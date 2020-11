Les meilleurs plans de hotspot mobile en ce moment (novembre 2020)

Les points d’accès mobiles, que ce soit dans des appareils autonomes ou inclus en tant que fonctionnalité dans les smartphones, permettent aux utilisateurs de partager leur connexion au réseau cellulaire d’un opérateur avec d’autres. C’est très pratique si vous êtes sur la route où l’accès Internet Wi-Fi peut ne pas être disponible. Il est également important de trouver les meilleurs plans de points d’accès mobiles pour ces appareils.

Les plus grands opérateurs sans fil du pays vendent tous des points d’accès mobiles autonomes, du moins dans une certaine mesure. Si vous en achetez un, vous pouvez vous inscrire à un plan de point d’accès mobile. Si vous possédez un smartphone, les opérateurs proposent également un moyen de transformer votre téléphone en point d’accès mobile dans leurs plans de données habituels. Voici un aperçu des meilleurs plans de hotspot mobiles actuellement disponibles.

Les meilleurs plans de hotspot mobile:

Note de l’éditeur: Nous mettrons à jour cet article lorsque des modifications seront apportées à ces plans de points d’accès mobiles.

1. Verizon Wireless

Le plus grand opérateur du pays vend quatre appareils mobiles autonomes. Si vous n’avez que le hotspot mobile postpayé sur votre compte Verizon, sans autre appareil, vous pouvez obtenir un service à partir de 1 Go par mois pour 10 $. Chaque Go supplémentaire vous coûtera 10 $ supplémentaires.

En plus du plan par gigaoctet, Verizon dispose de plusieurs autres moyens de se connecter. Vous pouvez utiliser n’importe lequel des plans de données partagées ou des plans illimités comme point d’accès mobile sans frais supplémentaires. Verizon permet également l’accès via le plan More Everything et le plan Verizon. Si vous êtes sur le plan prépayé illimité de 75 $, vous pouvez obtenir des vitesses de 600 kbps, mais le point d’accès n’est pas disponible sur les plans de 70 $ et 80 $.

Si vous n’utilisez un point d’accès que de temps en temps, comme si vous êtes en voyage d’affaires ou en famille, Verizon propose également des forfaits prépayés. Les prix de Verizon commencent à 35 $ par mois pour 6 Go. Vous pouvez également obtenir 16 Go de données pour 45 USD par mois ou 30 Go pour 65 USD.

Verizon a récemment lancé son premier hotspot mobile 5G, le Verizon Inseego 5G MiFi M1000. Les clients Verizon qui possèdent déjà un smartphone avec un forfait smartphone illimité peuvent ajouter un 5G MiFi M1000 à leur compte et obtenir 50 Go de données 5G par mois, ainsi que 15 Go de données 4G LTE pour 30 $ par mois. Pour le hotspot 5G seul, les plans de données commencent à 85 $ par mois.

Malheureusement, l’Inseego 5G MiFi M1000 est actuellement en rupture de stock en ligne, mais il devrait être de retour d’ici peu.

2. AT&T

Si vous êtes sur le deuxième plus grand opérateur du pays, vous pouvez vous inscrire aux plans de point d’accès mobile DataConnect d’AT & T, qui offrent 10 Go de données pour 50 $ ou 15 Go pour 70 $ par mois. Vous pouvez également opter pour l’un des forfaits Internet sans fil d’AT & T. La conversation vocale seule vous coûtera 20 $, mais vous pouvez obtenir 10 Go de données pour 50 $, 50 Go pour 60 $ ou 100 Go pour 100 $. Tous les paquets de données incluent également la conversation vocale.

Vous pouvez également vous inscrire à des plans de point d’accès mobile prépayés, à partir de 35 $ pour 3 Go de données sur 30 jours. Le niveau suivant est un plan de 50 $ qui vous donne 10 Go. Au plus haut niveau, vous pouvez récupérer 18 Go de données pour 75 $ par mois.

L’une de vos meilleures options pour le moment est de vous procurer le point d’accès Netgear Nighthawk LTE pour seulement 8,34 $ par mois. C’est un routeur de poche pratique avec un écran lumineux qui affiche le pourcentage de batterie, la vitesse et la quantité de données restant sur votre plan.

