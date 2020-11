Les militants de la rébellion d’extinction critiqués pour la protestation climatique «  sourde au ton  » au cénotaphe

Les militants de la rébellion d’extinction font face aujourd’hui à une nouvelle vague de critiques pour une autre manifestation controversée. Le groupe de campagne pour le climat a organisé un silence de deux minutes au cénotaphe ce matin à 8 heures du matin, avant de déployer une banderole sur laquelle on pouvait lire «Honore leur sacrifice, le changement climatique signifie la guerre». Le vétéran de l’armée Donald Bell, qui a effectué quatre tournées en Irlande du Nord pendant les troubles, a déposé une couronne portant les mots « le changement climatique signifie la guerre, agissez maintenant ». Il a déclaré qu’il était «de son devoir» d’agir pour empêcher le changement climatique incontrôlable, soulignant que les recherches du ministère de la Défense avertissaient que la hausse des températures pourrait «aggraver les menaces existantes à la paix et à la sécurité internationales». La bannière et la couronne ont ensuite été retirées (Photo: rébellion d’extinction) «Très irrespectueux» Le coup a eu lieu trois heures avant la cérémonie officielle du jour de l’armistice, pour commémorer les soldats tués lors de la Première Guerre mondiale et d’autres conflits. La couronne a ensuite été enlevée par la police du Met. Mais il a tout de même suscité de vives critiques. Dans un communiqué, la Légion royale britannique a déclaré que le jour de l’Armistice était «un moment de mémoire, pas de protestation politique». «Les monuments commémoratifs de guerre et les tombes honorent la mémoire de chaque membre des forces armées qui a fait le sacrifice ultime et méritent d’être traités avec le plus grand respect», a ajouté l’organisation caritative. Une foule de personnalités du Parti conservateur ont condamné cette action. La présidente du Parti conservateur, Amanda Milling, l’a qualifiée d ‘«extrêmement irrespectueuse», et le député de Plymouth, Johnny Mercer, a déclaré: «Le jour de l’armistice ne devrait être qu’une chose: montrer notre respect pour le sacrifice des morts qui sont morts pour protéger nos libertés aujourd’hui. C’est extrêmement irrespectueux un jour où le pays rend hommage à nos services, hommes et femmes.La lutte contre le changement climatique est une question importante et sur laquelle nous nous dirigeons.Mais aujourd’hui, il ne faut pas oublier la bravoure de ceux qui nous ont précédés. et ceux qui servent aujourd’hui. https://t.co/3NyKtzj3zR— Amanda Milling (@amandamilling) 11 novembre 2020L’ancien ministre de la Défense Tobias Ellwood a déclaré qu’il risquait de nuire au soutien public à la cause de la rébellion d’extinction. « Ils vont aliéner les personnes mêmes qu’ils veulent persuader en choisissant de viser le cénotaphe sur aujourd’hui de tous les jours », at-il dit. « Devoir d’agir » M. Bell a déclaré qu’il savait que l’action d’aujourd’hui ajouterait à la critique croissante des tactiques du groupe. «Je savais que je serais accusé d’être irrespectueux et détesté par beaucoup pour avoir parlé de cette manière. Le jour du Souvenir n’est jamais une période facile pour les anciens combattants et ce n’était pas une décision facile à prendre pour moi », a-t-il déclaré. «Mais j’ai servi ce pays, j’ai servi les gens de ce pays et l’action que j’ai menée aujourd’hui est justement cela. Un changement climatique incontrôlé signifie un retour à un monde en guerre. Je ne peux pas attendre et laisser cela se produire. Il est de mon devoir d’agir. » Certains se sont prononcés en faveur de cette décision. L’éminent journaliste James Ball a déclaré que l’action était «absolument dans l’esprit du jour». «Le souvenir est né de« Jamais plus »- un acte politique, une tentative d’honorer les morts en ne répétant pas ce genre de guerre», a-t-il déclaré. «Extinction Rebellion a lié son message climatique à ce message original, a déposé des coquelicots rouges et a incliné la tête. Absolument dans l’esprit du jour. »I analyse Extinction Rebellion a trois exigences clés: que les politiciens« disent la vérité »sur l’ampleur du défi climatique, que le Royaume-Uni s’engage à atteindre zéro émission nette d’ici 2025, et le gouvernement devrait établir une assemblée de citoyens formelle pour guider la réponse du pays au changement climatique. Les militants de XR se spécialisent dans les cascades qui font la une des journaux, comme le blocage de ponts et d’autoroutes avec des soirées dansantes et des jardins éphémères. Mais certaines des actions les plus controversées du groupe ont divisé l’opinion publique. Le blocus d’une imprimerie en septembre a été décrié par beaucoup – y compris le Premier ministre Boris Johnson – comme une attaque contre la liberté d’expression, tandis que les mesures visant à arrêter une partie du réseau de métro de Londres l’année dernière ont provoqué une violente fureur de la part des navetteurs bloqués. Il y en aura beaucoup au sein de Extinction Rebellion qui ne seront pas d’accord avec la décision de cibler le cénotaphe. Mais grâce à la structure décentralisée du groupe, les groupes locaux peuvent décider d’agir même sans le soutien de la direction ou des collègues. Cependant, l’objectif d’Extinction Rebellion de construire une société respectueuse du climat repose sur le fait de convaincre ses concitoyens de rejoindre leur mouvement en grand nombre. Comme le montre le soutien national au capitaine Tom Moore, le public britannique se soucie profondément de ses anciens combattants. Le choix d’un jour aussi sensible pour organiser une manifestation a fait la une des journaux, mais cela a peut-être aussi érodé davantage le soutien du public aux objectifs verts de XR.

