Les meilleurs smartphones à moins de 400 $

Quels sont les meilleurs téléphones à moins de 400 $? Avec autant de téléphones sur le marché et avec l’écart entre le milieu de gamme et le haut de gamme qui se réduit chaque année, trouver le téléphone qui vous convient n’est pas une tâche facile. Bien sûr, si vous avez 1000 $ prêts à l’emploi, tirer le meilleur parti du meilleur n’est pas une tâche difficile; vous pouvez restreindre votre choix à une poignée de téléphones. Cependant, lorsque vous avez un petit budget, mais que vous ne visez pas extrêmement bas, le segment tentaculaire du milieu de gamme a tellement à offrir qu’il peut rapidement devenir déroutant. Il n’est pas nécessaire d’obtenir un produit phare, vous pouvez obtenir l’un des meilleurs téléphones à moins de 400 $ à la place.

Qu’est-ce que vous appréciez le plus dans un téléphone? Autonomie de la batterie longue durée? Un super appareil photo? Des performances fluides? Peut-être une combinaison des trois? Quoi qu’il en soit, vous êtes sûr de trouver un téléphone abordable qui vérifie la plupart (sinon la totalité) de vos boîtes. Pour vous aider dans cette entreprise, nous avons compilé une liste des meilleurs téléphones à moins de 400 $ que vous pouvez obtenir dès maintenant!

Meilleurs téléphones à moins de 400 $, une liste détaillée:

Avec le Pixel 4a, Google a livré un autre superbe téléphone de milieu de gamme! Par rapport à l’année dernière, Google a amélioré les performances en choisissant une puce de la série 700, et le design est également plus moderne, s’adaptant parfaitement aux tendances 2020. À part cela, nous ne pensons pas que les conceptions en plastique sont mauvaises; les téléphones ne disposent peut-être pas de chargement sans fil, mais en termes d’apparence et de convivialité, il ne semble pas y avoir beaucoup de différence par rapport aux Pixel 4 et 4 XL. La seule différence évidente est le manque de capteurs de caméra multiples, mais le Pixel 4a compense largement cela avec la qualité des photos qu’il prend. Mieux encore, cette année, le téléphone est encore moins cher, ce qui en fait une valeur incroyable si vous êtes un fan de Team Pixel.

La mise à jour tant attendue du L’iPhone SE est enfin là et fait des vagues dans le segment du budget. Dans le corps de l’iPhone 8 est niché La puce A13 Bionic d’Apple, ce qui en fait l’un des téléphones les plus performants tout classe. Ce téléphone sera capable de gérer toutes les applications que vous lui lancerez pendant des années. Le chargement sans fil est une autre fonctionnalité que vous ne verrez pas sur de nombreux autres téléphones de ce segment de prix. Oui, l’écran est petit et les cadres ne ressemblent à aucun autre de cette liste, mais c’est ce que vous obtenez avec le design classique de l’iPhone.

Si vous souhaitez ajouter un enfant ou un parent à l’écosystème Apple et à l’équipe Blue Text Bubble, sans dépenser beaucoup, le nouvel iPhone SE est le téléphone qu’il vous faut!

Samsung Galaxy A51

Le nouveau Galaxy A51 est un grand pas en avant par rapport à l’A50. Le téléphone a été repensé et a maintenant L’écran Infinite-O de Samsung, généralement réservé à des appareils plus haut de gamme. Un autre avantage des téléphones plus chers est le capteur d’empreintes digitales intégré à l’écran, qui dans ce téléphone est optique plutôt que ultrasonique de la série S20.

En termes de performances, ce téléphone n’est pas le plus rapide du marché, mais à ce prix-là, nous ne pouvons pas nous attendre à grand-chose. Il dispose cependant d’un bel ensemble de caméras pour un téléphone de moins de 400 $. Vous obtenez un appareil photo principal de 48 MP associé à un objectif ultra-large et un objectif macro. Mais les surprises ne se terminent pas avec les caméras arrière, à l’avant il y a un jeu de tir selfie 32MP. Maintenant, c’est quelque chose que vous ne voyez pas tous les jours. Le Galaxy A51 emballe beaucoup pour son prix et constitue un excellent choix dans ce segment.

Motorola One Action

Motorola propose une large gamme de téléphones de moins de 400 $, il n’est donc pas surprenant que certains d’entre eux figurent sur notre liste. Contrairement au Moto G8 Plus, le One Action est livré avec un écran perforé, qui semble plus 2020 que l’encoche, et une puce système légèrement plus rapide. Comme son nom l’indique, il se concentre sur l’action et plus précisément sur l’enregistrement de vidéos dans un environnement dynamique.

Le Motorola One Action utilise son appareil photo ultra-large pour filmer des vidéos ultra-stables en mode paysage, même lorsque vous tenez le téléphone verticalement. Cela facilite grandement l’enregistrement de vidéos en faisant du skateboard ou en jouant avec vos enfants. Une fonctionnalité unique qui importerait peu à certains mais qui pourrait changer la donne pour d’autres.

OnePlus Nord

Nous ne pouvons pas parler de téléphones à moins de 400 $ sans mentionner le OnePlus Nord, même si ce n’est pas vraiment moins de 400 $ puisqu’il n’est pas vendu aux États-Unis. Si c’était le cas, cependant, il entrerait certainement dans cette catégorie et c’est pourquoi il est ici. Avec le Nord OnePlus remonte à ses racines en offrant un excellent rapport qualité-prix. Un écran AMOLED 90 Hz, une puce compatible 5G, une charge ultra rapide et un système de caméra décent, que demander de plus?