Les modèles d’iPhone 12 5G pourraient ne pas être lancés avant novembre

– – – Apple retarderait la date de sortie des modèles 4G et 5G iPhone 12 à octobre. Dès que la nouvelle épidémie de virus corona en Chine s’est transformée en pandémie mondiale, il semblait inévitable que certains des plus gros lancements de produits de l’année soient retardés en raison de problèmes de chaîne d’approvisionnement et de fermetures d’usines. https://www.news18.com/news/tech/apple-iphone-12-launch-delayed-lusted-to-launch-in-october-due-to-covid-19-impact-2729815.html Depuis un certain temps , le consensus semblait être que l’iPhone 12 serait lancé à temps, mais les derniers rapports rendent un retard inévitable. Citant des sources de la chaîne d’approvisionnement en Chine, Mac Otakara rapporte que l’iPhone 12 manquera sa date de sortie en septembre. En fait, Apple lancera les modèles iPhone 12 LTE en octobre et attendra jusqu’en novembre pour lancer les modèles 5G. Sur la base de rumeurs précédentes, nous prévoyons qu’au moins quatre modèles seront lancés cet automne: un iPhone 12 de 5,4 pouces iPhone 12 Max 6,1 pouces iPhone 12 Pro 6,7 pouces iPhone 12 Pro Max 6,7 pouces. Les analystes sont convaincus que ces téléphones seront disponibles à l’achat cet automne, probablement à partir de 649 $ ou 699 $. – – –

