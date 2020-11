Les mouvements impromptus, l’adoration des trésors et le football ont vu Diego Maradona et les Émirats arabes unis forger une véritable alliance

Un monde uni dans le chagrin et la nostalgie collective lorsque la nouvelle de la mort de Diego Maradona a éclaté.

La douleur était la plus vive dans les foyers spirituels de Buenos Aires et de Naples, âgés de 60 ans, alors que la perte de leur fils adoptif le plus célèbre a sombré. Pourtant, une grande partie de la dernière décennie de «El Pibe de Oro» («The Golden Kid’s») une vie tumultueuse, complexe et passionnée s’est déroulée aux EAU.

Maradona s’est séparé d’Al Wasl après une saison sans trophée pour 2011/12, aboutissant à une huitième place lorsque les échecs trop humains de la divinité du football sont devenus manifestement apparents. Il n’a pas participé aux barrages de promotion 2017/18 lorsqu’une absence d’entraîneur de cinq ans a été étonnamment terminée par la ligue inférieure Fujairah, partant à la suite de leur match nul de la dernière journée qui a nié le progrès automatique.

De manière poignante, les deux clubs se rencontrent jeudi dans la Ligue arabe du golfe.

Un rôle d’« ambassadeur sportif » du Dubai Sports Council a été conféré au vénéré talisman de la Coupe du monde 1986 et double champion de Serie A avec Napoli. Cela a conduit Maradona à être convoqué de son escapade luxueuse sur The Palm pour saluer les grands et les bons attirés par les lumières vives de la ville.

Mais de tels faits, comme toujours, ne font qu’effleurer la surface de l’héritage vivant de l’icône argentine.

Des histoires apocryphes, embellies et factuelles sont partagées au sein des diverses communautés des Emirats. Ils définissent un footballeur qui sera éternellement chéri.

Cet écrivain a la chance d’en posséder plusieurs.

Une course effrénée en après-midi pour Sport360’s bureaux de balayer autant d’exemplaires que possible après l’acceptation reconnaissante d’un prix pour la légende de la Coupe du monde – alors – le journal de tous les temps a été suivie d’une demande de ramener une centaine en Argentine pour montrer le «Ninos» (« des gamins »). À temps pour le vol de ce soir-là.

Sa touche commune dans les coulisses de l’émission de talents « The Victorious », où un torrent de mégastars tels que Ryan Giggs ont été accueillis avec la même grâce que le coureur de studio le plus humble.

Jibes ludiques sur la « main de Dieu » lors d’une interview sur la ligne de touche avec son intervieweur anglais au stade Fujairah. Une poignée de main durable et chaleureuse «Hermanos» («Frères») une fois notre longue conversation terminée.

D’autres sources se réjouissent d’un membre du personnel chargé de traduire Sport360’s pages tous les matins, des conseils somptueux remis aux nettoyeurs de rue, une générosité extraordinaire envers le personnel de Wasl, des kickabouts impromptus au Dubai Police Officers Club, des foules fébriles aux ouvertures de restaurants à Abu Dhabi et un soutien hebdomadaire de la ligne de touche – comme tous les autres partenaires non célébrés – pour sa petite amie équipe à cinq à Dubai Sports City.

Vérifier la véracité de tels incidents ne semblait pas important. Mieux vaut laisser le mythe grandir, à moins que quelque chose ne doive être vérifié pour l’impression.

Maradona était l’un de ces personnages singuliers dont la réalité et la fiction sont tout aussi divertissantes.

Il n’était censé faire escale qu’à Dubaï pour se rendre à une ouverture de terrain dans la capitale tchétchène de Grozny. Pourtant, une foule de 10 000 personnes serait là pour le saluer quelques jours plus tard au stade Zabeel, après qu’une offre d’emploi opportuniste d’un fonctionnaire du Wasl ait été acceptée.

Les conférences de presse hebdomadaires, exécutées dans l’impénétrable brogue imprégné par son éducation à Villa Fiorito, sont devenues des événements médiatiques mondiaux. Ceci, distinctement, ne se produit jamais dans le football asiatique.

Puis il y a eu l’union avec l’un des rares footballeurs tout aussi tempétueux. Un inexplicable 10eUn coup de tête à une minute du gardien Majed Nasser, qui purgeait déjà une interdiction de 17 matches pour avoir giflé le tacticien d’Al Ahli Quique Sanchez Flores, a déclenché une fusion improbable contre Al Muharraq de Bahreïn en finale de la Ligue des championnats du CCG.

Le pouvoir naissant de Twitter s’est fait sentir lorsque la vidéo s’est répandue de Maradona « donnant un coup de pied » à un supporteur intrusif pour avoir démêlé une bannière de soutien de son petit-fils.

«Je voudrais m’excuser auprès de l’un des fans. J’essayais de dérouler et de voir toute la bannière et, par erreur, je l’ai peut-être blessé », a-t-il interprété la situation.

Les résidents de Dubaï, tout comme leurs homologues de Londres, ont horreur de quitter les limites de leur métropole. Pourtant, les hordes de médias se sont précipitées à l’hôtel Al Diar Siji de Fujairah pour le dévoilement de Maradona cinq ans plus tard, une fois qu’un mouvement de choc a été conclu.

Une conférence de presse souvent bizarre a été lancée en beuglant à plusieurs reprises « café » («Café») dans le microphone et insistant sur le fait qu’il voulait que son petit-fils et ses enfants soient témoins de «la gloire de leur grand-père et de leur père».

La sérénité, si fugace dans une existence aussi épique, détaillerait la majorité de ce passage loin des projecteurs intenses typiques.

Un trajet quotidien de près de deux heures pour se rendre à l’entraînement a été animé par des histoires Instagram humoristiques et des chants en accompagnement. Sur le terrain, des joueurs enchantés et bien entraînés – grâce au n ° 2 Luis Islas – seraient invaincus.

Leurs efforts, cependant, ont été sapés par 11 nuls dans une équipe timide. Puis vint cette dernier match…

C’est là que la tristement célèbre dichotomie entre «Diego» et «Maradona» a émergé. Avec enthousiasme.

Un match nul 1-1 contre Khor Fakkan a refusé à Fujairah sa place essentielle dans le top deux, déclenchant une chaîne d’événements bruyants menant à la sortie brusque de l’entraîneur. Des réclamations déformées et des demandes reconventionnelles de licenciements, démissions, retours et pourparlers terminés ont mis un terme triste à un chapitre qui promettait tant.

Des passages au Dynamo Brest de Biélorussie, aux Dorados de Sinaloa du Mexique et à Gimnasia de La Plata de l’Argentine l’ont éloigné des Emirats Arabes Unis. Avant la fin triste de cette semaine a apporté une finale définitive.

Maradona aux multiples facettes a touché des millions de vies, produisant une multitude d’interprétations contradictoires.

Mon choix? Je me souviendrai toujours de la silhouette négligée du stade Fujairah, aux genoux et aux chevilles paralysés par des tacles brutaux, exécutant des noix de muscade au ralenti sur ses joueurs et aboyant « Arriba, arriba, arriba, arriba».

En paix, à sa manière, sur un terrain de football lointain. Juste lui, ses joueurs et le ballon.

En savoir plus sur l’application Sport360