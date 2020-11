Les membres du programme de mise à niveau Apple font le premier pas vers l’achat de l’iPhone 12 mini ou de l’iPhone 12 Pro Max 5G

Le programme de mise à niveau iPhone d’Apple vous permet de marquer un nouvel iPhone chaque année et comprend la couverture AppleCare +. Le coût du plan cette année commence à 35,33 $ par mois et comprend le prix du téléphone et l’assurance. Après 12 paiements, le membre peut rendre son iPhone actuel pour le dernier modèle. Avec des pré-commandes pour le iPhone 12 mini et iPhone 12 Pro Max (le plus petit et le plus grand écran de la série iPhone 12) à partir de ce vendredi 6 novembre, Apple accepte désormais les pré-approbations pour les précommandes via le App Apple Store ou Apple Store en ligne.

Pour être pré-approuvé pour l’iPhone 12 mini ou l’iPhone 12 Pro Max à l’aide du programme de mise à niveau de l’iPhone, ouvrez l’application Apple Store sur votre iPhone, choisissez le modèle d’iPhone souhaité et terminez le reste du processus de mise à niveau dans l’application. Ou, vous pouvez ouvrir l’application Apple Store et appuyez sur l’onglet «Pour vous» en bas où vous verrez un bouton «Vérifier l’éligibilité à la mise à niveau».

Les membres du programme de mise à niveau de l’iPhone reçoivent un rappel de prendre rendez-vous pour réserver leur nouvel iPhone

Une fois que vous avez terminé le processus de pré-approbation, vous aurez le temps de revenir à l’application Apple Store pour passer votre commande. Cela augmentera vos chances de pouvoir réserver l’iPhone de votre choix dans la couleur et la configuration dont vous rêvez. Les précommandes commencent à être acceptées ce vendredi à 5 h HP / 8 h HE et les unités commenceront à arriver aux clients et aux Apple Stores le vendredi 13 novembre suivant.

Si vous êtes membre du programme de mise à niveau iPhone et que vous souhaitez réserver un iPhone 12 mini ou un iPhone 12 Pro Max, vous pouvez obtenir une pré-approbation dès maintenant afin que la pré-commande soit un jeu d’enfant. Si vous n’avez pas encore rejoint le programme de mise à niveau iPhone, vous pouvez le faire maintenant pour le iPhone 12 ou iPhone 12 Pro à partir de cette page Web. Le prix commence à 39,50 $ par mois sur 24 mois ou 49,91 $ par mois sur 24 mois respectivement. Une fois que l’iPhone 12 mini et l’iPhone 12 Pro Max sont sortis, vous pouvez acheter l’un de ces téléphones pour rejoindre le programme de mise à niveau de l’iPhone.