Faker est l’un des meilleurs League of Legends joueurs du monde, sinon les meilleurs.

Tout au long de sa carrière, il est devenu le visage de Ligue en raison de sa personnalité et de ses talents divins. Son gigantesque pool de champions le rend impossible à cibler pendant la phase de rédaction, ce qui signifie qu’il n’y a pas assez d’interdictions pour se débarrasser de tous les champions de Faker. Ses talents mécaniques et sa distribution de grands coéquipiers ont permis à Faker de remporter le trophée du monde à trois reprises, de remporter d’innombrables prix MVP et plusieurs championnats MSI et IEM.

Aucun autre pro de l’e-sport au monde ne peut se comparer au succès remporté par Faker et il faudra du temps avant que quelqu’un ne s’en approche.

Sa longue liste de réalisations tout au long de sa carrière comprend certains des jeux et des performances les plus époustouflants et les plus habiles qui aient jamais honoré Summoner’s Rift. Voici les meilleurs jeux de tous les temps de Faker qui ont gagné leur place dans les livres d’histoire de l’esport.

Faker met C9 à leur place

Le match entre SKT et C9 lors de la phase de groupes du Mondial 2017 avait tellement de choses en jeu. Jensen, le mid laner de C9, était tellement impatient de faire ses preuves qu’avant le tournoi, il a dit qu’il applaudirait Faker dans la voie médiane.

C9 s’est présenté au tournoi avec un nouveau jungler et le duo Jensen et Contractz a fait de son mieux pour réduire l’héritage de Faker sans aucun résultat. Faker a lu leurs mouvements comme une carte tout au long du jeu et a même réussi un jeu inoubliable.

Alors que Ryze de Faker se faisait sauter près de sa tour par Rek’Sai de Contractz, il s’est déplacé dans une séquence parfaite pour faire croire à C9 qu’ils pouvaient tuer. Il s’approcha de sa tour alors que ses PV tombaient et força Rek’Sai à utiliser son ultime pour tenter de sceller l’affaire.

Mais quand Rek’Sai est entré dans la clandestinité, Faker a flashé sur le côté gauche de la voie pour esquiver l’ultime et a rendu presque impossible pour Rek’Sai de sortir sans mourir. C’était aussi le premier sang dans le jeu, ce qui a rendu la foule folle.

De quelle équipe appartient Gnar?

Les joueurs de Sylas dans vos parties classées pourraient vous faire croire que le champion est trop compliqué pour que quiconque puisse jouer un jeu significatif en volant un ultime crucial. Ce n’est certainement pas le cas si vous êtes Faker, cependant. Il a fait honte à l’équipe G2 lors de l’invitation de mi-saison 2019 en faisant passer l’or de G2 comme un non-facteur.

Après avoir forcé Mata de SKT, jouant Tahm Kench, à retourner à la base, G2 a continué à pousser agressivement pour abattre la première tourelle de voie médiane. Il semblait que SKT était sur le point de reculer, mais les fans ont vu Rek’Sai de Clid ramper lentement vers la voie médiane. Avant que Rek’Sai ne puisse faire quoi que ce soit, Sylas de Faker a volé l’ultime de Gnar et a flashé pour étourdir tout le monde sur G2.

SKT n’a obtenu qu’une seule mise à mort lors du début emblématique du combat d’équipe, mais la peur qu’il a frappée dans le cœur de G2 était suffisante pour les forcer à retourner à leur base.

Faker l’imparable

Lorsque Faker entre dans une rainure, une paire de chaînes réelles peut même ne pas suffire à l’empêcher de jouer.

Au cours du deuxième jour de la semaine 10 du LCK Spring Split 2019, Faker s’est retrouvé légèrement désavantagé. À 15:02 dans le clip, Faker, en tant que LeBlanc, esquivait les étourdissements à gauche et à droite. Comprenant la gravité de la situation, Faker a choisi de se mettre en sécurité car il pouvait facilement se faire exploser.

Dread d’Afreeca Freecs, jouant Jarvan IV, ne prévoyait cependant pas de laisser Faker s’échapper et il suivit son flash pour l’achever. Mais après le flash de Jarvan IV, Faker est rapidement revenu à son clone, ce qui a fait perdre à Jarvan IV son ultime. Cela a permis à son équipe de terminer l’engagement pour lui.

Le premier professionnel de Faker Ligue match était contre Ambition, l’un des meilleurs mid laners du monde à son apogée. Le jeune prodige Faker a réussi à surmonter toutes les difficultés qui s’opposaient à lui lors de son premier moment décisif dans sa carrière et a donné au monde son premier aperçu d’une légende en devenir en 2013.

Pensées correctives Ligue les fans avaient déjà de grandes attentes pour la deuxième équipe de SKT, Faker n’était qu’un joueur de milieu de gamme sans nom qui faisait partie de ce qui ressemblait à une équipe d’académie selon les normes d’aujourd’hui. Les fans ne s’attendaient certainement pas à ce qu’il ait un jeu sans faille et qu’il soit 5/0/7 sur Nidalee contre Kha’Zix d’Ambition. Faker n’a laissé aucune marge de manœuvre à Ambition tout au long du match et le vétéran a terminé avec un score de 1/4/1.

Prédiction de 2000 QI

LeBlanc est l’un des champions emblématiques de Faker. Il connaît tous les tenants et aboutissants du champion, ce qui rend impossible de réussir un tour si vous jouez LeBlanc contre lui.

Lors du deuxième match du match de SKT contre KT au printemps des champions SBENU 2015, Faker a joué contre Syndra après que KT ait arraché LeBlanc lors du repêchage. Mais KT ne savait pas que ce serait le début de leur fin. Bien que le jeu se déroule selon le plan de KT, les choses ont empiré après un engagement raté devant la fosse Baron.

