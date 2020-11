Les modérateurs de Minecraft peuvent bannir définitivement les joueurs qui enfreignent les règles maintenant

Le développeur de Minecraft Mojang a amélioré les outils dont disposent les modérateurs pour assurer la sécurité des serveurs et des communications dans le jeu. Les mods peuvent désormais enfreindre définitivement les règles de la communauté dans le jeu de construction.

Dans un article de presse sur le site de Mojang, le studio a passé en revue les bases de la mise à jour. « Les modérateurs de Minecraft peuvent désormais interdire les joueurs qui ne suivent pas nos règles de communauté lorsqu’ils envoient des messages en ligne à l’aide de nos services (Realms) ou de nos serveurs en vedette, et communiquent en ligne via des panneaux indicateurs et des livres », lit-on dans le message, ajoutant: « Actuellement, les modérateurs peuvent distribuer des interdictions permanentes qui s’étendent à toutes les versions de Minecraft (à l’exception des donjons de Minecraft) afin de cibler des infractions graves, destinées à nuire à autrui. «

À l’heure actuelle, toutes les interdictions sont permanentes, mais un système d’interdictions moindres pour les infractions mineures est en cours d’élaboration. Toute personne bannie recevra un message expliquant ce qui s’est passé et pourquoi, et comment annuler son abonnement à Realms. Mojang, c’est pour aider le développeur à maintenir un «environnement positif et agréable» dans ses jeux, en s’assurant que les directives de la communauté sont systématiquement suivies et appliquées.

Le jeu du monde ouvert vient de recevoir un contenu spécial Star Wars, apportant Baby Yoda, bien sûr. La prochaine grande mise à jour, Caves and Cliffs, a été détaillée à la MineCon de cette année.

