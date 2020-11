Les meilleurs trackers fitness et smartwatches Samsung: quelles sont vos options?

Les trackers de fitness existent depuis longtemps, mais ils ont vraiment fait leur chemin (ha!) Au cours des dernières années. Nous avons constaté une augmentation de la popularité auprès de grandes marques telles que Garmin, Fitbit et même Samsung. Un bon tracker de fitness ne compte plus seulement les pas. Il peut désormais fournir de nombreuses mesures et données utiles, de la fréquence cardiaque aux niveaux de stress, en passant par la saturation en oxygène du sang, etc. D’autres ajoutent des fonctionnalités de smartwatch pour offrir encore plus pour votre argent. Nous examinons les meilleurs trackers de fitness que Samsung a à offrir.

Fitness trackers vs smartwatches: quelle est la différence?

Avant d’entrer dans le vif du sujet, parlons d’une distinction importante: les montres intelligentes et les trackers de fitness. En ce qui concerne le portefeuille d’appareils portables de Samsung, les deux seuls qui correspondent au profil d’un bracelet de fitness traditionnel – avec leurs écrans verticaux plus petits – sont le Samsung Galaxy Fit et le Galaxy Fit 2.

La série Active de dispositifs portables de Samsung brouille les frontières entre les deux. Ils ont de grands écrans et donnent la priorité aux applications et aux notifications, mais ne sont ni gros ni lourds, et sont conçus pour les sportifs. D’autre part, la Galaxy Watch et la Galaxy Watch 3 classiques sont des montres intelligentes complètes avec des fonctionnalités de suivi.

Quel tracker d’activité Samsung est fait pour moi?

Samsung a lancé sa division portable en 2013. Elle a subi quelques itérations et changements de nom depuis lors, et sa récolte actuelle de trackers de fitness et de smartwatches est parmi les meilleurs que vous puissiez obtenir. Bien sûr, ils ont tous leur part d’avantages et d’inconvénients que nous aborderons un peu plus tard. Voici quelques recommandations rapides si vous êtes pressé:

La Samsung Galaxy Watch 3 est le meilleure smartwatch Samsung l'entreprise a à offrir. Bien qu'elle soit plus mince et moins encombrante que la Galaxy Watch, elle reste une montre assez grosse. Il est idéal pour tous ceux qui recherchent une montre avec des fonctionnalités de suivi de la condition physique, plutôt que l'inverse.

La Samsung Galaxy Watch Active 2 est la meilleur tracker de fitness Samsung vous pouvez obtenir tout de suite. Il brouille la frontière entre un bracelet de fitness et une smartwatch, sans compromis sur l'un ou l'autre aspect.

La Samsung Galaxy Watch Active est un G moins cher alternative à l'alaxy Watch Active 2 . Il n'a pas autant de fonctionnalités de fitness, mais c'est toujours un tracker de fitness décent si vous avez un budget limité.

Le Samsung Galaxy Fit 2 est le meilleur tracker de fitness pas cher actuellement disponible auprès de la société. Ce n'est pas aussi riche en fonctionnalités que les smartwatches Samsung de cette liste, mais c'est nettement moins cher que le reste des offres de Samsung.

Les meilleurs trackers de fitness Samsung

Samsung Galaxy Watch 3 Samsung Galaxy Watch Active 2 Samsung Galaxy Watch Active Samsung Galaxy Fit 2

Samsung Galaxy Watch 3: la meilleure smartwatch Samsung

La Samsung Galaxy Watch 3 succède à la Galaxy Watch 2018 et apporte une foule d’améliorations à tous les niveaux pour en faire l’une des meilleures montres intelligentes que vous puissiez obtenir à l’heure actuelle. Le cadran rotatif très apprécié revient dans sa forme physique d’origine, mais il est plus esthétique. L’un des plus gros problèmes de la Galaxy Watch était sa conception épaisse, et la Galaxy Watch 3 contribue grandement à le résoudre.

En dehors du matériel et de la conception, la Samsung Galaxy Watch 3 n’est peut-être pas le meilleur portable que vous puissiez acheter dans une catégorie particulière. Les montres Garmin et Fitbit sont plus précises avec la forme physique et la santé, et Wear OS a un meilleur écosystème d’applications. Mais la Galaxy Watch 3 est si complète qu’elle offre confortablement la meilleure expérience globale.