3. T-Mobile

Le troisième plus grand opérateur du pays vend actuellement quelques appareils hotspot mobiles. Le plan le moins cher est de 10 $ par mois pour 2 Go de données, et il monte à 6 Go si vous payez 25 $ par mois. 40 $ par mois vous rapportent 10 Go, 55 $ par mois 14 Go et 70 $ par mois donneront à votre hotspot un accès à 18 Go. Enfin, le plan le plus cher vous offre 22 Go de données pour 85 $ par mois.

Ceux qui ont un smartphone sur un compte T-Mobile One bénéficient de vitesses de point d’accès 3G illimitées. La mise à niveau vers un plan T-Mobile One Plus vous donnera 20 Go de vitesses de point d’accès LTE, mais les vitesses seront réduites à des vitesses 3G par la suite.



Le point d’accès mobile Franklin T9 de T-Mobile n’est pas aussi étonnant que les appareils proposés par les opérateurs ci-dessus, mais il fera le travail de manière satisfaisante. L’appareil prend en charge les vitesses 4G LTE, peut se connecter avec jusqu’à 15 appareils et faire du sport sur une batterie de 2450 mAh. Il est également assez abordable à seulement 84 $ directement de T-Mobile.

4. US Cellular

US Cellular propose un seul hotspot mobile à vendre. Si vous l’achetez, vous pouvez choisir parmi plusieurs forfaits mobiles. Ils commencent à 10 $ par mois avec 1 Go de données, jusqu’à 40 $ par mois avec 10 Go de données. Il existe également un plan de données illimité pour 90 $ par mois.



L’Inseego MiFi 7000 est l’un des rares hotspots mobiles à écran tactile. Ce n’est pas que cela compte beaucoup pour son utilisation, mais c’est une fonctionnalité intéressante à avoir. Les autres fonctionnalités incluent une connexion avec jusqu’à 15 appareils, le partage de fichiers via USB et jusqu’à 24 heures d’autonomie. Il en coûte 5,32 $ par mois pendant 24 mois.

5. Boost Mobile

Boost Mobile vend un hotspot mobile autonome. Si vous l’achetez, vous pouvez obtenir un plan de point d’accès mobile qui offre 50 Go de données pour seulement 50 $ par mois.



Le Coolpad Surf est aussi simple que les hotspots mobiles peuvent l’être, et il ne coûte que 49,99 $ hors contrat. Il offre des vitesses 4G LTE, peut se connecter avec jusqu’à 10 appareils et a une autonomie de 6,4 heures.

6. Metro par T-Mobile

T-Mobile’s Metro propose un hotspot mobile. Si vous l’achetez, vous pouvez commencer avec un plan hotspot mobile avec 10 Go de données pour 35 $ par mois. Vous pouvez également obtenir 15 Go de données pour 45 USD par mois, 20 Go de données pour 55 USD par mois ou 30 Go de données pour 75 USD par mois.

Les hotspots mobiles ne peuvent pas être beaucoup moins chers que le Hotspot MetroSmart à seulement 29,99 $. L’unité est compatible LTE, a une autonomie de 5,3 heures et peut se connecter avec jusqu’à 15 appareils simultanément.

7. Cricket sans fil

Cricket Wireless a de nouveau son point d’accès mobile Moxee en stock et vous pouvez choisir parmi deux plans alléchants. Payer 35 $ par mois vous donne 20 Go de données haute vitesse avec une utilisation au Mexique et au Canada qui ne peut pas dépasser la moitié de votre total. Pour 50 $, vous pouvez doubler vos données à 40 Go avec le même accès international. Si vous voulez vraiment faire des folies, vous pouvez déposer 90 $ par mois pour 100 Go d’accès.

Le hotspot Moxee lui-même vous coûtera 79,99 $ all-in. Il est aussi facile à utiliser que les hotspots, avec un seul bouton et un petit écran. Le Moxee peut prendre en charge jusqu’à 16 appareils avec Wi-Fi bi-bande et une batterie rechargeable de 2300 mAh.

8. NetZero

Cet opérateur prépayé vend actuellement un hotspot mobile. Vous obtenez automatiquement 200 Mo de données haut débit gratuites chaque mois. Payer 17,95 $ par mois vous donne 1 Go de données et 27,95 $ par mois augmente ce plafond à 2 Go. 45,95 $ par mois vous donne 4 Go de données pour les hotspots mobiles de NetZero, tandis que 63,95 $ par mois l’augmente à 6 Go, et 79,95 $ par mois le voit passer à 8 Go.

