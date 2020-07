Les missions Mars les plus audacieuses de l’histoire

NASA / JPL-Caltech (Crédit d’image: NASA / JPL-Caltech)

L’humanité envoie des vaisseaux spatiaux sur Mars depuis que l’Union soviétique a lancé Marsnik 1 le 10 octobre 1960 (bien que l’engin n’ait pas atteint son objectif). Pour marquer l’arrivée prochaine de la planète rouge – le rover Persévérance de la NASA – Space.com a jeté un coup d’œil sur certains des succès (et échecs) les plus spectaculaires dans la tentative de l’humanité d’atteindre la planète rouge.

Mars 2 Orbiter et Lander

NASA

L’Union soviétique a lancé l’Orbiter Mars 2 le 19 mai 1971. Le vaisseau spatial est arrivé sur Mars et a libéré son atterrisseur le 27 novembre 1971. Malheureusement, l’atterrisseur s’est écrasé sur la surface martienne. Cependant, il représente toujours le premier objet créé par l’homme sur Mars.

Mariner 9

NASA

La NASA a envoyé le Mariner 9 vers Mars le 30 mai 1971. Le Mariner 9 est arrivé sur Mars le 14 novembre 1971, où il est devenu le premier vaisseau spatial à orbiter autour d’une autre planète. Mariner 9 a été désactivé le 27 octobre 1972, mais il devrait rester en orbite jusqu’en 2022.

Viking 1 & 2

Les vaisseaux spatiaux Viking 1 et Viking 2 de la NASA se composaient chacun d’un orbiteur et d’un atterrisseur. Viking 1 a été lancé le 20 août 1975 et, après un mois de recherche de sites d’atterrissage, a envoyé le Viking 1 Lander à la surface de Mars le 20 juillet 1976 – le premier atterrissage réussi sur Mars. Le vaisseau spatial Viking 2 a été lancé le 9 septembre 1975 et son atterrisseur s’est posé le 3 septembre 1976.

L’engin Viking s’est avéré être un énorme succès et a fourni la vue la plus complète de Mars à l’époque, produisant plus de 50 000 photos de la planète.

Vaisseau spatial Mars Pathfinder et Sojourner Rover

NASA

La NASA a lancé le vaisseau spatial Pathfinder le 4 décembre 1996 et il est arrivé sur Mars le 4 juillet 1997. Sojourner Rover a émergé de Pathfinder le 6 juillet, ce qui en fait le premier véhicule à roues sur Mars. Sojourner a été le premier rover à opérer sur une autre planète. Seulement deux pieds de longueur (63 cm), le rover possédait six roues. Le dernier contact avec Pathfinder a eu lieu le 27 septembre 1997.

Sonde Nozomi Mars du Japon

NASA

Le Japon a lancé le vaisseau spatial Nozomi, la première mission planétaire du pays, le 4 juillet 1998. La mission en orbite a été conçue pour étudier la haute atmosphère martienne et son interaction avec le vent solaire. Cependant, le 20 décembre 1998, une valve défectueuse a laissé le vaisseau spatial incapable de se diriger vers Mars comme prévu.

Un plan modifié pour atteindre Mars a également échoué, et les efforts pour sauver la mission ont pris fin le 9 décembre 2003. Selon les termes de la Japan Aerospace Exploration Agency: « NOZOMI est devenue une planète artificielle qui vole pour toujours en orbite autour du soleil près de celle de Mars. »

Mars Odyssey

NASA / JPL-Caltech

Le vaisseau spatial Mars Odyssey 2001 a été lancé le 7 avril 2001. Il est arrivé en orbite autour de Mars le 24 octobre 2001. Sa mission prévue s’est terminée en 2004, mais il continue à fonctionner au moment de la rédaction du présent document et reste le vaisseau spatial le plus ancien de la NASA à Mars. Il a battu le record du vaisseau spatial le plus ancien à Mars le 15 décembre 2010.

Spirit and Opportunity Rovers

NASA / JPL

Les rovers Spirit et Opportunity de la taille d’une voiturette de golf de la NASA ont été lancés sur Mars en 2003 et ont utilisé des coussins gonflables géants pour amortir leurs atterrissages en janvier 2004. Les rovers d’une durée de vie étonnante ont dépassé de loin leurs missions prévues de 90 jours solaires martiens. Spirit s’est branché jusqu’en avril 2009, quand il s’est retrouvé coincé dans le sable profond. Il est devenu silencieux le 22 mars 2010 et a été déclaré mort un an plus tard.

L’opportunité n’est également plus en service. Mais, alors que le rover devait durer seulement 90 jours à la surface de la planète rouge, il a duré 5111 jours jusqu’à sa dernière transmission. Le rover a duré de 2004 jusqu’au milieu de 2018, date à laquelle il a perdu la communication après une tempête de poussière mondiale.

Mars Express et Beagle 2 Lander en Europe

ESA.

L’Agence spatiale européenne (ESA) a lancé son premier explorateur planétaire, le vaisseau spatial Mars Express, le 3 juin 2003. Le 19 décembre 2003, le Beagle 2 Lander est sorti. Malheureusement, le contact avec l’atterrisseur a été rompu et il a ensuite été déclaré perdu. L’orbiteur Mars Express a achevé sa mission en 2005 et continue de fonctionner au moment de la rédaction de cet article, fournissant de nombreuses images de sa caméra stéréo haute résolution (HRSC).

Phoenix Mars Lander

Déchets JPL / Corby

L’atterrisseur Phoenix de la NASA a été lancé le 4 août 2007 et a atterri près du pôle nord martien le 25 mai 2008. Il a terminé sa mission, notamment en vérifiant la présence de glace d’eau dans le sous-sol martien. Cependant, l’atterrisseur n’a pas été conçu pour résister à un hiver martien polaire. La mission s’est terminée le 24 mai 2010.

Mars Reconnaissance Orbiter

NASA

Le Mars Reconnaissance Orbiter (MRO) de la NASA a décollé le 12 août 2005 et est arrivé sur la planète rouge en mars 2006. Il a achevé sa phase scientifique primaire de deux ans et se trouve dans la phase prolongée de sa mission, où il continue de renvoyer de nombreuses informations.