Bien que KT se préparait à réduire ses pertes puisque son ADC et son mid laner retournaient en sécurité, Faker a réussi l’un des étourdissements les plus emblématiques de Syndra qui pourrait prendre des années à se reproduire dans un match classé, épinglant à la fois Sivir et LeBlanc dans le première tour de voie médiane.

Qui a invité Faker à la fête?

Au fil des ans, les équipes ont réalisé que l’un des meilleurs moyens de démanteler les défenses de SKT était de choisir des combats lorsque Faker n’était pas présent. Ce scénario se produit rarement, cependant, puisque Faker trouve toujours un moyen d’être au bon endroit au bon moment.

Lors du premier tour des séries éliminatoires d’été 2019 de la LCK, à la sixième minute du clip, SKT a battu le Baron après une poussée réussie sur la voie médiane, que Sandbox Gaming s’apprêtait à contester. Malgré tous les efforts de SB, SKT a vaincu le Baron, mais Faker était presque à court de mana. Alors que SB cherchait à capitaliser sur SKT avec Ekko épuisé de Faker, Faker a décidé de retourner à la base, ce qui a presque transformé le combat en un piétinement unilatéral pour SB.

Faker avait cependant TP prêt et l’a utilisé pour revenir au milieu du combat pour faire des ravages. Tout est allé au sud pour SB peu de temps après que Faker ait fini de se téléporter et il a vengé ses coéquipiers décédés avec un triple kill.

Faire honte aux autres Azirs

La rivalité de SKT avec KT a produit certaines des meilleures pièces de Ligue l’histoire. Lors du LCK Summer Split 2016, à 4:23, Azir de Faker retournait sur la voie médiane après une tentative ratée de TP, mais a été rattrapé par la jungler de KT, Elise.

Faker a immédiatement jeté son ultime pour se sauver et a utilisé le sablier de Zhonya pour permettre à son équipe de venir à sa rescousse. Une fois que trois joueurs de SKT sont arrivés sur les lieux en tant que remplaçants, Faker et ses coéquipiers ont renversé la vapeur et récolté deux victoires en retour.

Cette pièce montre à quel point Faker est calme et sang-froid dans les situations de jeu les plus intenses. Dans un scénario similaire à celui-ci, tout autre joueur paniquerait et mourrait en quelques secondes, ce qui rendrait impossible de sauver un jeu d’une mauvaise situation.

Le jeu qui a fait des joueurs Riven principal

Faker brille particulièrement en jouant des champions à forte intensité mécanique puisque toutes ses micro-décisions lui permettent de vraiment montrer son génie.

Riven est un champion puissant que vous devriez bien jouer à moins que vous ne vous nourrissiez intentionnellement d’elle. Mais quand il s’agit de faire une différence, vous devrez faire le travail comme Faker.

Au début du match SKT contre KT en 2015 LCK Summer Finals, Faker, jouant Riven, a décidé de plonger l’ennemi mi-laner, Cassiopeia, puisque son jungler se rapprochait d’elle du côté droit de la carte.

Cassiopeia a réussi à esquiver la première tentative avec un flash mais a jeté un second regard en arrière pour lancer son ultime. Faker a saisi l’occasion d’utiliser son propre flash et a esquivé l’ultime de Cassiopeia avec un temps de réaction d’une milliseconde pour sécuriser la mise à mort.

L’onde de choc a entendu le tour du monde

Etre doué mécaniquement n’est qu’un côté de la médaille pour être un grand joueur. En plus de vous débrouiller, vous devriez également être capable de faire des jugements et de capitaliser sur les erreurs de l’ennemi tout en vous synchronisant avec vos coéquipiers.

Faker a sorti l’un des combos wombo les plus malsains de l’histoire de la LCK lors de la division de printemps LCK 2017. KT a décidé de prendre un engagement qui ressemblait à une évidence, surtout après avoir vaincu le Baron.

KT a attrapé Nautilus de SKT, l’un des champions les plus tankistes du jeu, et a été immédiatement frappé par un ultime Nami de SKT’s Wolf. Faker, sur Orianna, étant le meneur de jeu qu’il est, a utilisé cela comme une opportunité de se mettre en lumière et de lancer son Shockwave pour rendre le jeu de KT Baron inutile.

Bien que le jeu ne semble pas aussi flashy puisque quatre champions viennent d’être détruits après un ultime, ce que Faker a réussi ici nécessite un timing parfait et une attention aux détails.

Le jeu Zed

Le cinquième match de toutes les séries de la LCK était autrefois sauvage. La ligue coréenne a utilisé le mode «Blink Pick» en 2013, qui a produit certains des meilleurs et des plus délicats matchs miroir.

Bien que ce jeu ait l’air sombre pour KT car ils étaient à plus de 10000 médailles d’or, Ryu’s Zed a surpris Faker’s Zed en train de se pousser seul dans la voie médiane. Ryu a fait tomber plus de 65% de la barre de santé de Faker avec l’aide de sa tour. Mais il allait avoir une surprise.

Juste au moment où Ryu se préparait à porter le coup de grâce, Faker est soudainement passé en mode divin et a supprimé Ryu de la face de la carte en quelques secondes. S’il était impossible de «regarder le nettoyage et les mouvements» de Faker dans le feu de l’action, vous pouvez apprécier les compétences mécaniques des plus grands Ligue lecteur en ralentissant la vidéo et en étant vraiment témoin de ce qu’était le jeu Zed.

Partager : Tweet