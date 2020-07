Les meilleurs livres de Mars pour les fans de Red Planet

Livres pour enfants National Geographic / Random House / Spectra

Êtes-vous enthousiasmé par l’atterrissage du rover Perseverance de la NASA sur Mars cet été? Nous aussi!

Voici quelques-uns des meilleurs livres pour petits et grands sur la planète rouge. (Et une fiction Mars préférée aussi.)

Apprenez tout ce que vous devez savoir sur la persévérance ici. Vous pouvez voir notre couverture complète des meilleurs livres ici.

« Mars: notre avenir sur la planète rouge »

National Geographic

Envoyer des gens sur Mars ne sera pas facile, mais le voyage n’est pas entièrement hors de portée.

« Mars: Notre avenir sur la planète rouge » (National Geographic Books, 2016) par le journaliste primé (et contributeur de Space.com) Leonard David explique comment la race humaine peut surmonter les défis de se rendre sur Mars et prospérer sur la planète rouge , brouillant les frontières entre science-fiction et réalité.

Dans le nouveau travail, David emmène les lecteurs dans un voyage vers l’avenir pour montrer ce qu’il faudrait aux gens pour voyager sur Mars et non seulement survivre, mais aussi prospérer dans le nouveau monde. (Vous pouvez en savoir plus sur le livre ici.)

« Curiosité: l’histoire d’un Mars Rover »

Candlewick

« Curiosity: The Story of a Mars Rover » (Candlewick Press, 2018) de l’auteur et illustrateur Markus Motum est un livre pour enfants débordant d’œuvres d’art qui enchante et détaille abondamment la mission interplanétaire itinérante et étudiant la surface de Mars.

Motum admet que lui aussi a été emporté par la nouvelle de l’atterrissage difficile de Curiosity, et c’est l’excitation du public sur le rover qui a inspiré le livre. Avec la consultation d’experts de Mars, le travail de Motum propose de grandes scènes qui sont conceptuelles et toujours précises. (Lisez un Q&A avec l’auteur et voyez les pages du livre ici.)

« Le Martien »

Maison aléatoire

« The Martian » (Random House, 2014) par Andy Weir est un livre de science-fiction vraiment génial qui est lourd sur la science.

Weir raconte l’histoire de Mark Watney, un astronaute fictif de la NASA échoué sur Mars, et sa difficile mission de se sauver d’un destin potentiel dans le rude environnement de la planète rouge. Watney semble avoir tout contre lui, mais Weir explique habilement non seulement les besoins de survie de Watney, mais aussi comment il essaie de les faire fonctionner.

« The Martian » a, bien sûr, également été transformé en film en 2015; le film met en vedette Matt Damon dans le rôle de Watney et est réalisé par le vétéran du film spatial Ridley Scott. (Lisez une comparaison du film et du livre ici, et lisez un extrait de « The Martian » ici.)

« Les arguments en faveur de Mars: le plan de colonisation de la planète rouge et pourquoi nous devons le faire »

Presse libre

« The Case for Mars » de Robert Zubrin est une œuvre historique, aidant à faire de la colonisation de la planète rouge un objectif réalisable plutôt qu’un rêve de science-fiction.

Le livre préconise de voyager léger et de vivre autant que possible de la terre martienne. Par exemple, les roquettes lancées depuis Mars et les rovers explorant la surface seraient tous deux alimentés par un propulseur méthane / oxygène fabriqué à partir de dioxyde de carbone extrait de l’air de la planète rouge. Les colons obtiendraient leur eau – ainsi que les matériaux nécessaires à la fabrication du fer, de l’acier et du verre – du sol martien.

« The Case for Mars » explique également comment terraformer Mars, ce qui en fait un endroit plus chaud et plus humide plus hospitalier pour la vie humaine. Bien que le livre ait près de 20 ans, il reste aujourd’hui une lecture intéressante et informative, car mettre des bottes sur Mars reste le principal objectif de la communauté internationale des vols spatiaux humains.

« Red Mars »

Spectres

Bien que la science soit un peu dépassée maintenant, la trilogie bien-aimée de Kim Stanley Robinson sur Mars, à commencer par « Red Mars » (HarperCollins, 1993), a apporté les détails granuleux de la colonisation et de la terraformation de Mars à un large public et a inspiré des chercheurs travaillant sur la NASA sur Mars missions aujourd’hui. Avec la Terre en détresse (dans les derniers livres), l’humanité s’efforce de faire de Mars sa nouvelle demeure.

« Bienvenue sur Mars: établir une maison sur la planète rouge »

Livres pour enfants National Geographic

Les enfants peuvent embarquer à bord de la première expédition vers Mars dans « Welcome to Mars » (National Geographic Children’s Books, 2015) de l’astronaute Buzz Aldrin, écrite avec l’auteure, physicienne et ancienne contrôleuse de vol de la NASA, Marianne Dyson.

