Les ordinateurs portables sont une caractéristique clé de tout travail à domicile, mais ils n’offrent pas toujours l’expérience la plus confortable. Qu’il s’agisse du clavier plat ou du petit écran, vous devrez peut-être accessoiriser. L’un des meilleurs moyens d’améliorer votre angle de frappe et de soulever votre écran est d’utiliser un support. Voici nos choix pour les meilleurs supports pour ordinateurs portables que vous pouvez acheter dès maintenant.

Les meilleurs supports d’ordinateur portable:

Note de l’éditeur: Nous mettrons à jour cette liste des meilleurs supports pour ordinateurs portables à mesure que nous trouverons de nouvelles options.

Conception de pluie iLevel 2

À première vue, le iLevel 2 peut ne pas ressembler à un support d’ordinateur portable réglable. Cependant, il utilise en fait un mécanisme coulissant intelligent qui vous permet d’obtenir la bonne hauteur. Vous pouvez sélectionner presque n’importe quelle hauteur entre 5,4 pouces et 7,9 pouces. Il y a également de l’espace pour ranger un clavier supplémentaire sous le plateau en aluminium. Le iLevel 2 de Rain Design est conçu pour les MacBook, mais il fonctionne avec n’importe quel ordinateur portable de moins de 10,1 pouces de profondeur. Il est livré avec une finition en aluminium anodisé.

AmazonBasics

En ce qui concerne les accessoires simples qui fonctionnent bien, Amazon est là pour vous. Sa gamme AmazonBasics est incroyablement abordable, mais vous pouvez généralement compter sur une qualité de construction solide. Ce support pliable pour ordinateur portable ne fait pas exception et la conception ouverte permet une excellente circulation d’air. Il ne comporte qu’une seule pièce mobile et le support est en aluminium léger. Malheureusement, vous ne pourrez pas ajuster l’option Amazon Basics à votre hauteur parfaite – elle est plate ou réglée à 18 degrés.

Support invisible Moft

Il n’y a rien de mal à un peu d’origami de temps en temps, surtout quand il s’agit d’un support d’ordinateur portable presque invisible. Cette option de Moft se connecte directement à votre ordinateur portable et ne mesure que 3,04 mm d’épaisseur. Il peut supporter jusqu’à 18 livres. Vous pouvez également choisir parmi plus de 15 modèles amusants. Le support Moft n’est pas l’option la plus réglable, mais vous pouvez choisir entre des angles de 15 et 25 degrés pour un confort amélioré.

Support pour ordinateur portable pliable Roost

Ce support d’ordinateur portable de Roost est un autre choix populaire, et c’est l’une des options les plus portables du marché. Vous pouvez le plier dans une forme compacte qui se glisse facilement dans le sac de transport inclus pour les voyages ou lorsque vous retournez finalement au bureau. Le support de Roost est réglable entre six pouces et un pied de hauteur, ce qui est plus que ce que la plupart peuvent dire. Le support fourni par les deux pinces montées à l’avant devrait également vous aider à maintenir votre ordinateur portable fermement en place.

Support MeFee avec support pour téléphone

Le support pour ordinateur portable de MeFee ressemble un peu plus à une station de combat qu’à un accessoire de travail à domicile. Le design en forme de X noir et orange aurait l’air parfait sur le Millenium Falcon, et il dispose même d’un plateau coulissant pour votre téléphone. Si vous avez besoin de retourner votre ordinateur portable pour montrer à un coéquipier sur quoi vous travaillez, vous pouvez également faire pivoter le MeFee à 360 degrés. Le support offre huit réglages de hauteur de 5,5 pouces à 7 pouces, et la forme unique permet un voyage de chaleur solide.

Convertisseur de bureau debout Ergotron

Parfois, un petit support pour ordinateur portable ne suffit pas pour faire le travail. Ce convertisseur de bureau debout d’Ergotron est un excellent moyen d’améliorer l’ensemble de votre expérience. Il dispose d’un plateau de clavier abaissé et vous pouvez stocker près de 60 livres sur le bureau – plus que suffisant pour quelques moniteurs et un ordinateur portable. Vous pouvez choisir entre des finitions noires ou blanches. Le bureau debout Ergotron offre jusqu’à 15 pouces de levage vertical.

Razer Stand Chroma

Les supports pour ordinateurs portables ne sont pas seulement parfaits pour travailler à la maison, ils peuvent également donner aux joueurs un avantage. Razer est le roi en matière de périphériques de jeu, et ce support est le moyen idéal pour ajouter une touche RVB signature. Le Stand Chroma est doté d’une fine bande lumineuse à l’avant tout en offrant la quantité parfaite de portance pour ventiler votre ordinateur portable. Vous pouvez même brancher trois options USB-A à l’arrière de votre support, bien que ce ne soit pas une option réglable.

Soundance

Les conceptions simples sont parfois les meilleures, et ce support Soundance est parfait si vous souhaitez couvrir les bases. Il n’est pas réglable, mais vous pouvez diviser le design en aluminium en trois parties pour un rangement et un voyage faciles. Le support pour ordinateur portable de Soundance se vante qu’il convient également à presque tous les ordinateurs portables entre 10 et 15,6 pouces. La conception ouverte permet également une excellente circulation d’air qui devrait permettre à votre ordinateur portable de fonctionner correctement. Vous pouvez choisir parmi cinq finitions inspirées du MacBook.

Support pour ordinateur portable pliable Nulaxy

Un dernier support d’ordinateur portable à considérer est cette option de pliage de Nulaxy. Il se range dans une petite empreinte que vous pouvez facilement ranger dans un sac à dos ou une valise. Vous pouvez choisir entre des finitions argentées ou grises. Le support Nulaxy peut prendre en charge les ordinateurs portables de 10 à 17,3 pouces de diamètre. Il offre également jusqu’à six options de hauteur différentes pour l’expérience la plus confortable, et le support Nulaxy fonctionne aussi bien qu’un dissipateur de chaleur grâce à son design minimaliste.