Cela dit, la Galaxy Watch 3 vous coûtera un peu trop. C’est cent dollars de plus que la Galaxy Watch au lancement et est prête à affronter l’Apple Watch 5. Si le prix de départ élevé ne vous repousse pas, la Watch 3 est susceptible d’être le nouveau roi de la smartwatch Android colline pendant un moment.

Avantages: Affichage fantastique et lunette tournante

Conception plus fine et plus légère

Durée de vie de la batterie de deux jours

Les métriques d’exécution avancées peuvent être très utiles

Suivi et informations utiles du sommeil Les inconvénients: Le GPS et le capteur de fréquence cardiaque peuvent être inexacts

Pas de MST avec Samsung Pay

Grosse augmentation de prix par rapport à la Galaxy Watch d’origine

Le processus de configuration pour les téléphones non Samsung est une douleur

La prise en charge des applications tierces fait défaut Consultez notre revue complète pour en savoir plus sur la Samsung Galaxy Watch 3. Spécifications de la Samsung Galaxy Watch 3: GPS: GPS intégré

GPS intégré Capteur de fréquence cardiaque: Oui

Oui Indice IP: 5ATM, IP68

5ATM, IP68 Afficher: AMOLED 1,2 pouces ou 1,4 pouces Vie de la batterie: ~ 2 jours

~ 2 jours Espace de rangement: 8 Go

8 Go RAM: 1 Go

1 Go Samsung Pay: Oui (pas de MST)

Samsung Galaxy Watch Active 2: le meilleur tracker de fitness Samsung

La Galaxy Watch Active 2 est le dernier et le meilleur tracker de fitness de Samsung avec toutes les cloches et sifflets. Le design élégant bénéficie d’un magnifique écran AMOLED en verre incurvé et d’une qualité de construction supérieure. La lunette tactile, en revanche, est idéale pour une utilisation rapide en déplacement.

Le corps attrayant abrite une multitude de fonctionnalités de suivi de la santé, allant de la surveillance de la fréquence cardiaque (qui vous alerte si elle se situe dans certaines plages), au GPS, en passant par certains des meilleurs suivis du sommeil. Il existe également un modèle Galaxy Watch Active 2 LTE pour ceux qui veulent une montre indépendante de leur téléphone.

Ce n’est pas parfait, bien sûr. L’autonomie de la batterie de deux jours n’est pas la meilleure, mais ce n’est pas mal comparé à la plupart des montres Wear OS, et vous pouvez la charger avec un téléphone Galaxy compatible grâce au chargement sans fil Qi. La surveillance de la fréquence cardiaque et le GPS ne sont pas non plus les plus précis. Il existe cependant une multitude de fonctionnalités intelligentes et la Galaxy Watch Active 2 offre un excellent compromis entre un tracker de fitness et une smartwatch.

Voir aussi OnePlus lance un programme de test Nord très limité aux États-Unis et au Canada Avantages: Design élégant et haut de gamme

Écran AMOLED Sharp

Lunette tactile pour une navigation rapide

Variantes Bluetooth et LTE disponibles

~ Autonomie de la batterie de 2 jours

Suivi du sommeil fantastique

Les inconvénients: Aucun paiement MST avec Samsung Pay

Écosystème d’applications Tizen manquant par rapport à Wear OS

La fréquence cardiaque, le GPS, les capteurs d’altimètre peuvent être loufoques

Le processus d’installation a encore besoin de travail

Consultez notre revue complète pour en savoir plus sur la Samsung Galaxy Watch Active 2.

Spécifications de la Samsung Galaxy Watch Active 2:

GPS: GPS intégré

GPS intégré Capteur de fréquence cardiaque: Oui

Oui Indice IP: 5ATM, IP68

5ATM, IP68 Afficher: AMOLED 1,2 pouces ou 1,4 pouces

Vie de la batterie: ~ 2 jours

~ 2 jours Espace de rangement: 4 Go

4 Go RAM: 768 Mo (Bluetooth), 1,5 Go (LTE)

768 Mo (Bluetooth), 1,5 Go (LTE) Samsung Pay: Oui (pas de MST)

Samsung Galaxy Watch Active: une option moins chère

Si vous aimez la Galaxy Watch Active 2 mais n’avez pas besoin de toutes les nouvelles fonctionnalités et souhaitez économiser de l’argent, ne cherchez pas plus loin que la Samsung Galaxy Watch Active. Ce portable est une version atténuée de la Galaxy Watch. Il utilise le système d’exploitation Tizen et offre la plupart des fonctionnalités de son grand frère.

