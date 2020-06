Les meilleurs salons de coiffure de Los Angeles jonglent avec les masques et les couvre-feux dans les premiers jours de la réouverture

« Tout a changé », coiffeur Benjamin Mohapi a déclaré un peu lassé mercredi après-midi, des heures après le premier jour de retour dans son salon homonyme de West Hollywood. Son accent britannique résonnait chaud et clair au téléphone, signe qu’il avait momentanément retiré son masque.

Au sens microcosmique, ces trois mots décrivent la refonte du protocole à Benjamin, qui avait été fermé depuis la mi-mars dans le cadre des efforts de grande envergure pour atténuer la pandémie. Près de la moitié des chaises de salon ont été retirées pour assurer une distance de six pieds. Les rendez-vous sont prépayés en ligne, à la fois pour supprimer les transactions en espèces et pour consolider le calendrier soigneusement calibré, qui suit une règle stricte d’un client par styliste. Les couvre-visages sont obligatoires; les nettoyages et l’utilisation de désinfectant pour les mains sont intensifiés. Mais lorsque le feu vert officiel est arrivé le 29 mai, permettant aux salons de rouvrir avec de nouvelles directives en place, cela n’a guère marqué le retour à la normale. Alors que la pandémie mijotait en marge de l’actualité, des protestations pour la justice raciale ont inondé les rues de Los Angeles; à l’extérieur de Benjamin, une grande partie de Melrose Place a été bloquée contre d’éventuels pillages. Le lendemain, alors que les salons ouvraient leurs portes, le gouverneur Gavin Newsom a déclaré l’état d’urgence et a appelé la garde nationale.

Quel moment pour réserver une coupe de cheveux.

Pour beaucoup à travers l’Amérique, mais en particulier à New York et à Los Angeles – centres jumeaux de commerce, de célébrités et d’infections COVID-19 – il a fallu trois longs mois sans le confort de routine des cheveux entretenus par des professionnels. Dans les semaines qui ont suivi, des tondeuses ont tourbillonné; bang trims est allé de façon charmante. Marc Jacobs fièrement montré son travail de teinture à domicile, tandis que Miley Cyrus a fait ses débuts un mulet frais, exécuté avec l’aide virtuelle de son styliste de longue date, Sally Hershberger. Le fait de se couper les cheveux – seul dans la salle de bain ou diffusé sur Instagram Live – a touché une gamme de sentiments, qu’il s’agisse de chagrin ou de malaise ou d’exhibitionnisme, le tout soutenu par un courant d’anxiété. Maintenant, au milieu d’une poussée pour le calcul de la société, avec des pétitions à signer et des organisations à but non lucratif à soutenir et des numéros à appeler, le retour du salon peut sembler trivial pour certains. Cela pourrait ressembler à une aubaine pour les autres: une réunion avec un styliste qui est pratiquement de la famille, ou une réunion avec votre propre moi reconnaissable.

« Pour moi, je n’ai jamais abordé la coiffure comme une facilitation de la vanité, d’une certaine manière », a déclaré Mohapi, dont le deuxième salon L.A., dans le quartier des arts, devrait rouvrir le mois prochain. « La coiffure a toujours été une question d’identité – et je pense certainement qu’une identité maintenant, plus que jamais, est incroyablement importante. » Né à Cardiff d’une mère galloise et d’un père sud-africain noir, il a expliqué que ses parents s’étaient rencontrés en Zambie pendant que son père était en exil; « Il était membre de l’ANC » – ce qui allait devenir le parti au pouvoir de Nelson Mandela – « alors qu’il s’agissait encore d’une organisation terroriste ». Mohapi applaudit aux manifestations, même si cette semaine l’a gardé à l’intérieur, peaufinant le redémarrage du salon et calculant les chiffres sur l’espace de 3 650 pieds carrés. (La configuration actuelle est plus provisoire que durable: «Je vais juste perdre de l’argent pendant cette période afin de sortir de l’autre bout.»)

Mohapi considère les bons cheveux comme plus qu’une remontée de confiance. Il peut s’agir d’un costume que nous portons pour exprimer différentes personnalités, ou d’un outil de communication alors que nous entrons dans une nouvelle époque. « Je pense juste que ce ne sera peut-être pas une question d’influenceurs et de leurs vagues Beachy – parce que, pour le moment, ça me parait grossier. Cela, en ce moment, semble si vide. » Il fait écho à l’inconfort que j’ai souvent ressenti à propos de ce style étrangement omniprésent; sur les pages Instagram de certains salons, il remplit presque tous les carrés. « Il s’agit d’une identité qui soutient toutes les choses que nous essayons maintenant de démanteler », a-t-il déclaré. «Il parle simplement d’une vie de privilège; une vie détendue, de laissez-faire, rien ne peut me toucher parce que je suis riche et blanc et blond, tu sais? «