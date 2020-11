Les métriques suggèrent que l’iPhone 12 a lancé un «  cycle de mise à niveau sans précédent  »

Le nouveau Les modèles d’iPhone 12 sont les premiers smartphones d’Apple à offrir La connectivité 5G et ils arrivent à un moment où environ 350 millions d’iPhone sur 950 millions devraient être mis à niveau. Les analystes s’attendaient à ce que ces facteurs déclenchent un supercycle et Daniel Ives de Wedbush pense que cela se produit déjà, comme le rapporte AppleInsider.

Les contrôles de l’offre indiquent que la demande pour l’iPhone 12 est robuste aux États-Unis et en Chine, et Ives pense qu’Apple expédiera plus de 80 millions d’iPhone 12 au cours de la période de lancement initiale. Ives avait dit plus tôt que la Chine serait clé du supercycle iPhone 12.

La demande pour les modèles Pro semble être particulièrement forte, l’iPhone 12 Pro de 6,1 pouces étant surnommé la «star du spectacle». C’est également une excellente nouvelle pour le prix de vente moyen (ASP) d’Apple.

L’iPhone 12 pourrait être le premier iPhone à reproduire le succès de l’iPhone 6

Le retard dans le lancement de la série 5G iPhone 12 et les défis économiques posés par la pandémie avaient conduit certains analystes à jette des doutes sur la possibilité d’un supercycle, certains affirmant que les ventes n’atteindraient même pas la barre des 70 millions d’ici la fin de l’année.

La dernière fois qu’un modèle d’iPhone a connu un succès phénoménal, c’est lorsque l’iPhone 6 est sorti en 2014. Il aurait généré 71,5 millions de ventes d’unités dans les trois mois suivant le lancement.

Avec l’arrivée des vacances, la demande ne fera qu’augmenter.