risque que la nouvelle variante de LG Tone Free prétend réduire de 99,9%, bien que, compte tenu du contexte actuel de santé publique et du climat politique, nous ne négligerions pas de souligner que les virus et les bactéries sont deux choses très différentes.

Pourtant, il est difficile de nier l’attrait de ces véritables écouteurs sans fil autonettoyants qui visent à combiner style et fonctionnalité conventionnels avec une technologie unique de protection de la santé. Soit dit en passant, au cas où vous vous poseriez la question, la plus grande différence entre le modèle HBS-FL7 sorti en janvier et cette toute nouvelle variante HBS-FN6 « haut de gamme » est la conception « de type canal » de ce dernier, promettant de offrent un ajustement plus confortable que leurs prédécesseurs « semi-ouverts ».

Pendant ce temps, la nouvelle version bas de gamme LG HBS-FN4 semble être livrée sans étui de charge UVnano innovant tout en partageant tout le reste avec les vrais écouteurs sans fil HBS-FN6, y compris la qualité « audio réaliste » alimentée par Meridian, la fonction d’isolation du bruit (qui est pas la même chose que la suppression active du bruit, rappelez-vous), la résistance à l’eau IPX4, l’accès facile à Google Assistant et Siri, ainsi que six heures d’autonomie en standard et jusqu’à 18 heures d’endurance supplémentaire à partir du boîtier.

Pour certaines raisons, LG reste muet sur les prix de détail de ces deux nouveaux rivaux AirPods, ce qui est rarement un bon signe, mais du côté positif, la famille Tone Free devrait s’étendre aux « principaux marchés européens et américains à partir du mois prochain », donc nous devrait tout savoir assez rapidement.