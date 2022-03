Les Monstres de Cracovie : Y aura-t-il une saison 2 de la série horrifique polonaise sur Netflix ?

Gaja Grzegorzewska, Magdalena Lankosz et Anna Sienska se sont associées pour créer la série surnaturelle lugubre pour jeunes adultes intitulée Les Monstres de Cracovie. Mais une saison 2 de la série est-elle prévue ?

L’histoire décrit un monde souterrain infesté de monstres sous la ville moderne de Cracovie. Un professeur et son équipe de neuf étudiants aux capacités surnaturelles s’efforcent de décoder les mystères paranormaux, tandis que l’énigme d’Alex se trouve au centre du récit. Après avoir perdu sa mère dans sa petite enfance dans un accident tragique, Alex noie son cauchemar dans la fête, le sexe, la drogue et l’alcool.

Cependant, après avoir été remarquée par le professeur, la vie d’Alex prend une nouvelle direction. Lorsqu’un démon nommé Hvor déchaîne l’enfer dans la ville contemporaine, Alex doit communiquer avec sa mère dans l’autre monde et reconstituer le puzzle.

Après sa sortie sur Netflix, la série d’origine polonaise a attiré beaucoup d’attention, grâce à sa narration ancrée dans la mythologie, ses personnages complexes et son ambiance électrisante. Cependant, après le cliffhanger final de la première saison, vous devez vous demander si une suite est prévue. Si cette idée vous a traversé l’esprit, allons-y.

Date de sortie de la saison 2 des Monstres de Cracovie

La saison 1 de Les Monstres de Cracovie a été diffusée dans son intégralité le 18 mars 2022 sur Netflix. La première saison comprend huit épisodes d’une durée moyenne d’une heure chacun. Examinons maintenant les développements de l’éventuelle deuxième saison.

Bien qu’il n’y ait pas eu d’annonce officielle, une deuxième saison pourrait être prévue, si l’on en croit le final de la première saison. Netflix prend généralement deux à trois mois pour examiner les données d’audience complètes. Ainsi, si la série est renouvelée d’ici juin 2022, nous pouvons nous attendre à ce que la saison 2 de Les Monstres de Cracovie soit diffusée au printemps 2023 ou plus tard.

Casting de Les Monstres de Cracovie saison 2

Presque tous les acteurs centraux devraient être de retour si une deuxième saison voit le jour. Andrzej Chyra (Professeur Zawadzki), Barbara Liberek (Alex), Anna Paliga (Iliana), Kaja Chan (Hania), Stanislaw Cywka (Birdy), Maja Chan (Basia), Stanislaw Linowski (Lucky), Mateusz Górski (Antoni), Daniel Namiotko (Gigi), Malgorzata Bela (Aitwar) et d’autres jouent des rôles cruciaux dans la série. Toutes ou la plupart des stars reprendront peut-être leurs rôles. Nous pouvons également voir de nouveaux visages, mais il est trop tôt pour spéculer.

Intrigue de la saison 2 des Monstres de Cracovie

Le final de la première saison dévoile une guerre entre royaumes. Après avoir appris qu’elle est une réincarnation de Wanda, Alex se précipite pour arrêter la transition vers une autre ère. Une lune rouge caractérise le dernier jour du règne de Veles. La grand-mère d’Alex apparaît dans le dortoir pour prévenir Alex et les autres de la lune rouge. Les autres sont déjà stupéfaits par la mort apparente de Lucky.

Alex pense qu’elle peut communiquer avec Wanda si l’équipe recrée l’acte de noyade. Poussé contre un mur, le professeur met la vie d’Alex en danger en l’emmenant à Hvor. Une bataille s’engage, au cours de laquelle Alex vainc Hvor, réalisant ainsi la prophétie de sa mère. Le professeur sauve son fils. Dans les derniers instants, la divinité tutélaire d’Alex rend visite à Lucky, qui semble être en vie.

S’il y en a une, la deuxième saison pourrait reprendre à la suite de la destruction de Hvor. Une divinité apparaît devant Alex dans le final, lui rappelant qu’elle doit payer un lourd tribut pour s’être mêlée des affaires divines. Aussi maléfique que soit Hvor, il reste une divinité, et les répercussions de sa mort demeurent. L’éventuelle deuxième saison pourrait envoyer Alex plus loin dans le terrier, avec l’apparition possible d’un autre géant effroyable de la mythologie slave.

Nous découvrirons peut-être aussi comment Lucky revient à la vie, puisque nous l’avons perçu comme mort dans le septième épisode de la première saison. De plus, il y aura d’autres manigances surnaturelles entre les étudiants du dortoir. Et nous pourrions même entendre un autre numéro de Hania, Basia et leur groupe interne. Rassurez-vous, il y aura une allure plus mythique pour garder les fans du genre accrochés.