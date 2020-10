Les meilleurs road trips panoramiques au départ de Dubaï, Émirats Arabes Unis – .

29 octobre

2020

Dubaï est une destination touristique populaire dans le monde en raison de son horizon emblématique, de sa vie nocturne animée, de ses centres commerciaux uniques, de ses magnifiques îles, de son jardin passionnant et de bien d’autres parcs et centres de villégiature.

La plupart des gens prévoient de passer leurs vacances aux EAU pour tout explorer à Dubaï.

Si vous prévoyez un voyage à Dubaï avec votre famille et vos amis, nous vous suggérons de louer une voiture auprès d’un professionnel Dubaï Rent A Car Compagnie pour se déplacer dans la ville.

La majorité des touristes se rendent généralement dans les parcs, les centres commerciaux, les îles, les restaurants et les centres de villégiature. Pourquoi ne prévoyez-vous pas quelque chose d’unique?

N’est-ce pas une bonne idée de partir en road trip? Les pistes et les routes de Dubaï sont incomparables par leur beauté remarquable.

Nous sommes sûrs que vous apprécierez le road trip car le voyage sera également incroyable et accrocheur avec la destination.

Voici les meilleurs road trips panoramiques que vous devez faire de Dubaï aux EAU lors de votre voyage à Dubaï.

Hatta est le meilleur endroit à explorer, en particulier lorsque vous y allez en road trip. Hatta est présent à seulement 15 km de Dubaï.

Si vous voulez profiter des aperçus de tous les typecasts contemporains de Dubaï, vous devriez le visiter.

Il y a un petit village patrimonial avec des maisons bédouines. Vous serez également étonné de voir des piscines et des forts du 16ème siècle dans les montagnes Hajar.

Malgré le service de location de voitures à Dubaï, il y a aussi Hatta Mountain Safari pour les tours de ramassage à temps pour les touristes.

Khasab

Avez-vous déjà vécu un voyage en «Norvège du Moyen-Orient»?

Sinon, vous ne devriez pas manquer l’occasion de visiter l’endroit le plus attrayant et le plus fascinant du monde chaque fois que vous vous rendez aux EAU.

Khasab est à 198 km de Dubaï. Si vous prévoyez un week-end, nous vous suggérons d’emprunter une route de Khasab.

Khasab est un quartier attrayant d’Oman, célèbre pour son nom de «Norvège du Moyen-Orient».

Si vous prévoyez de longues vacances à Dubaï, louez une supercar chez Location de voiture Dubaï Compagnie pour votre séjour de longue durée pour explorer chaque région en moins de frais

Après avoir loué un véhicule, passez un week-end à Khasab en admirant le château de Khasab, le fort de Khasab et les fjords d’Oman.

Dibba

Si vous êtes un véritable admirateur de la tradition arabe, Down Cruise à Dibba est le meilleur endroit pour découvrir tout ce qui concerne le style de vie arabe.

Dibba est présente à seulement trois heures de route de Dubaï. Alors, louez une automobile à Dubaï et foncez vers les villages voisins de Dibba.

En plus de découvrir la tradition arabe, vous pouvez également profiter de divers jeux de plein air, notamment le VTT, le kayak et l’escalade.

Comme vous devez entrer à Oman en allant à Dibba par un road trip, nous vous suggérons donc d’explorer Dibba et Khasab ensemble lors d’un long week-end.

Liwa

Liwa est situé à une distance de 292 kilomètres de Dubaï. La chose la plus agréable à Dubaï est de faire un long trajet en voiture sur un tronçon de route interminable par beau temps pluvieux.

Si vous êtes également passionné par les longs trajets en voiture, louez une voiture auprès des services de location de voitures de Dubaï et partez pour votre voyage préféré par la route.

Envisagez-vous d’aller à Liwa? Vous apprécierez sûrement votre week-end à Liwa car il y a de nombreux endroits à voir à Liwa tels que Qasr Al Sarab Desert Resort, Mezairaa Town, Sheikh Hamad Auto Museum et Liwa Fort.

Alors qu’est-ce que tu attends? Profitez de road trips à Dubaï sur les plus belles routes des EAU en louant les voitures de luxe de Rent A Car Dubai Company.