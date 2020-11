Les ministres écossais rendent hommage à Sir Sean Connery: «  L’Écosse est en deuil  »

2020-10-31 17:00:09

L’Écosse est «en deuil» après le décès de Sir Sean Connery, alors que le Premier ministre du pays, Nicola Sturgeon, affirme avoir «perdu l’un des [Scotland’s] fils les plus aimés « .

L’acteur emblématique de James Bond – qui a été le premier à jouer 007 sur grand écran – est décédé à l’âge de 90 ans, et en réponse à la triste nouvelle, Nicola Sturgeon, le premier ministre de son pays d’origine, l’Écosse, a déclaré le le pays pleure la perte de «l’un de ses fils les plus aimés».

Sur les réseaux sociaux, Nicola a déclaré: « J’ai eu le cœur brisé d’apprendre ce matin le décès de Sir Sean Connery. Notre nation pleure aujourd’hui l’un de ses fils les plus aimés.

« Sean est né dans une famille de la classe ouvrière d’Édimbourg et, grâce à son talent et à son travail acharné, il est devenu une icône du cinéma international et l’un des acteurs les plus accomplis au monde. (Sic) »

Et son collègue écossais Alex Salmond a qualifié Connery de «plus grand Écossais du monde».

Il a ajouté: «Le plus grand Écossais du monde, la dernière des vraies stars d’Hollywood, le Bond définitif.

«Sean Connery était toutes ces choses mais bien plus encore.

« C’était un patriote convaincu, un penseur profond et un être humain exceptionnel. »

La famille de Connery a confirmé samedi (31.10.20) que l’acteur légendaire était décédé dans son sommeil alors qu’il était aux Bahamas.

La première sortie de la star en tant que super-espion britannique Bond eut lieu en 1962 ‘Dr. Non ‘et au total, il a joué sept fois le personnage de l’auteur Ian Fleming avec des films tels que’ Goldfinger ‘et’ Diamonds Are Forever ‘considérés comme des classiques de la franchise à ce jour.

En août, il a dépassé un sondage mené par RadioTimes.com pour être nommé le meilleur James Bond de tous les temps.

Après Bond, la carrière de Connery, qui s’étend sur plusieurs décennies, comprend de nombreux succès tels que «Highlander», «The Hunt for Red October», «Indiana Jones and the Last Crusade» et «The Rock».

Ses performances lui ont valu de nombreuses distinctions, dont deux BAFTA, trois Golden Globes et un Oscar du meilleur second rôle pour son rôle de flic irlandais dans le drame policier de 1987 «Les intouchables».

En 2000, il a été fait chevalier par la reine Elizabeth II au palais de Holyrood pour ses services au cinéma.

