Les meilleurs pros de la MPL et de la Rivals League discutent des préparatifs du MTG Zendikar Rising Championship

À la fin de l’année, 180 des meilleurs Magie: le rassemblement joueurs du la magie Pro League, Rivals League et Arène et En ligne les week-ends de qualification concourront pour le Zendikar Rising Championnat.

Mis à part la cagnotte de 250 000 $, plus est en jeu pour les pros de la ligue. Chaque victoire améliore leur classement, ce qui déterminera la qualification pour le Championnat du Monde à la fin de la saison 2020-21 et le placement dans les tournois de relégation et de promotion.

Les joueurs MPL les mieux classés, Márcio Carvalho et Paulo Vitor Damo Da Rosa, et Matt Sperling de la Ligue des rivaux se sont entretenus avec Dot Esports sur leur préparation et leurs expériences en championnat avant le Zendikar Rising Championnat.

Questions historiques

Le plus grand changement par rapport aux deux derniers mois de la ligue est l’inclusion de Historic à la Zendikar Rising Championnat. Les week-ends de la Ligue d’octobre et de novembre étaient exclusivement standard. L’événement à venir est le premier grand tournoi historique depuis la sortie de Kaladesh remasterisé. Les résultats façonneront le méta-jeu à l’avenir et répondront à de nombreuses questions, dont beaucoup sont également ignorées par les professionnels.

« Il y a eu deux nouveaux sets et des bannissements depuis la dernière fois que j’ai joué à Historic, et il n’y a pas eu de tournois avec cette configuration actuelle, donc c’est un format beaucoup plus ouvert et il y a beaucoup de choses que nous voulons essayer », Damo Da Dit Rosa. «Je jouerai toujours au Standard, puisque le méta-jeu change, mais si je devais soumettre un deck Standard maintenant, je sais que je serais en mesure de choisir entre de nombreuses options viables alors que pour Historic, je ne sais pas vraiment où en être. «

Les ajouts historiques sont des cartes avec lesquelles ces joueurs sont familiers, mais le nouveau contexte apporte une nouvelle vie à ces cartes bien connues. Des pièces comme Chandra, Torch of Defiance sont indéniablement puissantes, mais les questions entourant ces cartes traditionnellement bonnes sont centrées sur la stratégie dans laquelle elles s’intègrent le mieux. Il y a aussi des cartes qui étaient géniales il y a des années qui ne se cumulent pas dans Historic.

Mardu Vehicles est un deck qui était fort à son époque, mais qui est insuffisant par rapport aux decks d’aggro pour gros frappeurs établis. Bien qu’il existe de nombreuses nouvelles cartes dans le format, de nombreux decks que les téléspectateurs connaissent depuis la grande finale 2020 sont toujours viables. Four-Color Midrange, Mono-Red Goblins et Jund Sacrifice sont prévus pour une autre solide performance de tournoi. Ces stratégies résilientes et proactives ne se plient pas nécessairement à une tactique particulière.

« Les decks Sultai ont de puissantes cartes réactives comme Thoughtseize », a déclaré Sperling. «Vous savez, ce qui est formidable à propos de Thoughtseize, c’est que vous regardez simplement leur main et que vous prenez la meilleure, non? Nous savons que vous allez gagner trois points de vie, piocher une carte et mettre un terrain en jeu (avec Uro, Titan of Nature’s Wrath). Eh bien, il s’avère que toutes ces choses sont bonnes, quelle que soit l’époque à laquelle vous jouez. Je pense que c’est vrai dans le jeu de gobelins. Je pense que pour la plupart, ce qui est bon est toujours bon et valable. »

Parallèlement aux piliers de Historic, un joker majeur à venir dans le week-end est Aetherworks Marvel. Pendant Kaladesh Standard en 2016, les decks Temur Marvel feraient tourner la roue et espéreraient débarquer un Ulamog au tour quatre, la faim incessante ou Emrakul, la fin promise. Le scénario idéal pour Temur Marvel dans Historic est étonnamment puissant. Frapper un Ulamog ou Genesis Ultimatum au tour quatre est un bon début. Pourtant, de nombreux professionnels ne sont pas convaincus qu’Aetherworks Marvel est une menace.

«En tant que carte, je n’aime pas beaucoup Aetherworks Marvel – c’est essentiellement jouer à la roulette et je veux jouer à Magic. C’est aussi le type de carte qui est susceptible d’être très bonne ou très mauvaise. Tous les decks Marvel sont des decks Marvel dédiés et doivent jouer toutes les cartes énergie », a déclaré Damo Da Rosa. « Vous ne pouvez pas simplement placer Marvel dans une stratégie différente comme vous le pouvez avec une carte comme Fatal Push ou Chandra, Torch of Defiance. »

La nature tout-en-un de Temur Marvel, combinée aux niveaux élevés de variance, éloigne Damo Da Rosa, Sperling et Carvalho de la stratégie. Sperling a déclaré que la popularité de Thoughtsieze dans le format affectait grandement la capacité de Temur Marvel à gagner. Une des premières pensées qui emporte Aetherworks Marvel pourrait laisser le pont patauger pendant plusieurs tours.

Les deux ligues ont joué au Standard pendant les week-ends de la Ligue en novembre et octobre. Ces tournois ont grandement contribué au développement du méta-jeu Standard actuel, et les joueurs ont été contraints de s’adapter à ces changements. Damo Da Rosa a joué contre Rakdos Midrange lors du premier week-end de la Ligue, puis est passé à Dimir Rogues. Carvalho a eu un ajustement similaire de Rogues à Esper Doom Foretold.

Alors que Gruul Adventures a bien performé et qu’Azorius Yorion a échoué, le méta-jeu a radicalement changé en quelques semaines. Le choix de Carvalho, Esper Doom Foretold, est passé de 4,2% du champ en octobre à 12,5%. Yorion a disparu après avoir représenté 20% en octobre.

Carvalho est passé à Esper Doom Foretold lors du deuxième week-end de la Ligue en partie parce qu’il a annoncé que de nombreux membres de la MPL joueraient Dimir Rogues après sa solide performance en octobre. Il voulait prendre de l’avance sur ses pairs. Ce type de décisions de méta-jeu internes est possible dans le jeu de la ligue car le terrain est petit.

Le MPL ne compte que 24 joueurs. Cet environnement permet des micro-ajustements qui pourraient fonctionner dans le jeu de la ligue mais ne sont pas applicables à un champ de tournoi plus large. Lors du week-end de la Ligue de novembre, Damo Da Rosa n’a affronté que Dimir Rogues, Gruul Adventures et Esper Doom Foretold. Il n’a fait face à aucune autre confrontation malgré le fait que Dimir Control, Temur Ramp et Mono-Green Food soient des decks efficaces. Il a dit que cela n’arriverait pas dans un tournoi.

Au fur et à mesure que Standard évoluait, il a atterri dans une position où les trois meilleurs decks, Dimir Rogues, Gruul Adventures et Esper Doom Foretold avaient une forte interaction tout en permettant à d’autres decks comme Temur Ramp d’avoir toujours de bonnes performances. À l’approche du week-end, Carvalho est impressionné par le potentiel de Mono-Green Food à avoir un impact sur Standard. La liste de milieu de gamme résiliente a une puissance impressionnante en fin de partie grâce à Feasting Troll King et The Great Henge.

Attrapez Carvalho, Sperling et Damo Da Rosa pendant la Zendikar Rising Championnat du 4 au 6 décembre en streaming sur le la magie Chaîne Twitch.