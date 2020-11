Les nominés pour les FIT Awards 2020

Les nominés pour la septième édition des FIT Awards ont été annoncés avant la cérémonie de gala du mois prochain.

Les professionnels et les entreprises de l’industrie de la santé et du fitness de Dubaï sont sur le point de se rassembler au Soho Garden DXB pour la remise des prix annuelle, qui célèbre les réalisations de la communauté au cours des 12 derniers mois.

L’événement de gala, qui respectera des directives strictes en matière de distance sociale, voit non seulement les gagnants présenter leurs gongs, mais offre également une opportunité de réseautage avant la cérémonie et une soirée exclusive après la cérémonie.

Au total, il y a 20 catégories – 10 pour les prix individuels et 10 pour les entreprises, qui ont été votées à la fois par le public et un jury estimé. Les catégories individuelles incluent le Fitness Manager de l’année, le PT de l’année (homme et femme), la meilleure transformation de l’année et l’influenceur fitness de l’année (homme et femme). Les marques s’affronteront dans un certain nombre de catégories férocement disputées, notamment l’établissement de l’année, l’opérateur d’aliments santé de l’année et la meilleure utilisation des médias sociaux pour la santé et le fitness.

Actiph Water, le leader européen de l’eau ionisée alcaline et Liftdex Strength & Equipment, le plus grand spécialiste de la fabrication et des solutions de gymnastique des EAU, sont les partenaires officiels des FIT Awards 2020. Les REP UAE et Dubai Active soutiennent également l’événement.

Les clients souhaitant y assister ont le choix entre trois forfaits, à partir de Dh280. Chaque forfait comprend un menu de style de partage et diverses options de boissons. Les invités recevront également chacun un sac cadeau.

Pour en savoir plus et pour réserver vos places, visitez https://fitawardsme.com/awards-ceremony/

À propos des sponsors

Actiph Water est la première eau ionisée alcaline en Europe, suralimentée à un pH de 9+. Fondé par Jamie Douglas-Hamilton, sept fois détenteur du record du monde Guinness, Actiph est le résultat de sa recherche mondiale approfondie de la forme d’hydratation la plus efficace, après une longue ligne de 5000 milles à travers l’océan Indien. Actiph prend de l’eau de source Shropshire, la purifie, ajoute un mélange unique d’électrolytes alcalins, puis ionise à pH 9+, produisant une eau alcaline douce qui vous aide à en faire plus chaque jour.

Liftdex Strength & Equipment est le premier fabricant et spécialiste des solutions de gymnastique des EAU pour les gymnases à domicile et commerciaux. Ils permettent aux clients de s’entraîner avec les meilleurs pour atteindre leur plein potentiel. À votre porte avec des sites et des usines partout aux EAU, nous sommes votre choix pour votre équipement de formation haut de gamme.

