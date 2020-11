Les mignonnes de Netflix pourraient être un prétendant aux Oscars, malgré la controverse

Il convient de noter que même si Cuties est sélectionné par la France, le film a beaucoup de concurrence d’autres films du monde entier qui seront également soumis pour la catégorie Meilleur long métrage international. Le site de prédiction des Oscars Gold Derby n’a même pas Cuties sur son radar en ce moment, avec des films du Canada, de la République tchèque, d’Iran, d’Israël, du Japon, de Pologne, de Roumanie et de Russie remplissant sa catégorie des «principaux prétendants». Cuties« Les chances ne sont probablement pas aussi compétitives qu’elles auraient pu l’être en raison de toute la mauvaise presse que le film a reçue, bien qu’il ait certainement suscité un intérêt et une reconnaissance de nom de plus en plus élevés à cause du contrecoup.