Les ministres promettent que le vaccin Covid ne subira pas de retards en raison d’un Brexit sans accord

Les ministres ont promis que la livraison d’un vaccin Covid-19 ne sera pas retardée par des perturbations post-Brexit à la frontière, y compris en effectuant l’inoculation si nécessaire.Le secrétaire aux transports, Grant Shapps, a insisté hier sur le fait qu’il y a un « back-up à l’arrière- »pour éviter tout accroc, au milieu des inquiétudes que le jab Pfizer fabriqué en Belgique pourrait être retardé si le gouvernement ne parvient pas à conclure un accord commercial avec l’UE. Le 31 décembre, le Royaume-Uni quittera le marché unique et l’union douanière avant la fin de la période de transition.L’engagement de M. Shapps est intervenu après que le secrétaire aux affaires Alok Sharma a échoué à plusieurs reprises jeudi à dissiper les inquiétudes quant à la possibilité de problèmes touchant le fourniture du jab lorsque les nouvelles dispositions entreront en vigueur le 1er janvier. M. Shapps a déclaré qu’une «énorme quantité de travail» avait été consacrée aux préparatifs à la frontière pour maintenir la circulation des marchandises, et qu’il y avait une nouvelle réserve sous la forme d’un contrat de fret de 100 millions de livres sterling, qui couvre les vaccins. «Même s’il y a des problèmes, que nous espérons vraiment qu’il n’y en aura pas et que nous prévoyons qu’il n’y en aura pas, nous aurons toujours les sauvegardes, Le secrétaire aux transports, Grant Shapps, le secrétaire à la Santé de REUTERS, Matt Hancock, avait déclaré plus tôt que le vaccin pourrait être envoyé par avion au Royaume-Uni pour éviter toute perturbation potentielle. Il a déclaré à la BBC: «Nous avons un plan pour le vaccin qui est fabriqué en Belgique, et si nécessaire, nous pouvons voler pour éviter ces problèmes … nous avons un plan pour toutes les éventualités. »Cela vient après que le chef de la société britannique Croda International, qui fournit un ingrédient clé pour le vaccin Pfizer-BioNTech, a averti en évitant la frontière. Les discussions sur un accord commercial post-Brexit sont toujours en cours, mais même si un accord est conclu, il y aura toujours des changements majeurs dans le commerce transfrontalier. le Royaume-Uni quitte le marché unique Les inquiétudes concernant les transporteurs confrontés à des perturbations dans la traversée de la Manche ont conduit le gouvernement à introduire un système de permis pour entrer dans le Kent, qui n’autorise les camions destinés au continent à entrer dans le comté que s’ils disposent des documents appropriés. a suscité des craintes de retards, ce qui peut avoir un impact dramatique sur les marchandises sensibles au facteur temps.

Abeille Heureuse Miel d'acacia BIO 500g Qu’est-ce que le miel cru ? Depuis les temps anciens, le miel est utilisé à la fois comme aliment et comme médicament en raison de son pouvoir curatif et de ses nombreuses vertus thérapeutiques. Pour ne perdre aucune de ses qualités exceptionnelles, il convient de consommer le miel dans sa forme pure, à

Abeille Heureuse Miel d'acacia BIO 250g Qu’est-ce que le miel cru ? Depuis les temps anciens, le miel est utilisé à la fois comme aliment et comme médicament en raison de son pouvoir curatif et de ses nombreuses vertus thérapeutiques. Pour ne perdre aucune de ses qualités exceptionnelles, il convient de consommer le miel dans sa forme pure, à

Alpina ECL Pro 19/20 Chaussures Ski de fond L'Alpina ECL Pro est légère pour une course plus rapide, conçue pour les courses de haut niveau. Il améliorerera votre vitesse en raison de sa rigidité et d’une légèreté incroyable, ne pesant que 346 grammes.

Eyeslipsface "Baume conditionneur après shampoing flacon 250 ml- BELIFLOR (03233232) 250" "Beliflor possède depuis 1988 une expérience et une expertise qui lui permettent d'offrir aux consommatrices un soin global adapté à chaque type de chevelure. Pour obtenir un résultat optimal, Beliflor considère qu'une chevelure est matière vivante et que l'embellir ne suffit pas. Pour cette raison Beliflor a

Eyeslipsface "Crème universelle Cold cream BIO 30 ml - BELIFLOR (03230003) 30" "Beliflor possède depuis 1988 une expérience et une expertise qui lui permettent d'offrir aux consommatrices un soin global adapté à chaque type de chevelure. Pour obtenir un résultat optimal, Beliflor considère qu'une chevelure est matière vivante et que l'embellir ne suffit pas. Pour cette raison Beliflor a

Pack Lean Essentials - Berry Burst 250g - Strawberry Cream 1kg Vous cherchez par où commencer? C'est ici que ça se passe. lorsqu'il s'agit de trouver la forme et de construire du muscle, l'entrainement ne suffit pas atteindre les résultats attendus, c'est pour cette raison que nous avons rassemblé cinq de nos produits phares pour vous permettre d'avancer dans la bonne