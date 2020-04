Les meilleurs pacers du cricket ODI: Jasprit Bumrah et Trent Boult sont une classe à part

Un lanceur rapide faisant son truc reste l’un des sites les plus captivants sur un terrain de cricket malgré l’ampleur de l’évolution du jeu au fil des décennies.

En ce qui concerne le cricket ODI, le rôle des pacers a subi une grande transformation avec la vitesse seule ne suffit plus pour le couper. Les variations, y compris les livraisons lentes, sont devenues cruciales, en particulier dans les décès.

Bien que l’importance des filateurs ait peut-être augmenté récemment dans les formats limités, les pacers restent un élément clé des plans de tout capitaine. Le fait qu’ils mettent en jeu la plupart de leurs overs en avantage numérique signifie qu’il est important pour toute équipe d’avoir une bonne qualité dans ses attaques de rythme.

Il y a actuellement plusieurs quilleurs rapides d’élite dans les ODI et il est difficile de séparer la crème de la récolte. Nous avons tenté de le faire en classant les huit meilleurs pacers sur quatre niveaux distincts.

NIVEAU 4

Pat Cummins – Australie

Alors qu’il est le lanceur d’essai classé n ° 1 au monde par une certaine distance, Pat Cummins commence maintenant à avoir un impact dans le format 50 ans et plus. Ses récents matchs contre l’Inde, l’Afrique du Sud et la Nouvelle-Zélande ressemblent aux représentations d’un homme qui est tout aussi à l’aise avec les boules rouges et blanches.

L’atout principal de Cummins est sa précision, l’armer droit étant capable de maintenir des lignes et des longueurs cohérentes au cours d’un sort. Son rebond aigu d’une longueur le rend difficile à échapper, et il peut également déplacer le ballon dans les deux sens en plus.

Un rythme qui apprécie vraiment son cricket après un sort criblé de blessures de cinq ans, Cummins va de force en force à chaque série qui passe. Sa constance remarquable a vu Kolkata Knight Riders dépenser plus d’un million de dollars pour acquérir ses services pour la saison 2020 IPL et le fait qu’il n’ait que 26 ans augure bien de l’avenir de l’Australie.

Chris Woakes – Angleterre

La panoplie de joueurs vedettes de l’Angleterre signifie que l’excellent travail de Chris Woakes passe souvent inaperçu. Le polyvalent n’est pas le plus rapide par tous les tronçons, mais il peut compter sur certains guichets importants.

Depuis le début de 2017, Woakes a réclamé 71 guichets ODI pour l’Angleterre à une moyenne de seulement 26,49. Sa capacité à éloigner le ballon du droitier fait de lui une menace puissante avec le nouveau ballon et cela a permis à l’Angleterre de faire des percées cruciales dans la campagne de la Coupe du monde 2019.

Une action douce et soyeuse et une excellente position de couture signifient que Woakes peut faire beaucoup de dégâts même s’il ne joue pas au rythme express. Le fait qu’il puisse également participer à des courses pratiques avec la batte fait de Woakes un incontournable pour l’équipe d’Angleterre ODI. Il est certainement un melon sous-évalué et ses performances pour l’Angleterre au cours des trois dernières années devraient susciter plus de respect.

NIVEAU 3

Kagiso Rabada – Afrique du Sud

Alors qu’Archer fait à peine son apparition à 25 ans, Kagiso Rabada est déjà un vétéran de l’Afrique du Sud à 24 ans.

Le jeune fougueux a déjà fait 75 apparitions ODI pour les Proteas et a réussi à réclamer 117 guichets à une moyenne de 27,34. L’armier droit a déjà mérité la distinction de devenir le plus jeune quilleur à atteindre le classement du test No1, et il visera d’autres distinctions avec potentiellement une décennie de cricket devant lui.

La cadence à brûler et certains mouvements de couture pointus font de Rabada un client difficile à gérer pour tout batteur. Il était légèrement décoloré en 2019 et la baisse de sa forme a joué son rôle dans la misérable campagne de la Coupe du monde 2019 en Afrique du Sud.

Cependant, il n’est jamais du genre à fuir un défi et sera impatient de se remettre en forme pour les Proteas dans les prochains mois.

Mohammed Shami – Inde

Il n’a peut-être joué que 30 ODI depuis le début de 2017, mais Mohammed Shami est toujours l’un des premiers noms sur la feuille de match lorsqu’il s’agit d’un grand match pour l’Inde.

Il était le premier joueur melon de l’Inde lors de la Coupe du monde 2015, où les hommes en bleu se sont décollés en demi-finale après une campagne sans faute. Sa prouesse ODI est démontrée par le fait qu’il a réclamé 144 guichets en 77 matchs avec une moyenne de seulement 25,42.

Capable de jouer aux quilles à une vitesse d’environ 145 km / h, la capacité de Shami à générer du mouvement avec la nouvelle et l’ancienne balle fait de lui un ardent défenseur de tout batteur.

