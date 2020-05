Les mises à jour, détails et tout ce que vous devez savoir sur la série The Rising of the Shield Hero !!

– Publicité –



The Rising of the Shield Hero tous les détails et mises à jour que vous devriez connaître. Ceci est une série de roman léger japonais. Il est écrit par Aneko Yusagi. Au début, il a été publié en tant que roman Web. Il est publié sur un nouveau site généré par les utilisateurs

Shōsetsuka ni Narō. Après cela, la série est publiée par Media Factory. Ils l’ont publié avec un scénario élargi. Il est illustré par Seira Minami. Environ 22 volumes ont été publiés jusqu’au 25 juin 2019.

The Rising of the Shield Hero Date de sortie

La série est adaptée en une série manga. Il est adapté par Aiya Kyū et publié par Media Factory. Une quinzaine de volumes ont été publiés jusqu’au 7 avril 2020.

Il est également publié sous forme de série télévisée animée. L’anime est produit par Kinema Citrus. Elle a été diffusée de janvier à juin 2019. La maison de production a annoncé la saison deux et la saison trois.

Le partenariat Crunchyroll-Funimation a obtenu une licence pour cette série animée en Amérique du Nord.

Détails sur The Rising of the Shield Hero saison 3

La saison deux sortira à la mi-2020. Le casting est encore sorti, mais Naofumi Raphtalia et Filo seront là. Comme ce sont les personnages principaux de la série. Vous pouvez voir de nombreux nouveaux personnages dans la série. La bande-annonce n’est pas encore sortie car la production est toujours en cours. Lorsque le travail de production sera terminé, vous pouvez vous attendre à la remorque à ce moment-là.

Terrain de La montée du héros du bouclier

La première saison tourne autour de Naofumi. Il est dans le monde parallèle. Il veut devenir un héros cardinal mondial. La partie la plus intéressante de la série est que Naofumi ne possède qu’une seule arme. Mais il a tellement de pouvoir avec une seule arme.

La prochaine saison parlera de la fin de la première saison. Naofumi réfléchira et sera confus quant à la protection de la planète. De nombreuses questions lui viennent à l’esprit.

Mais seuls les épisodes diront s’il obtiendra les réponses ou non. Il sera certainement en mesure d’obtenir des réponses car il est le héros mais vous devez attendre la deuxième saison. Il y a très moins de nouvelles sur la saison 3, car la saison 2 n’est pas encore sortie.

Restez à l’écoute pour plus de mises à jour et de détails sur les dernières séries, films et bien plus encore. Bonne lecture!!

