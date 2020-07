Les notes de mise à jour OB23 de Free Fire révélées

Feu libreLa mise à jour OB23 sera mise en ligne dans le monde entier le 29 juillet. Les notes de mise à jour ont été publiées aujourd’hui, confirmant les nouvelles fonctionnalités à venir dans la bataille royale.

La mise à jour 3volution célébrera le troisième anniversaire du jeu. Garena a déjà annoncé qu’elle avait une série d’événements prévue pour la date d’août.

Les joueurs qui avaient accès au serveur avancé ont déjà divulgué certaines des nouvelles choses à venir avec la mise à jour 3volution, telles que le nouveau personnage Luqueta et l’animal de compagnie M. Waggor. Après une brève annulation en raison de problèmes techniques, le serveur avancé a été ouvert aux joueurs le 18 juillet.

La deuxième saison du mode Clash Squad débutera officiellement à 4 h du matin, le 30 juillet. Les joueurs classés Or III ou plus recevront un Golden G18. Un nouvel élément de kit de réanimation appelé Horizaline a également été ajouté à Clash Squad. Horizaline est un objet coûteux, mais il ravivera les joueurs avec 100 HP et restaurera la capacité de combat.

Toujours pour Clash Squad, Garena a annoncé que l’aide à la visée accordera désormais la priorité aux joueurs qui sont encore au combat après avoir reçu des plaintes de la communauté. Enfin, les joueurs peuvent désormais consulter leurs statistiques de carrière pour le mode sur leur profil personnel.

Dans le gameplay général, Feu libre recevra un Spawn Island retravaillé appelé «The Runway» et quatre véhicules ont vu leur vitesse maximale ajustée: la moto, la Jeep, le TuTu et le SUV. Les pistolets AK, FAMAS, M249, SPAS12 et XM8 étaient équilibrés, tandis que le mode Gun King prend désormais en charge les matchs à quatre contre quatre.

Le nouveau personnage Luqueta, annoncé il y a quelques mois, arrive enfin à Feu libre avec une capacité d’augmenter le maximum de HP avec chaque kill de huit à 35 HP. M. Waggor, le nouveau familier pingouin, a la capacité Smooth Gloo et peut produire des grenades Gloo Wall pour les joueurs.

Le nouveau pistolet AUG, qui avait également déjà fait l’objet d’une fuite, sera disponible dans les modes Classic et Clash Squad. Garena dit que l’arme est flexible et peut être utilisée dans des situations à courte et moyenne distance. Il peut également être utilisé avec une arme à longue portée pour plus d’efficacité.

Hayato «Firebrand» est le deuxième personnage éveillé de Feu libre et deviendra disponible gratuitement le 22 août. Il recevra des dégâts frontaux réduits de 20% à 40% pendant trois secondes.

Cependant, la maintenance planifiée du serveur qui apporte la mise à jour OB23 n’a toujours pas été officiellement annoncée.

