Les nouveaux AirPods d’Apple pourraient remplacer vos écouteurs Bose et Sony grâce à une touche unique

APPLE est censé planifier une nouvelle paire de ses AirPods les plus vendus – mais cette fois, le fabricant d’iPhone abandonne le petit facteur de forme des écouteurs en faveur d’un design supra-auriculaire similaire à la série BOSE 700 et Sony WH-1000XM3. .

Apple veut apporter une touche , euh , au marché des écouteurs intra-auriculaires avec sa prochaine paire d’AirPods. Selon la rumeur, être appelé AirPods Studio, le nouveau casque sans fil supra-auriculaire se concentrera sur le son et la suppression du bruit tout en conservant la même technologie de couplage rapide et l’accès mains libres à Siri qui ont fait des AirPods et AirPods Pro de poche de tels succès dans le monde entier.

AirPods Studio semble prêt à s’affronter avec les modèles BOSE 700 Series, Sony WH-1000XM3 et JBL CLUB ONE.

Et maintenant, nous avons une idée plus claire de ce qu’Apple met dans son arsenal pour affronter ces canettes les plus vendues. Selon un document récemment déposé auprès du Bureau américain des brevets et des marques d’Apple, la société étudie une technologie qui détecte automatiquement lorsque les écouteurs intra-auriculaires sont tournés. Pourquoi est-ce important? Eh bien, que vous ayez le bandeau sur le dessus de votre tête ou accroché à l’arrière de votre cou, Apple sera en mesure d’optimiser le logiciel pour que les commandes tactiles des oreillettes restent cohérentes.

Le blog Apple-centric Patently Apple , qui garde la trace des derniers documents de propriété intellectuelle déposés par la société californienne, a déjà partagé des détails sur un brevet accordé en février. Cette détection de geste couvert – comme des glissements pour sauter des chansons, par exemple – sur une zone tactile de l’écouteur.

Combiné avec le dernier brevet, il semble assez clair que ces gestes joueront un grand rôle avec ces écouteurs.

Nous n’avons jamais vu un fabricant de casques changer intelligemment l’orientation de ses commandes gestuelles auparavant – donc un glissement vers le haut augmentera toujours le volume, quelle que soit la façon dont vous choisissez de porter les écouteurs. C’est une touche très Apple.

Malheureusement, on ne sait pas quand nous pourrons écouter ces écouteurs. Avec les AirPods Pro à partir de 249 E, il est peu probable que ces écouteurs supra-auriculaires de nouvelle génération soient bon marché.

Avec la conférence des développeurs WWDC d’Apple dans le rétroviseur, le prochain événement majeur prévu dans le calendrier semble être l’annonce de l’iPhone en septembre 2020 (à condition qu’il n’y ait pas de retards dus à la pandémie de coronavirus arrêtant la fabrication en Chine). Reste à voir si nous voyons les écouteurs supra-auriculaires dévoilés aux côtés d’une nouvelle gamme de smartphones.

Partager : Tweet