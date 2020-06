Les négociations d’acquisition de l’équipe Bloober avec une liste d’entreprises sont en cours

Bloober Team, le studio polonais derrière Observateur et Blair Witch, aurait été en pourparlers de fusion et d’acquisition avec une longue liste de sociétés. Les documents boursiers indiquent que les pourparlers en sont maintenant à leur deuxième phase, le développeur ayant été en contact avec plus d’une «dizaine d’entreprises».

Ce que les documents ne révèlent pas, c’est si une telle décision entraînera l’acquisition ou l’acquisition d’une autre entité par Bloober Team. Video Games Chronicle, qui a repéré les fichiers en question, note que la petite taille du studio suggère que le premier semble le plus plausible.

Au moment de la rédaction de cet article, il n’existe aucune confirmation spécifique avec laquelle les 12 sociétés avec lesquelles Bloober Team s’est entretenu; cependant, trois seraient basés aux États-Unis. Deux des autres entreprises ont leur siège en Pologne, tandis qu’une autre est une entité basée au Royaume-Uni.

Il convient de reconnaître que Bloober Team et Microsoft ont développé une relation de plus en plus étroite au fil du temps. L’année dernière, Blair Witch était une console chronométrée exclusive pour la Xbox One, qui a finalement fait son chemin vers la PS4 après une période d’incertitude. Actuellement, le Observateur studio a un projet exclusif Xbox Series X en développement –Silent Hill-inspiré Le moyen—Sans aucune indication de la sortie prévue de la PS5. Avec l’acquisition de nombreux studios par Microsoft ces dernières années, y compris des développeurs populaires comme Double Fine, son équipe Bloober potentiellement acheteuse ne semble pas trop farfelue.

Bloober Team a été fondée en Pologne il y a plus d’une décennie en 2008. Bien qu’elle ait produit une grande variété de titres au cours de ses premières années de fonctionnement, la société est surtout connue spécifiquement pour le développement de jeux d’horreur, qui sont devenus particulièrement célèbres au cours des cinq derniers mois environ. années. 2016’s Couches de peur compte comme le premier de ces projets pour vraiment mettre Bloober Team sur la carte.

[Source: Bankier.pl via Video Games Chronicle]