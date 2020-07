Les mises à jour des listes de lecture Call of Duty: Warzone et Modern Warfare sont en direct

La dernière actualisation de la liste de lecture pour Call of Duty: Modern Warfare et Warzone est maintenant en ligne, mélangeant les cartes actives et les activités des deux jeux. En consultant ces nouvelles listes de lecture, vous gagnerez le double d’EXP, le double d’EXP d’arme et l’EXP de passe de combat double à partir du 31 juillet et jusqu’au 3 août.

Dans Modern Warfare, la mise à jour de la liste de lecture multijoueur ajoute Gunfight sans plan, Gunfight 3v3 – Knives Only, Deathmatch Domination et Drop Zone. Shipment (initialement ajouté à Modern Warfare dans une mise à jour de décembre) et Shoot House (qui est arrivé en novembre) sont des listes de lecture 24h / 24 et 7j / 7 pour la rotation actuelle, qui a débuté le 28 juillet (un jour avant la date prévue, comme il s’avère).

Dans Call of Duty: Warzone, les seuls changements sont la suppression de Plunder Quads et l’ajout de Plunder: Blood Money Trios. Cependant, vous pourrez toujours jouer aux modes solos, duos, trios et quads normaux. Cela signifie que vous pouvez toujours travailler en équipe et utiliser notre guide pour trouver le bunker 11 de Warzone afin de dénicher son plan secret et l’arme nucléaire cachée à l’intérieur.

Infinity Ward a annoncé le remaniement de la playlist sur Twitter.

📢La mise à jour de la playlist d’aujourd’hui est désormais disponible sur toutes les plates-formes! # ModernWarfare – Gunfight (sans Blueprints) – Gunfight 3v3 – Knives Only – Deathmatch Domination and Drop Zone – Expédition 24/7 – Shoot House 24/7 # Warzone – Supprime Plunder Quads – Ajoute Pillage: Trios de l’argent du sang – Infinity Ward (@InfinityWard) 28 juillet 2020

Si vous vous dirigez vers les nouvelles listes de lecture, vous devez savoir qu’Activision et Infinity Ward ont récemment annoncé une prochaine vague d’interdiction, et ils sont particulièrement à la recherche de joueurs utilisant des « logiciels non autorisés » – ce qui signifie des astuces comme hacks muraux et aimbots, qui ont été un problème persistant dans Warzone en particulier.

Si vous êtes prêt à gagner à l’ancienne, consultez notre guide des meilleurs pistolets Warzone – ils vous donneront l’avantage dont vous avez besoin pour l’emporter.

