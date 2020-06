Les MTV Movie & TV Awards reportés indéfiniment en raison du coronavirus

MTV attend pour l’instant les MTV Movie & TV Awards de cette année, en raison de la pandémie de coronavirus COVID-19. La décision de reporter l’événement (plutôt que de faire une édition virtuelle) intervient comme elle aurait normalement eu lieu ce mois-ci.

La nouvelle suit également l’annonce que MTV envisage actuellement de diffuser les Video Music Awards en septembre au Barclays Center de Brooklyn, comme l’a récemment rapporté Variety.

« Nous explorons avec des représentants du gouvernement, la communauté médicale et les principales parties prenantes sur la façon de tenir en toute sécurité les VMA 2020 au Barclays Center le 30 août », a déclaré un porte-parole de MTV à Variety plus tôt ce mois-ci. «La santé de toutes les personnes impliquées est notre priorité numéro un. De plus, nous travaillons sur plusieurs plans d’urgence pour offrir la plus grande soirée musicale au public partout dans le monde. «

MTV n’a jamais annoncé de date ou de plan fermes pour les Movie & TV Awards cette année, mais l’événement de l’année dernière a été enregistré à Los Angeles le 15 juin et diffusé le 17 juin sur la chaîne. Hôte de Zachary Levi. Les initiés disent que Variety MTV espère toujours ramener la télédiffusion plus tard dans l’année – en fonction, bien sûr, de la situation actuelle (probablement, si les premières de films et la production télévisée reprennent). S’il n’allait pas de l’avant, cela représenterait la première fois que MTV n’organiserait pas de cérémonie de remise des prix depuis le lancement de la kudocast en 1992.

Le site Web et les médias sociaux de MTV pour les Movie & TV Awards font toujours référence à cette émission de 2019, mais ne reconnaissent aucun plan pour 2020.

Pendant la majeure partie de son existence, la télédiffusion était connue sous le nom de MTV Movie Awards, profitant du coup d’envoi printanier de la saison estivale du box-office. En 2017, le nom a été changé en «MTV Movie & TV Awards» et a inclus des séries télévisées pour la première fois. Cette même année, le réseau est devenu non sexiste, adoptant la décision de fusionner les artistes masculins et féminins en catégories singulières.

En 2018, MTV a déplacé l’émission en juin, afin de capitaliser sur la saison de la campagne Emmy For Your Consideration du côté de la télévision. L’émission présente également des catégories télévisées cette année: meilleure émission et meilleure performance dans une émission, télévision et film intégrés dans des catégories communes, dont «Meilleur héros», «Meilleur méchant», «Meilleure équipe à l’écran», «Meilleure performance comique» et « Voleur de scène. «

L’année dernière, les nominations ont été annoncées le 14 mai. Avengers: Fin de partie comme meilleur film et Le Trône de Fer comme meilleur spectacle, tout en Une star est néeLady Gaga a été nommée meilleure performance cinématographique, et Le conte de la servanteElisabeth Moss a été la meilleure performance d’une émission de télévision.

Parmi les autres réseaux Viacom, BET ira de l’avant avec une édition virtuelle de ses prix éponymes le 28 juin.