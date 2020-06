Les MTV Movie Awards reportés indéfiniment en raison d’un coronavirus – / Film

Nous ne découvrirons peut-être jamais qui remporte le meilleur baiser – même si nous ne voulons pas le savoir, à l’âge de coronavirus-distance sociale induite. Cette année MTV Movie Awards, qui ont généralement lieu en juin, ont été reportés indéfiniment en raison de la pandémie de coronavirus (COVID-19). Mais il y a peut-être une chance que cette prestigieuse cérémonie de remise des prix soit repoussée au mois de décembre.

Il n’y a pas d’été sans les MTV Movie Awards et l’attribution annuelle par le réseau de choses comme Best Kiss et Best Fight. C’est une cérémonie si étroitement liée à la saison des superproductions estivales que la statue de la récompense est un petit seau à pop-corn doré. Mais MTV reporte indéfiniment les MTV Movie & TV Awards de cette année, le repoussant de sa date de diffusion habituelle de juin.

Variety a annoncé la nouvelle du report, qui survient au milieu de la pandémie de coronavirus en cours, qui a annulé et reporté de nombreux événements de divertissement et remis en question l’état des nombreuses cérémonies de remise des prix de l’industrie. Mais Variety rapporte que MTV réfléchit à déplacer les MTV Movie Awards en décembre depuis un certain temps maintenant, ce qui est un peu désagréable avec la cérémonie des prix ensoleillée et stupide. Mais apparemment, le coronavirus a même mis un terme à ces plans, ce qui laisse pour le moment les MTV Movie Awards dans les limbes.

MTV n’a jamais annoncé de date officielle pour les MTV Movie Awards, mais la cérémonie de l’an dernier, organisée par Shazam! étoile Zachary Levi s’est tenue à Los Angeles le 15 juin et a été diffusée le 17 juin sur la chaîne. MTV espère toujours diffuser les MTV Movie Awards plus tard cette année, mais cela dépend également de l’état de l’industrie du cinéma et de la télévision, qui a vu les retards des superproductions à gros budget et l’arrêt des productions télévisées à travers le monde. S’il n’y a pas de MTV Movie Awards cette année, ce serait la première fois que l’émission ne serait pas diffusée depuis son lancement en 1992.

Mais il est intéressant de noter que MTV continue d’aller de l’avant avec son intention d’organiser les Video Music Awards au Brooklyn Barclays Center en août. Les VMA seraient l’une des rares cérémonies de remise des prix qui se tiendraient comme prévu, car la pandémie de coronavirus a affecté les Tonys, les Emmys et potentiellement les Golden Globes et Oscars.

