Les mises à niveau de nouvelle génération de Dead by Daylight arrivent le jour du lancement

En septembre, le développeur Behaviour Interactive a annoncé son intention d’apporter des versions nouvelle génération de Mort à la lumière du jour sur la PlayStation 5 et la Xbox Series X | S. À l’époque, le studio ne pouvait que confirmer une sortie de vacances, mais a depuis révélé que les deux consoles recevraient la mise à niveau à leurs dates de lancement respectives.

La mise à niveau de nouvelle génération sera disponible gratuitement pour ceux qui possèdent déjà une copie du titre d’horreur multijoueur sur les plates-formes de la génération actuelle. De plus, les joueurs peuvent s’attendre à ce que toutes leurs données de progression précédentes soient transférées de la PS4 à la PS5 et de la Xbox One à la Xbox Series X | S. Le support cross-play fait également le saut vers la prochaine génération.

Sur le nouveau matériel, Mort à la lumière du jour fonctionnera en résolution 4K et 60 images par seconde. Les mises à jour graphiques «Realm Beyond» ne vont nulle part non plus, puisque Behaviour Interactive continue de refondre le jeu. Ces changements ont commencé à se déployer le 8 septembre et se poursuivront au cours des prochains mois, révisant les animations, les personnages, les cartes et les effets visuels, le tout dans le but de plonger davantage les joueurs dans l’expérience.

Check-out Mort à la lumière du jour Bande-annonce de lancement de la PS5 dans la vidéo ci-dessous:

Mort à la lumière du jour initialement lancé sur PC à l’été 2016, suivi d’une version PS4 et Xbox One en juin 2017. Les joueurs de Nintendo Switch ont accès au titre multijoueur asymétrique depuis septembre 2019. Behavior met régulièrement à jour l’expérience d’horreur avec de nouveaux contenus, dont certains se présente sous la forme d’icônes d’horreur comme Ghostface et Freddy Krueger.

Le tout nouveau matériel de Microsoft arrive en magasin demain, le 10 novembre. La PlayStation 5 sera lancée en Amérique du Nord plus tard dans la semaine le 12 novembre, puis sera déployée en Europe jeudi prochain le 19 novembre.

[Source: Behaviour Interactive via Gematsu]