Si vous souhaitez obtenir un hotspot mobile avec une certaine quantité de données gratuites chaque mois, cela peut être pour vous, mais ses forfaits payants ne sont pas aussi compétitifs que les autres opérateurs.

NetZero indique clairement que les images des hotspots mobiles sur son site sont à titre indicatif uniquement, et ce que vous obtenez peut varier en fonction de la disponibilité. Pour résumer, vous ne savez pas vraiment ce que vous obtenez et l’appareil que vous obtenez est étiqueté comme « d’occasion certifié ». Mais à 59,95 $, ce n’est pas cher, et tout ce que vous obtiendrez fera très probablement le travail.

9. Net10 Wireless

Ce service prépayé offre un seul hotspot mobile très abordable. Ses plans de données de point d’accès mobile commencent à 10 $ pour 1 Go de données par mois. Vous pouvez doubler vos données pour 20 $, passer à 2,5 Go pour 30 $ ou aller jusqu’à 10 Go de données pour 50 $. Les prix ne sont pas mauvais, mais vous pouvez certainement en trouver de meilleurs avec plus de données pour un peu plus d’argent.

Net10 Wireless a abandonné le hotspot mobile ZTE Z291DL en faveur du hotspot mobile Moxee pour 49,99 $. Il dispose d’un écran couleur intégré et se recharge entièrement en seulement trois heures.

10. Straight Talk sans fil

Straight Talk propose plusieurs plans de point d’accès mobile, à commencer par 1 Go par mois pour 15 $ et 2 Go par mois pour 25 $. Vous pouvez également dépenser 40 USD pour obtenir 4 Go de données pendant deux mois ou 50 USD pour 5 Go de données pendant la même période. Enfin, dépenser 75 $ vous donnera 7 Go de données pendant deux mois.

La société propose plusieurs appareils de point d’accès mobile, mais ils varient en fonction de votre région. Visitez le site Web de Straight Talk Wireless pour vérifier ce que vous pouvez acheter. La plupart des appareils hotspot sont disponibles neufs ou reconditionnés avec une remise importante.

11. Karma

Karma est un peu différent des autres opérateurs en ce sens qu’ils n’offrent que des services de hotspot mobile. Ils n’ont aucun smartphone, tablette ou autre appareil connecté. Les hotspots Karma Go et Karma Black ont ​​également été abandonnés au profit d’un nouveau hotspot Karma Voyage pour 79,99 $.

Karma propose un forfait de 9,99 $ avec 1 Go de données ainsi qu’un roulement illimité et des frais de base de 2,95 $ par mois. Le tarif en vigueur semble être de 10 $ par Go d’accès, mais 49,95 $ vous rapporteront 5 Go et 99,90 $ ajoutent jusqu’à 10 Go d’accès aux données. Nous pouvons aller de l’avant et dire que les anciens plans Karma valaient un peu plus la peine, mais c’est toujours une bonne option si vous n’avez besoin que d’un peu de données.

Comme nous l’avons dit, le Karma Go et le Black ne sont plus, et le Voyage a pris leur place. Il semble que ce soit un hotspot ZTE avec une coque élégante sur le dessus, donc l’inclusion d’un écran tactile couleur est agréable. À 79,99 $, c’est un peu plus cher que les autres options, mais cela comprend un service dans plus de 50 pays.

Plans de point d’accès mobile pour smartphone

Si vous souhaitez simplement transformer votre smartphone en point d’accès mobile plutôt que de vous procurer un appareil dédié, les principaux opérateurs de téléphonie mobile proposent tous des forfaits avec une quantité limitée de données haut débit de point d’accès mobile. Vous pouvez consulter les plans actuels des quatre principaux fournisseurs de services sans fil et leurs fonctionnalités de point d’accès mobile sur smartphone, en suivant les liens ci-dessous.

Partager votre connexion cellulaire avec les autres, c’est ce que sont les hotspots mobiles. Comme vous pouvez le voir, il existe une tonne d’options parmi lesquelles choisir pour trouver le bon plan pour vos besoins.