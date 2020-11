Les négociations commerciales sur le Brexit sur le fil du rasoir alors que le temps presse pour que l’accord soit conclu

Les négociations commerciales sur le Brexit reprennent lundi à Bruxelles au milieu des avertissements selon lesquels il ne reste que quelques jours à la Grande-Bretagne et à l’Union européenne pour parvenir à un accord sur trois points de friction clés. Le ministre irlandais des Affaires étrangères, Simon Coveney, a déclaré que les parties étaient entrées dans la «semaine du déménagement» au cours de laquelle les grandes lignes d’un accord devaient être atteintes. Un responsable britannique a déclaré que le temps maximum restant pour un accord était de dix jours supplémentaires. Depuis plusieurs mois, les équipes de négociation sont restées dans l’impasse concernant l’accès des chalutiers de l’UE aux eaux britanniques et les règles en matière d’aides d’État dans le cadre d’un accord commercial. La question de savoir comment tout accord serait appliqué n’a pas encore été entièrement résolue. Les dirigeants de l’UE discuteront de l’état des négociations lors d’un sommet de vidéoconférence jeudi, qui pourrait devenir le moment décisif des négociations. La Grande-Bretagne pense que la date limite pourrait être repoussée au début de la semaine prochaine si les équipes se rapprochent d’un accord. Le Premier ministre Boris Johnson (Photo: AP) Cela laisserait le temps très serré pour qu’un accord soit approuvé par les parlements nationaux de l’UE avant la sortie de la Grande-Bretagne de la période de transition le 31 décembre. Avant son arrivée à Bruxelles dimanche, le négociateur en chef du Royaume-Uni, Lord Frost, a déclaré: «Il y a eu des progrès dans une direction positive ces derniers jours. «Nous avons aussi maintenant largement des projets de textes de traités communs, bien que des éléments importants ne soient évidemment pas encore convenus. Nous travaillerons pour construire sur ces derniers et obtenir un accord global si nous le pouvons. Mais nous ne réussirons peut-être pas. M. Coveney a déclaré à Sky News: «Si vous voulez utiliser le langage sportif, c’est la semaine du déménagement. Nous devons faire de grands progrès cette semaine, espérons que nous devrons résoudre les grands problèmes en principe cette semaine. »« Les choses doivent bouger »Il a insisté sur le fait qu’un accord ne serait pas possible si Boris Johnson faisait avancer le projet de loi sur le marché intérieur qui comprend des dispositions permettant à la Grande-Bretagne d’enfreindre le droit international en outrepassant des parties de l’accord de retrait de l’année dernière avec l’UE. George Eustice, le secrétaire à l’environnement, a déclaré que le Royaume-Uni et l’UE entraient «dans une semaine où les choses doivent bouger». Il a déclaré: «Les deux parties reconnaissent que le temps est très, très court. Il n’y a pas longtemps, nous disions que nous devions parvenir à une sorte de conclusion d’ici la mi-octobre. Les négociateurs de l’UE soupçonnent que le départ de l’architecte Brexiteer Dominic Cummings de Downing Street augmente les chances d’une décision de dernière minute de la Grande-Bretagne pour conclure un accord. Cette affirmation a été fermement démentie par le porte-parole officiel de M. Johnson.

