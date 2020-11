Les mises à jour de Google Maps aident à conduire et à livrer à l’ère du COVID-19

Google déploie plusieurs mises à jour de Maps qui aident à faire face aux réalités du COVID-19.

Vous obtiendrez désormais plus d’informations sur les cas de COVID-19 et les règles locales, et pourrez suivre vos commandes à emporter en temps réel.

Il existe également un aperçu du mode de conduite Assistant qui lit vos textes et garde les yeux sur la route.

La pandémie COVID-19 se profilera pendant la saison des vacances, et Google reflète cette réalité dans son application de navigation. La société déploie des mises à jour sur Google Maps qui vous aident à naviguer dans le paysage du COVID-19 si vous devez le faire et à prendre soin de vos besoins alimentaires lorsque vous restez (espérons-le) à la maison.

Pour commencer, Google met à jour la couche COVID de Maps sur Android et iOS avec des informations plus détaillées sur le nouveau coronavirus dans une zone donnée, y compris des liens vers les ressources des autorités locales. Si vous n’avez pas d’autre choix que de voyager, vous connaîtrez au moins les règles de votre destination. Les cartes montreront également les niveaux d’encombrement dans les transports en commun à l’aide de commentaires en temps réel, vous saurez donc s’il est trop risqué de monter à bord d’un bus.

Ces deux mises à jour arriveront dans les « prochaines semaines ».

Vous aurez plus de facilité à suivre les repas si vous décidez de passer commande. Les utilisateurs mobiles de Google Maps aux États-Unis, au Canada, en Australie, au ., en Allemagne et en Inde ont désormais la possibilité de suivre les commandes de plats à emporter et de livraison en temps réel. Vous devrez avoir commandé via Maps, mais vous saurez quand il est temps de récupérer une commande ou à quel point une livraison peut être proche de votre porte. Vous verrez également les frais de livraison, les temps d’attente et une option pour réorganiser les commandes précédentes. Vous verrez même l’état de votre réservation dans les restaurants, bien que cela ne soit clairement pas utile tant que la pandémie fait rage.

Lorsque vous avez besoin de conduire, vous pourriez avoir plus de facilité à vous concentrer sur la route. Google Maps offre aux utilisateurs américains une version préliminaire d’un mode de conduite Assistant de longue date. Choisissez l’option contextuelle lorsque vous démarrez la navigation et vous obtiendrez un moyen simplifié de suivre les messages, de lire de l’audio et de répondre aux appels avec un minimum de distractions. Vous pouvez envoyer ou recevoir des appels en utilisant votre voix, et l’Assistant lira vos textes pour vous éviter de lire l’écran de votre téléphone.

Il s’agit d’une version inhabituelle de Maps pour Google – idéalement, vous n’utiliserez pas la plupart de ces fonctionnalités pendant les vacances pendant que vous restez à la maison et minimisez le risque d’attraper le COVID-19. Ils pourraient néanmoins s’avérer utiles pour les moments où vous devez partir, et des fonctionnalités telles que le suivi des aliments seront utiles longtemps après la disparition de la pandémie.

