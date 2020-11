Les nettoyeurs peuvent-ils fonctionner en mode fermé? Tout ce que nous savons sur l’impact des restrictions de Covid sur le personnel de nettoyage et les artisans

Le deuxième verrouillage national de l’Angleterre débutera le jeudi 5 novembre, avec l’interdiction de quitter leur domicile, sauf pour une liste de circonstances spécifiques.Les dernières règles, annoncées par Boris Johnson ce week-end, visent à freiner la propagation de Covid-19 et le resteront en place jusqu’au 2 décembre au moins, même s’il est possible que cela soit prolongé. Ils auront un impact sur la plupart des secteurs, de nombreuses entreprises étant invitées à fermer et d’autres fonctionnant sous de nouvelles restrictions. Pendant ce temps, le programme de congé de 80% du gouvernement sera également prolongé jusqu’à la fin novembre pour soutenir les travailleurs.Mais qu’est-ce que cela signifie pour les commerçants et les nettoyeurs et peuvent-ils encore travailler pendant le verrouillage? Voici comment les dernières restrictions affectent les emplois dans les maisons d’autres personnes: Les commerçants et les nettoyeurs peuvent-ils visiter ma maison? Il semble que les gens de métier et le personnel de nettoyage seront autorisés à entrer dans votre maison pendant le deuxième verrouillage, selon les dernières règles. ne doivent pas quitter leur domicile, sauf pour des raisons spécifiques, qui incluent le travail – s’ils ne peuvent pas faire leur travail à distance. Il se lit comme suit: «Vous ne devez pas quitter ou être à l’extérieur de votre domicile, sauf à des fins spécifiques. Celles-ci incluent: À des fins professionnelles, où votre lieu de travail reste ouvert et où vous ne pouvez pas travailler de chez vous (y compris si votre travail implique de travailler chez d’autres personnes). »Qui est inclus dans les conseils sous« Travailler chez d’autres personnes »? Selon les directives publiées en mai, «travailler chez d’autres personnes» comprend, mais sans s’y limiter, les personnes travaillant dans les domaines suivants: les travailleurs à domicile – tels que les services de réparation, les installateurs, les lecteurs de compteurs, les plombiers, les nettoyeurs, les cuisiniers, les visites aux services à domicile – tels que les chauffeurs-livreurs momentanément à la porte Les employeurs et les travailleurs devraient appliquer des directives de distanciation sociale chaque fois que possible (Photo: Rui Vieira / PA) Quels types de mesures de sécurité devraient être mis en place? Le gouvernement n’a pas encore mis à jour ses directives sur le travail dans les foyers d’autrui lors du deuxième verrouillage national.Selon son avis actuel, publié pour la première fois en mai, les employeurs ont le devoir de consulter les travailleurs sur leur santé et leur sécurité. y avant leur visite.Le gouvernement reconnaît qu’il s’agit d’un environnement complexe en raison des diverses relations de travail, y compris les travailleurs indépendants, les employeurs et les agences. Pour cette raison, il encourage les employeurs à parler directement avec leurs employés pour prendre en compte les incertitudes ou précautions à mettre en place pour sécuriser Covid sur le lieu de travail. En savoir plus Quand le verrouillage commence-t-il? À quelle heure les nouvelles règles Covid commencent-elles jeudi et combien de temps durent les restrictions? Entre autres choses, il est conseillé aux employeurs et aux travailleurs d’appliquer des directives de distanciation sociale dans la mesure du possible. toutes les portes intérieures de la maison ouvertes sont également recommandées afin de minimiser le contact avec les poignées de porte.Vous pouvez lire ici tous les conseils concernant le travail à domicile pour les employeurs et les employés.J’ai contacté le Département de la stratégie commerciale, énergétique et industrielle pour savoir si mis à jour des orientations seront publiées.

