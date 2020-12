Les meilleurs SMG de Call of Duty: Black Ops Cold War

in

Il y a beaucoup de plaisir à avoir pour les joueurs de mitraillettes dans Call of Duty: Guerre froide Black Ops.

Il y a cinq SMG avec lesquels jouer Guerre froide Black Ops au lancement, avec plus à ajouter au jeu gratuitement avec du contenu saisonnier. Mais il y a beaucoup de variété et de bons choix pour commencer.

Certains SMG se démarquent au-dessus du peloton et ce sont ceux sur lesquels vous devriez vous concentrer, que vous exécutiez l’objectif ou que vous vous contentiez de tuer dans les lobbies publics.

Il est important de choisir le meilleur des meilleurs, que vous essayiez d’écraser les lobbies publics, de moudre des matchs de paris ou simplement de vous amuser avec l’équipe lorsqu’il est temps de se regrouper et de jouer au jambon.

Ce sont les meilleurs SMG du Call of Duty: Guerre froide Black Ops.

MP5

Capture d’écran via Activision

Pistolet mitrailleur entièrement automatique. Cadence de tir rapide avec un faible recul. Bonne visibilité et contrôle lors du tir.

Il est de retour. Il est temps pour une autre année de domination MP5 car Black Ops Guerre froide Le MP5 est aussi puissant que possible en matière de SMG. Assurez-vous de classer celui-ci rapidement et de l’équiper d’accessoires pour l’aider à briller encore plus qu’il ne le fait déjà.

AK-74u

Capture d’écran via Activision

Pistolet mitrailleur entièrement automatique. Amélioration des dégâts avec un contrôle fiable des armes. Utilise des munitions de 5,45 mm pour une vitesse de balle supérieure.

L’AK-74u n’est pas aussi dominant qu’il l’était en Black Ops 1, mais c’est toujours un SMG incroyablement puissant dans cette itération. Avec les bons accessoires, il peut offrir une des meilleures gammes de sa catégorie.

Ouaouaron

Capture d’écran via Activision

Pistolet mitrailleur entièrement automatique. Dégâts fiables avec une portée améliorée. Grande réserve de munitions et propagation des tirs de hanche moins précise.

Le Bullfrog constitue une troisième option solide en raison de la taille de son magazine, qui par défaut à 50 balles. Cela en fait un tuyau de balle, vous permettant de tirer en continu sur des groupes d’ennemis regroupés ou en morceaux dans certains modes de jeu.