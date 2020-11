Les meilleurs prix et offres iPhone 12 sur T-Mobile, Verizon ou AT&T

Pour l’instant, AT&T revendique la meilleure offre iPhone 12

Apple avait un Le représentant de Verizon monte sur scène pendant sa « Salut, vitesse » événement de dévoilement de l’iPhone 12, vantant beaucoup sur le combiné et son petit compagnon iPhone mini qui commence vraisemblablement à partir de 699 $, du moins c’était le seul tag mentionné lors de la keynote. Ce qu’ils ont omis de mentionner, cependant, c’est les prix des mini-transporteurs iPhone 12 et 12, débloqués et sans accord de reprise:

699 $ / 749 $ / 849 $ sur Verizon, AT&T et T-Mobile, ou 729 $ / 779 $ / 879 $ débloqué



Les Apple iPhone 12 et 12 mini ont le plus de bandes 5G de tous les téléphones

Ce petit fait qu’Apple vante dans le communiqué de presse pourrait être à l’origine des prix plus chers des iPhone 12 et 12 mini. Après tout, si vous achetez un iPhone sur T-Mobile, Verizon ou AT&T, il n’a besoin que de prendre en charge leur réseau 5G mmWave à bande basse, modulaire ou haute, mais l’iPhone 12 déverrouillé doit prendre en charge la plupart des fréquences 5G mondiales.

Ces antennes 5G supplémentaires tout autour du téléphone, ainsi que les filtres d’interférence du modem ne sont pas bon marché, alors quels sont les prix des opérateurs américains pour l’iPhone 12 et 12 mini?

AT&T a les meilleures offres de reprise pour iPhone 12 et iPhone 12 mini Comme vous l’avez peut-être déjà entendu, le très vanté Le prix de départ de l’iPhone 12 mini 699 $ est en fait avec une réduction de 30 $ AT&T, T-Mobile ou Verizon, et nécessite une activation auprès des opérateurs. L’offre d’AT & T est de les payer en plusieurs fois: iPhone 12 mini à 29,12 $ par mois ou 699 $ avant échange

iPhone 12 à 33,29 $ par mois ou 799 $ avant échange Voir aussi Moniece Slaughter a-t-elle blanchi sa peau? La star de Love & Hip Hop révèle tout sur Instagram Live! - . Offre AT&T gratuite pour iPhone 12 AT&T nous a informés que les abonnés nouveaux ou existants pourront obtenir le dernier iPhone 12 gratuitement. Voici ce que vous devez faire pour bénéficier de l’offre gratuite iPhone 12: Achetez l’appareil avec un plan de versement AT&T. Abonnez-vous à un plan AT&T Unlimited. Échangez un appareil admissible (bon état de fonctionnement, d’une valeur de 95 $ ou plus).

Prix, offres et disponibilité de l’Apple iPhone 12 / mini sur Verizon

Avec son joli réseau mmWave 5G, Verizon n’était pas vraiment un concurrent en matière de couverture nationale par rapport à T-Mobile, mais il a certainement rattrapé sa vitesse. Maintenant, cependant, avec l’iPhone 12, il a annoncé la disponibilité de son service 5G Ultra Wideband dans 55 villes supplémentaires, 43 stades et arènes, et sept aéroports, rendant son «service 5G Nationwide» disponible à plus de 200 millions de personnes dans 1800 villes. aux Etats-Unis.

iPhone 12 mini commence à 29,16 $ par mois pendant 24 mois sur le paiement de l’appareil Verizon (0% APR, 699,99 $ au détail)

iPhone 12 commence à 33,33 $ par mois pendant 24 mois sur le paiement de l’appareil Verizon (0% APR, 799,99 $ au détail)

iPhone 12 Pro commence à 41,66 $ par mois pendant 24 mois sur le paiement de l’appareil Verizon (0% APR, 999,99 $ au détail)

iPhone 12 Pro max commence à 45,83 $ par mois pendant 24 mois sur le paiement de l’appareil Verizon (0% APR, 1099,99 $ au détail) Les prix de l’iPhone 12 / mini Verizon sont les suivants: Liste des offres Verizon iPhone 12 / mini: Obtenez un iPhone 12 aussi bas que gratuitement lorsque vous passez à Verizon, échangez certains smartphones et souscrivez à un forfait illimité sélectionné.

