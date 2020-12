Les meilleurs pulls de vacances Geeky Ugly à acheter en 2020

in

Préparez votre tenue de nerd pour ces vacances avec ce guide de cadeaux élégant!

Vous vous sentez plus bah connard que fa la la la la? Tu n’es pas seul. Cette année nous a tous poussés à nos limites collectives, c’est donc plus qu’acceptable si vous avez envie de vous asseoir en cette période des fêtes. Nous avons compris. Cela dit, rappelez-vous simplement qu’il y a de l’espoir à l’horizon, des vaccins prometteurs à une nouvelle administration. Vous vous êtes battu si dur cette année, alors pourquoi ne pas vous plonger dans l’évasion si nécessaire que perdre la tête à cause du non-sens de Noël peut vous offrir?