La plus grande omission est la couronne rotative emblématique de Samsung. Sans cela, vous devez naviguer dans le portable à l’aide de son écran tactile AMOLED de 1,1 pouce (le destin est pire). Avec le processeur Exynos 9110, 768 Mo de RAM et une batterie 230 mAh sous le capot, la Galaxy Watch Active n’aura aucun problème à exécuter des applications téléchargées depuis le Galaxy App Store pendant près de deux jours consécutifs.

Si vous possédez un smartphone Galaxy S10 ou S20, vous pouvez également charger sans fil la Galaxy Watch Active à l’arrière du combiné. Être compatible Qi signifie également que vous devriez être en mesure de charger le tracker de fitness Samsung sur l’un de vos chargeurs sans fil existants. Malheureusement, cette montre souffre des mêmes problèmes que la Galaxy Watch Active 2: sa fréquence cardiaque et sa surveillance GPS ne sont pas vraiment fiables.

Avantages: Léger et discret au poignet

Style épuré et sans prétention

Écran AMOLED net

Le logiciel Tizen l’emporte sur Wear OS Les inconvénients: La surveillance de la pression artérielle est un raté

Pas de lunette tournante ni de version LTE

Suivi de la condition physique irrégulière

Pas de paiement MST avec Samsung Pay

Charge lente Consultez notre revue complète pour en savoir plus sur la Samsung Galaxy Watch Active. Spécifications de la Samsung Galaxy Watch Active: GPS: GPS intégré

GPS intégré Capteur de fréquence cardiaque: Oui

Oui Indice IP: 5ATM

5ATM Afficher: AMOLED 1,1 pouces Vie de la batterie: ~ 1 jour

~ 1 jour Espace de rangement: 4 Go

4 Go RAM: 768 Mo

768 Mo Samsung Pay: Oui (pas de MST)

Samsung Galaxy Fit 2

Le dernier tracker de fitness de Samsung, le Galaxy Fit 2, est un digne successeur du Galaxy Fit. Il existe de nombreuses mises à niveau clés dans tous les domaines, à commencer par une résolution plus élevée et un écran plus grand. Samsung affirme que vous pouvez obtenir la batterie de la Fit 2 durera jusqu’à trois semaines, soit plus du double de ce qui était possible avec son prédécesseur. Cela a aussi

Il conserve certaines fonctionnalités du Galaxy Fit, notamment le suivi de l’activité, le suivi automatique du sommeil, la résistance à l’eau 5ATM, IP68 pour la résistance à la poussière et à l’eau, etc. La plus grande omission est la surveillance active de la fréquence cardiaque. La Fit 2 n’est pas non plus aussi durable que la Fit. Tout compte fait, le Galaxy Fit 2 est l’un des trackers de fitness les moins chers, qui fait également le travail.

Voir aussi TikTok se défend contre une interdiction américaine, affirme que Facebook étouffe la concurrence Avantages: Écran AMOLED fantastique

Conception petite et légère

Prix ​​bas

Autonomie de la batterie de trois semaines

Samsung Health offre de nombreuses fonctionnalités sociales Les inconvénients: Pas de GPS connecté

Pas de surveillance active de la fréquence cardiaque Spécifications du Samsung Galaxy Fit 2: GPS: Au

Au Capteur de fréquence cardiaque: Au

Au Indice IP: 5ATM, IP68

5ATM, IP68 Afficher: AMOLED 1,1 pouces Vie de la batterie: 21 jours

21 jours Espace de rangement: 32 Mo

32 Mo Samsung Pay: Au

Pourquoi devriez-vous faire confiance à l’éditeur?

Non seulement Jimmy Westenberg adore les objets connectés, mais il adore aider les gens à trouver les appareils adaptés à leurs besoins. Il a été notre examinateur de condition physique à Autorité Android depuis 2016 et a passé en revue des dizaines de produits de fitness et d’autres appareils portables au cours de cette période.

Grâce à ses tests rigoureux des produits de fitness et à sa connaissance approfondie des appareils et services de santé, vous pouvez être assuré que Jimmy vous donnera des recommandations honnêtes.