Les clients existants peuvent obtenir un modèle d’iPhone 12 pour aussi peu que 15 $ par mois sur Verizon Device Payment avec un forfait illimité sélectionné, lorsque vous échangez certains téléphones. Les clients actuels de l’iPhone 8 ou de l’iPhone 8+ peuvent économiser 250 $ lorsque vous échangez et achetez un nouvel iPhone 12 en ligne avec un forfait illimité sélectionné.

Apple Music, avec plus de 70 millions de chansons, des milliers de listes de lecture, des sélections quotidiennes des meilleurs experts de la musique au monde, la radio Apple Music révolutionnaire et des fonctionnalités innovantes comme les paroles synchronisées dans le temps, est actuellement inclus, sans frais supplémentaires, dans Get More Unlimited . Et pour ceux qui choisissent Play More Unlimited, Do More Unlimited ou Start Unlimited, vous pouvez toujours bénéficier de six mois d’Apple Music gratuits. Voir aussi Apple annonce iOS 14, macOS Big Sur, iPadOS 14 et watchOS 7

Promos Apple iPhone 12 / mini T-Mobile

T-Mobile est maintenant aussi généreux que AT&T ou Verizon, et vous vendra l’iPhone 12 mini à un rabais de 30 $ par rapport au prix total de 729 $ pour le modèle déverrouillé, mais seulement si vous l’obtenez d’Apple. Sinon, les prix iPhone 12 / mini sur T-Mobile sont les suivants:

iPhone 12 mini à partir de 24,37 $ par mois pendant 30 mois, ou 729 $ avant échange

iPhone 12 à partir de 27,67 $ par mois pendant 30 mois ou 829 $ avant échange

Obtenez 2 iPhone 12 Pros ET 2 nouvelles lignes de données 5G illimitées pour seulement 100 $ / mois sur Essentials et échangez sur deux appareils éligibles.

Obtenez jusqu’à 850 $ de rabais sur toute nouvelle série d’iPhone 12 (c’est un iPhone 12 gratuit!) Avec des crédits de facture lors de l’ajout d’une ligne et de l’échange ou de la remise d’un appareil éligible.

Obtenez jusqu’à DEMI-RÉDUCTION sur l’iPhone 12 Pro avec des crédits de facture lors de l’échange ou de la remise d’un appareil éligible… ou jusqu’à 500 $ de réduction sur toute nouvelle série iPhone 12.

De plus, les clients qui utilisent T-Mobile, y compris Sprint, depuis plus de 5 ans peuvent obtenir 200 $ de réduction sur tout nouvel iPhone lorsqu’ils échangent ou remettent un iPhone actif sur un plan éligible. Cela peut être combiné avec l’offre de 500 $. Pourtant, chez T-Mobile, les clients nouveaux et existants peuvent choisir parmi quelques offres intéressantes sur l’iPhone 12:

Offre T-Mobile iPhone 12 Pro

Finis les retweets embarrassants comme celui-ci pour Apple:

Accord Apple iPhone 12 chez Target

Obtenez jusqu’à 250 $ de crédit sur votre facture lors du transfert vers AT&T et de l’achat d’un smartphone avec un plan de versement AT&T chez Target. Ceci s’ajoute à l’offre de 800 $ d’AT & T sur l’iPhone 12 avec un échange qualifié qui peut être aussi bas que 95 $, mais l’offre tombe à 700 $ le 11/6 lorsque le crédit de 250 $ devient actif. Encore une bonne affaire, cependant, et similaire à celle proposée par Costco.