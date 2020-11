Les négociations commerciales post-Brexit risquent de s’arrêter en raison de «très graves divergences» entre le Royaume-Uni et l’UE, ont averti les deux équipes de négociation. David Frost et Michel Barnier font pression pour conclure un accord dans un délai de 10 jours à une semaine, mais ont progressé plus lentement qu’ils ne l’auraient souhaité sur les questions clés de la pêche, des subventions aux entreprises et de la manière dont tout accord de libre-échange devrait être surveillé et appliqué.Les deux négociateurs reprendront les discussions jeudi par appel vidéo, après une quinzaine de jours en face-à-face. réunions à Londres et à Bruxelles. Ils sont proches d’un accord sur la plupart des questions moins litigieuses en jeu, telles que la coopération en matière de sécurité, mais restent divisés sur les questions les plus délicates.Le bulletin d’information sur la politique a coupé le bruit des discussions sur le Brexit Le négociateur du Brexit de l’UE, Michel Barnier, photographié à Londres (Photo: Leon Neal / Getty) M. Barnier a déclaré: «Malgré les efforts de l’UE pour trouver des solutions, de très sérieuses divergences subsistent en matière de règles du jeu équitables, de gouvernance et de pêche. Ce sont des conditions essentielles pour tout partenariat économique. »Lord Frost a ajouté:« Nous venons de terminer deux semaines de discussions intensives avec l’UE. Des progrès ont été réalisés, mais je suis d’accord avec Michel Barnier pour dire que de grandes divergences subsistent sur certaines questions fondamentales. Nous continuons à travailler pour trouver des solutions qui respectent pleinement la souveraineté britannique. » En savoir plus Le Royaume-Uni est confronté à une grave pénurie de compétences alors que le leader des maisons de retraite assimile la politique d’immigration à une «violation des droits de l’homme» Les deux parties insistent sur le fait qu’elles sont prêtes à un résultat sans accord au cas où les négociations échoueraient. La partie européenne a accusé le gouvernement britannique de ne pas avoir agi avec une urgence suffisante étant donné la nécessité pour tout accord d’être traduit dans toutes les langues officielles européennes et approuvé par les 27 États membres ainsi que par le Parlement européen. les droits de pêche existants dans les eaux britanniques, appelant au maintien du statu quo au lieu de passer à une «approche scientifique» qui verrait les stocks réalloués sur une base annuelle. Sur la réglementation, la Grande-Bretagne a refusé de signer un accord qui l’obligerait à maintenir les normes minimales actuelles afin d’éviter de saper le marché européen.Le vétéran du Brexite, Sir Bernard Jenkin, a accusé l’UE d’être « destructrice » et de refuser de reconnaître la souveraineté britannique. Il a ajouté: « Le Royaume-Uni récoltera des milliards de droits d’importation sur les exportations de l’UE vers le Royaume-Uni s’il n’y a pas d’ALE, pour financer le Royaume-Uni après le Brexit. »

TAD 6V6 S JJ Quartett Tube TAD 6V6 S JJ Quartett, Set de 4 lampes d'amplification, Calibrées, Graves riches et médiums complets avec une très bonne séparation, Aigus doux et nets, Très puissantes en raison de leur construction robuste, Son équilibré, *Attention!*: Hauteur: 79 mm

TAD 6V6 S JJ DUO Tube TAD 6V6 S JJ DUO Tube, Paire de lampes d'amplification, Calibrées, Graves riches et médiums complets avec une très bonne séparation, Aigus doux et nets, Très puissantes en raison de leur construction robuste, Son équilibré, *Attention!*: Hauteur: 79 mm