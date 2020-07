Les musulmans en colère contre le «  manque de communication  » sur les changements de règles pendant l’Aïd

De nombreux musulmans qui avaient hâte de célébrer l’Aïd sont en colère contre le moment de l’annonce du gouvernement d’imposer des restrictions dans certaines parties du nord de l’Angleterre.Des millions de personnes dans le Grand Manchester, dans l’Est du Lancashire et dans le West Yorkshire ont été interdits hier soir de se réunir à l’intérieur, craignant un deuxième vague »de Covid-19 frappant le Royaume-Uni. Les actions du gouvernement ont été qualifiées de« shamboliques », après que les gens aient été prévenus moins de trois heures à l’avance du changement, les musulmans devant annuler les projets de célébration de la fête de l’Eid-Ul- Adha – qui a commencé jeudi soir et se termine lundi – à la dernière minute. Le bulletin d’information a coupé le bruit Le British Council of Muslims a critiqué le «défaut de communication» du gouvernement et dans un communiqué, il a déclaré: Eid étant aujourd’hui, pour les musulmans dans les zones touchées, c’est comme se faire dire qu’ils ne peuvent pas rendre visite à la famille et aux amis pour Noël la veille de Noël elle-même. «Alors que la sécurité des communautés est d’une importance capitale im «Le manque de communication rend difficile pour les communautés à travers le pays de continuer à travailler ensemble pour minimiser la propagation du virus, tout en érodant la confiance dans la capacité des autorités à orienter notre voie alors que nous s’attaquer à la crise de Covid-19. »Junaid Alvi, en haut à droite, se réjouit que le gouvernement soit proactif, mais estime que les gens auraient dû être avertis davantage (Photo: Junaid Alvi)« Nous avons beaucoup de nourriture gaspillée »Abbas, 27 ans , de Nelson dans le Lancashire, qui ne voulait pas que son nom soit publié, a déclaré que c’était une pilule amère à avaler lorsque les pubs, les restaurants, les magasins et les gymnases restent ouverts. « J’apprécie pleinement la nécessité de prendre des mesures pour contrôler Covid », il a dit. «Mais le timing et le manque de communication étaient très mauvais. Beaucoup de musulmans sont restés à l’écart de leurs familles et ont utilisé FaceTime à la place, tout au long du Ramadan et de notre premier Eid. «Nous avons un gouvernement qui a été accusé d’islamophobie, en particulier avec les divers commentaires de Boris Johnson, et cela ne le fait pas. t aider avec les relations communautaires. »Il a dit que sa mère avait« beaucoup »de nourriture préparée pour les membres de la famille qui serait maintenant gaspillée. «Nous avions prévu d’organiser un rassemblement social à distance avec la famille à l’extérieur dans le jardin. La nourriture asiatique n’est pas bon marché. C’est décevant. Le gouvernement a donné un préavis de deux semaines pour que les gens achètent des masques faciaux, n’auraient-ils pas pu informer davantage les musulmans que l’Aïd est effectivement annulé? »En savoir plus: Conseils sur le coronavirus du Grand Manchester: ce qui a été interdit en vertu des nouvelles restrictions de rassemblement socialJunaid Alvi, qui vit dans le centre de Manchester, comprend les préoccupations concernant les célébrations de l’Aïd, expliquant que sa famille fêterait généralement avec 40 ou 50 personnes. «Nous n’avions pas prévu d’organiser un grand rassemblement cette année, pour protéger les membres de ma famille, comme mon grand-frère, qui sont à risque. Maintenant, ce ne sera plus que ma famille immédiate qui vit dans le même foyer qui fête aujourd’hui. «Le gouvernement a été trop lent pour répondre à la pandémie au départ, il est donc bon qu’ils soient proactifs. Je ne vois pas cela comme de l’islamophobie. Mais la communication aurait dû être meilleure. «Nous ne pouvons pas rencontrer une autre famille à l’intérieur, mais vous pouvez aller dans un restaurant de 100 personnes, cela n’a pas vraiment de sens. Mais j’ai le besoin de maintenir l’économie en marche. »Avez-vous une histoire réelle? Envoyez un courriel à [email protected]