L’histoire d’Aldrin sur un voyage sur le vaisseau spatial « Aldrin Cycler » vers Mars couvre l’histoire de l’exploration de Mars, les étapes nécessaires pour y arriver et le processus de construction depuis le premier pied provisoire jusqu’à une colonie permanente sur la planète. Il regorge d’innombrables détails spécifiques – exactement ce que les premiers explorateurs auront et n’auront pas besoin d’apporter, les modes de transport les meilleurs et les plus divertissants une fois sur place et exactement pourquoi les premiers habitats seront ronds et en forme de bulle, pour nommer un ( très peu.

Le livre est également parsemé d’activités pratiques pour démontrer les aspects du voyage et les conditions de la planète. Ce livre n’est pas le premier d’Adrin à proposer une mission sur Mars, mais celui-ci est soigneusement calibré pour susciter l’intérêt de jeunes enfants curieux à l’idée. (Lisez-en plus sur le livre ici)

« Emballer pour Mars: la curieuse science de la vie dans le vide »

W. W. Norton & Company

« Packing for Mars » (W.W. Norton & Company) de Mary Roach ne concerne pas seulement Mars, mais nous n’avons pas pu nous empêcher de l’inclure.

Le livre aborde, dans des détails d’une richesse satisfaisante et d’une simplicité déconcertante, les questions que tout le monde se pose au sujet du vol spatial humain. Par exemple: comment les astronautes vont-ils aux toilettes sans gravité ou à gravité réduite? Comment gardent-ils propres? Comment serait-ce d’avoir des relations sexuelles dans l’espace? Quelqu’un a-t-il déjà eu des relations sexuelles dans l’espace?

Mais le livre est loin d’être un simple catalogue du scurrilous et du scatologique; il se penche sérieusement sur les effets physiologiques et psychologiques des vols spatiaux et sur la façon dont les astronautes, les médecins et les ingénieurs se préparent à relever de tels défis. En bref, « Packing for Mars » est une lecture incroyablement amusante qui vous donnera une meilleure compréhension des rigueurs du vol spatial humain – et fournira une multitude de détails de choix que vous pourrez distribuer lors de fêtes pour impressionner et dégoûter vos amis.

« Avant Mars »

As

Le dernier livre d’Emma Newman situé dans son univers « Planetfall », « Before Mars » (Ace, 2018) voit un géologue arriver sur une petite base de Mars après un long voyage pour se rendre compte que les choses ne sont pas ce qu’elles semblent être.

L’IA de la base n’est pas fiable, la psychologue semble sinistre et les personnages principaux trouvent une note pour elle-même qu’elle n’a aucun souvenir d’écrire. Dans un monde de réalité virtuelle parfaitement immersive, peut-elle faire confiance à ce qu’elle voit? Ou le long voyage a-t-il pesé sur sa raison? « Avant Mars » se déroule sur un Mars étrange et largement vide après qu’une société géante ait acheté les droits sur la planète.

C’est une lecture passionnante mais – comme les autres livres de « Planetfall » de Newman – aussi une plongée profonde dans la psychologie du protagoniste alors qu’elle se débat avec ce qu’elle découvre sur la planète rouge. « Avant Mars » et les autres livres du même univers (« Planetfall » et « After Atlas ») peuvent être lus dans n’importe quel ordre, mais Space.com recommande fortement de leur donner à tous un aperçu. (Lisez un Q&A avec Newman ici et un extrait de « Before Mars » ici.)

Simon & Schuster

Stephen Petranek, journaliste primé et prévisionniste en technologie, pense que les gens vivront sur Mars dans 20 ans.

Petranek expose son cas dans son livre « Comment nous vivrons sur Mars » (Simon & Schuster / TED, 2015). Complétant le discours TED du même nom de Petranek, le livre dresse un portrait du premier voyage de l’humanité sur la planète rouge, qu’il définit en 2027, et décrit les technologies clés nécessaires pour atteindre, survivre et prospérer sur la planète et exactement comment ce processus se déroulerait. jouer. (Vous pouvez lire un Q&A avec l’auteur ici et un extrait du livre ici.)

« The Fated Sky »

Livres Tor

Et si l’exploration spatiale n’était pas un choix mais une nécessité, motivée par la connaissance que la Terre deviendrait bientôt inhabitable et alimentée par des coalitions internationales construites après un impact météoritique catastrophique?

C’est la romancière de l’histoire alternative que Mary Robinette Kowal explore dans sa série Lady Astronaut, « The Calculating Stars » et « The Fated Sky » (Tor, 2018). Les livres suivent Elma York, mathématicienne et pilote de la Seconde Guerre mondiale, qui rêve de devenir elle-même astronaute. Kowal fusionne de manière complexe l’histoire réelle avec son intrigue fictive pour créer une série à la fois pleine d’espoir et pragmatique.

Dans la série, la Lady Astronaut offre une vision puissante de la façon dont le vol spatial pourrait être une force positive dans la société. Le livre un voit le premier voyage de l’humanité sur la lune, et le livre deux se concentre sur un voyage à plusieurs navires vers Mars. (Kowal parle avec Space.com des livres ici; lisez un extrait du chapitre 1 de « The Fated Sky » ici.)