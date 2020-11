Les meilleurs skins Google Pixel 4a que vous pouvez acheter

Le nouveau Pixel 4a de Google est un petit téléphone élégant, mais il tombe dans le piège Henry Ford. Vous pouvez l’obtenir dans n’importe quelle couleur, à condition que cette couleur soit juste noire. Un étui est un bon moyen d’ajouter une touche de couleur, mais ce n’est pas l’option la plus légère et la plus mince qui soit. Si vous souhaitez ajouter un style de signature à votre Pixel, il est peut-être temps d’envisager un skin à la place. Voici les meilleurs skins que vous pouvez obtenir pour le Google Pixel 4a.

Les meilleurs skins Google Pixel 4a:

marque

Le premier nom qui vous vient à l’esprit lorsque vous pensez aux skins de téléphone est probablement dbrand. Il offre non seulement des skins pour presque tous les appareils auxquels vous pouvez penser, mais c’est aussi souvent le premier à les commercialiser. Le Pixel 4a ne fait pas exception et vous pouvez choisir parmi près de 30 modèles pour le téléphone lui-même. Vous pouvez même contraster vos peaux sur la bosse de la caméra et le logo arrière. Chaque skin Pixel 4a de dbrand est composé de vinyle 3M de qualité supérieure, qui devrait être facile à appliquer et à retirer chaque fois que vous souhaitez changer de look.

EasySkinz

Une autre excellente option – surtout si vous magasinez de l’autre côté de l’étang – est EasySkinz. Chaque design est créé et fabriqué au Royaume-Uni et est fabriqué à partir de vinyle 3M de qualité supérieure. Bien que vous ne puissiez pas mélanger et assortir vos conceptions, la technologie Ultimate Air Release devrait garantir une application sans bulles. Ils sont tout aussi faciles à retirer et à changer que les skins dbrand et vous pouvez choisir parmi près de 100 modèles.

Skinit

Le prochain skin Google Pixel 4a à considérer est également le meilleur moyen de montrer vos choses préférées. Skinit propose des designs pour la plupart des plus grandes équipes sportives universitaires et professionnelles, ou vous pouvez choisir votre super-héros préféré à la place. Une fois que vous avez sélectionné un design, Skinit vous montrera une douzaine d’autres designs connexes afin que vous puissiez choisir celui qui vous convient le mieux. Comme les autres, les peaux Skinit sont fabriquées à partir de vinyle 3M de qualité supérieure qui devrait être facile à changer à volonté.

XtremeSkins

Un dernier skin à considérer pour votre Pixel 4a est de XtremeSkins. Vous pouvez mélanger et assortir vos créations comme avec dbrand, et XtremeSkins propose des dizaines de motifs et de textures au choix. Vous ne trouverez pas grand-chose en termes de design graphique, mais la simplicité est parfaite pour la vie quotidienne. Chaque peau est fabriquée à partir de vinyle de haute qualité et vous pouvez étirer et repositionner votre peau avec un simple sèche-cheveux.