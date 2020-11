Les mises à jour de Destiny 2 sont désormais plus rapides grâce au Content Vault

Destiny 2 a reçu cette semaine un correctif PvP habituel, juste après la sortie de l’extension Beyond Light. Ce qui est différent cette fois, cependant, c’est la vitesse par rapport à la taille de la mise à jour pour le jeu FPS, ce qui est rendu possible par le Destiny Content Vault.

Discutant du correctif sur Twitter, le vice-président de Destiny, Mark Noseworthy, a déclaré que le fait d’avoir le coffre-fort signifie que l’équipe de Bungie peut répondre aux changements nécessaires plus rapidement qu’auparavant. «Des temps de réponse plus rapides, en partie grâce au Destiny Content Vault», a-t-il tweeté, ajoutant entre parenthèses: «Et une équipe passionnée de personnes travaillant très dur depuis chez eux pendant une pandémie.»

Le Destiny Content Vault est une méthode de stockage des planètes et des éléments de jeu anciens et moins utilisés, pour faire de la place à de nouveaux emplacements. Il s’agit de garder les déploiements du jeu spatial plus gérables et de réduire la taille des fichiers afin que les joueurs ne se retrouvent pas dans une situation de Call of Duty: Modern Warfare. Le tweet de Noseworthy confirme que les joueurs et les développeurs récoltent déjà les avantages de la rationalisation du jeu global à la suite de Beyond Light.

La mise à jour PvP en question traitait principalement de la stase nerf, les nouvelles sous-classes élémentaires sombres. Les exploits ont été corrigés, les dégâts ont été réduits et la vitesse, la portée, la durée et le coût de diverses utilisations ont été réduits. Vous pouvez en savoir plus sur le patch ici.

Notre Richard Scott-Jones profite de son temps dans Destiny 2: Beyond Light jusqu'à présent, écrivant que «Beyond Light est un grand pas en avant pour Destiny» dans sa revue en cours. Cela s'est certainement avéré un succès en termes de ventes, occupant pas moins de trois places sur la liste des meilleurs vendeurs de Steam la semaine dernière.