Il est particulièrement efficace avec la balle plus ancienne et son habileté à viser les souches lui rapporte plusieurs renvois impeccables.

NIVEAU 2

Mitchell Starc – Australie

Mitchell Starc n’a joué que les 32 ODI pour l’Australie depuis le début de 2017, mais il conserve toujours l’aura d’être l’un des quilleurs ODI les plus redoutables au monde. Avec une moyenne de bowling ODI en carrière de seulement 22,22, Starc est tout simplement une sauce différente avec la balle blanche à la main.

Une grande partie de lui jouant si peu de matchs au cours des dernières années est le penchant de l’Australie à le sauver pour les grandes occasions. Starc est un homme qui aime livrer quand cela compte le plus et son prix d’homme du tournoi lors de la Coupe du monde 2015 témoigne de ce trait.

Ses 22 guichets au cours de cette campagne ont mené l’Australie à un cinquième titre record et son limogeage de Brendon McCullum dès le début du match a donné le ton à la victoire des hôtes en finale. Même lors de la Coupe du monde 2019, Starc a eu ses moments, y compris un yorker sensationnel pour nettoyer les souches bien établies de Ben Stokes dans le tournoi à la ronde contre l’Angleterre.

Un homme qui peut balancer la balle à un rythme rapide, Starc est un spectacle qu’aucun batteur ouvrant au monde ne veut voir.

Jofra Archer – Angleterre

Ce sont encore les premières portes de Jofra Archer dans le cricket international, mais cela a déjà été un impact du lanceur rapide né des Windies. Ses talents étaient là pour tous avant même que Archer ne fasse ses débuts en Angleterre l’année dernière, le rythme impressionnant dans diverses ligues T20 de franchise, y compris l’IPL.

Un rythme rapide, un videur moyen, des yorkers brûlants et d’excellentes livraisons plus lentes font d’Archer le package complet pour le cricket limité. Il a été l’un des principaux protagonistes du triomphe de la Coupe du monde en Angleterre avec ses 21 guichets au cours de la campagne.

Il a secoué de nombreux batteurs sur les casques avec les videurs, y compris le fidèle Afrique du Sud Hashim Amla. Il n’est pas difficile de comprendre pourquoi le England and Wales Cricket Board (ECB) était si désireux d’accélérer la résidence d’Archer. Il est exactement ce qui manquait à l’attaque au rythme limité de l’Angleterre au fil des ans, et son arrivée en a fait l’une des tenues les plus complètes.

Il n’y a eu que 14 ODI à ce jour pour Archer, mais il a tout le temps pour atteindre la célébrité, alors qu’il vient d’avoir 25 ans.

TIER I

Trent Boult – Nouvelle-Zélande

Avec une capacité à générer du mouvement même dans les terrains les plus insensibles, Trent Boult a été un homme clé pour les Blackcaps pendant la meilleure partie de la décennie.

L’armurier gauche peut balancer le ballon dans les deux sens, mais c’est sa capacité à ramener le ballon dans le droitier qui reste sa carte de visite. Avec 164 guichets ODI pour la Nouvelle-Zélande à une excellente moyenne de 25,29, Boult est l’un des quilleurs rapides les plus complets du secteur.

Depuis le début de 2017, aucun stimulateur n’a ramassé plus de guichets que Boult qui a revendiqué 91 cuirs chevelus au cours de la période. Il est à son plus haut niveau avec le nouveau ballon en main, bien qu’il soit tout aussi efficace dans la mort avec ses habiles coupeurs et yorkers.

Ses 17 guichets dans le tournoi ont aidé la Nouvelle-Zélande à se qualifier pour la finale de la Coupe du monde 2019 et il a été malheureux de remporter une médaille de finaliste à la fin.

Jasprit Bumrah – Inde

Après Boult, c’est Jasprit Bumrah qui a été le rythme le plus prolifique depuis 2017, avec 87 guichets à une moyenne de 26,34. Plus important encore, c’est le taux économique avare de Bumrah qui le distingue du reste du peloton.

Avec un taux d’économie de carrière ODI de seulement 4,55, Bumrah est de loin le lanceur rapide le plus économique du secteur. Une grande raison à cela est sa capacité à faire bouger les yorkers avec précision dans les décès, ainsi que ses livraisons plus lentes habilement déguisées. Son action de bowling fringante et peu orthodoxe ne fait que rendre plus difficile pour les batteurs de le ramasser.

Après avoir perfectionné ses compétences sous Lasith Malinga avec les Indiens de Mumbai dans l’IPL, Bumrah se fait maintenant un nom dans l’arène des tests. Cependant, c’est avec la balle blanche où il est le plus meurtrier et on peut toujours compter sur lui pour jeter 10 overs tranquilles. Il vient juste de rentrer d’une blessure de stress, et l’Inde espère pouvoir retrouver rapidement ce vieux rythme qui a fait de lui le meilleur au monde.

