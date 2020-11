Les Nats font leur pitch à Biden, l’invitent à lancer la 1ère balle

WASHINGTON (AP) – Les Nationals de Washington font leur présentation au président élu Joe Biden. Les Nats ont invité Biden à lancer le premier bal de cérémonie la saison suivante le jour de l’ouverture. Washington devrait accueillir les New York Mets au Nationals Park le 1er avril. – – – «Nous sommes ravis de poursuivre la coutume de longue date des présidents en exercice qui lancent le discours principal sur la maison du passe-temps national dans la capitale de notre pays », A déclaré le personnel sur Twitter ce week-end. La finale de Biden a lancé un premier ballon en tant que vice-président, en 2009, lorsque les Orioles de Baltimore ont accueilli les Yankees de New York le jour de l’ouverture à Camden Yards. Le cambrioleur approprié a lancé une balle rapide excessive qui a sorti le receveur de O Chad Moeller de son accroupissement. Biden, un arrêt-court de la Petite Ligue qui a plus tard joué avec cœur, a sans cesse été des terrains de balle ronds. Il a remarqué les Phillies à quelques reprises au cours des séries éliminatoires, avec la World Collection 2009, a regardé Philadelphie jouer à Washington en 2012, a rendu visite aux Yankees à l’entraînement du printemps et a assisté à la Little League World Collection.William Howard Taft a lancé la coutume des présidents rejetant le terrain principal à Washington en 1910. Depuis lors, chaque président en exercice en plus de Donald Trump a jeté un lancer principal lorsque Washington avait une franchise de ligue sérieuse. Trump a assisté au Sport 5 de la Collection mondiale 2019 au Nationals Park et a été hué lors de son lancement Quand il n’y avait pas de personnel à Washington, Gerald Ford, Jimmy Carter, Ronald Reagan, George HW Bush et Invoice Clinton ont lancé des balles de baseball alors qu’ils étaient sur le lieu de travail dans différents parcs de la ligue .___ Extra AP MLB: https: // apnews .com / MLB et https://twitter.com/AP_Sports

