Les négociations sur le Brexit reprennent ce week-end avec quelques jours pour conclure un accord commercial alors que le Royaume-Uni rejette l’offre de pêche de l’UE

Les négociations sur le Brexit reprennent face à face samedi après une pause d’une semaine, avec quelques jours pour conclure un accord de libre-échange avant la fin du temps imparti.Michel Barnier s’est rendu à Londres vendredi pour ce qui sera probablement le dernier tour de parle avec David Frost. Les deux envoyés sont sous la pression de leurs maîtres politiques pour qu’ils restent fermes dans les prochains jours et ne cèdent pas aux demandes de l’autre.Le bulletin d’information de i politique a coupé le bruit Les équipes du Royaume-Uni et de l’UE parleront pendant le week-end et au début de la semaine. , en vue de conclure un accord d’ici le week-end prochain. Les dirigeants européens ont désigné un sommet le 10 décembre comme la dernière date possible pour signer un accord. Lord Frost a déclaré: «Certaines personnes me demandent pourquoi nous parlons encore. Ma réponse est que c’est mon travail de faire de mon mieux pour voir si les conditions d’un accord existent. Il est tard, mais un accord est toujours possible et je continuerai à parler jusqu’à ce qu’il soit clair que ce n’est pas le cas. »« Pas intimidé »Michel Barnier pourrait retourner à Londres (Photo: Reuters) M. Barnier, qui a été lui-même. s’isolant pendant une semaine après que l’une de ses équipes ait attrapé Covid-19, a déclaré que « des divergences importantes persistent » et a été exhorté à maintenir les lignes rouges de l’UE par le ministre français de l’Europe. Clément Beaune a déclaré: «Il ne faut pas se laisser intimider. Bien sûr, cette négociation est difficile. Les Britanniques ont plus besoin d’un accord que nous. Les Européens doivent en être convaincus et convaincus de leur force dans cette négociation. »Boris Johnson a insisté sur le fait que Bruxelles devrait faire des compromis pour parvenir à un accord, en disant:« La probabilité d’un accord est très déterminée par nos amis et partenaires dans l’UE. Il y a un accord à faire s’ils veulent le faire, ce qui, je pense, profiterait aux gens des deux côtés de la chaîne. » Il a affirmé que le Royaume-Uni «prospérerait puissamment» même sans accord commercial. Les trois questions en suspens restent la politique de la pêche, la question de l’égalité des chances – chaque partie acceptant de ne pas saper l’autre en réduisant ses réglementations commerciales – et le la gouvernance de tout accord, y compris les sanctions qui seraient imposées à l’une ou l’autre des parties pour avoir enfreint ses conditions.M. Barnier a déclaré aux diplomates de l’UE qu’un compromis sur le poisson pourrait permettre au Royaume-Uni de conserver entre 15 et 18% des captures de ses eaux, le reste étant réparti entre les pays d’Europe continentale comme auparavant. Une source du gouvernement britannique a déclaré que l’idée était «risible», ajoutant: «Ils disent essentiellement qu’ils nous laisseront garder 18% de nos propres poissons. C’est un non-démarreur.