Les meilleurs jeux de sport sur Nintendo Switch

in

Avec presque tous les sports que vous pouvez imaginer, une Nintendo Switch est une excellente alternative socialement distante aux tournois sportifs réguliers que nous connaissons tous. Vous n’êtes plus un spectateur qui regarde depuis la ligne de touche; il est temps pour vous de vous habiller et de vous impliquer sur le terrain, sur le terrain ou sur le court.

Échappez à la réalité avec votre avatar et défiez vos amis dans un double en ligne en utilisant l’un de ces jeux de sport les mieux notés pour une Nintendo Switch. Regardons ce qui est disponible actuellement.

NBA 2K 19

Pour les fans de basketball, il y a beaucoup de jeux NBA là-bas, mais NBA 2K19 est certainement le meilleur pour Nintendo Switch. C’est le moyen idéal de vivre le rêve de jouer dans vos chaussures de modèle. Avec un gameplay fluide et facile, vous comprendrez rapidement le fonctionnement de ce jeu, et bientôt, vous comprendrez votre style et apprendrez quelques astuces pour vous aider à gagner.

Ce jeu permet des tonnes de personnalisation et nécessitera une certaine réflexion stratégique et des manœuvres. Ceux qui connaissent le NBA 2K La franchise sera agréablement surprise par la dernière édition et disposera de nombreuses nouvelles compétences et mises à jour pour s’y plonger.

Mario Tennis Aces

L’un des jeux de sport Nintendo Switch les mieux notés, peut-être le numéro un, est Mario Tennis Aces. Il permet aux joueurs de personnaliser le jeu et de choisir parmi divers avatars amusants.

Que vous ayez envie d’une princesse Peach ou que vous choisissiez plutôt la route plus traditionnelle de Mario ou de Luigi, il y a un personnage pour tout le monde. Si vous aimez jouer sale, nous vous recommandons de choisir Bowser, mais si vous êtes un pour un jeu plus habile, Boo est fait pour vous.

Sélectionnez le mode solo, multijoueur ou aventure et jouez à des tournois contre vos amis, le tout dans la sécurité et le confort de votre foyer. Diffusez-le en ligne sur le téléviseur pour plus de plaisir en famille.

Pour ceux qui cherchent à rafraîchir leur cerveau sportif et à utiliser un peu de réflexion stratégique, Football Manager Touch vous fournira exactement cela. Vous aurez accès à plus de 100 ligues différentes et 51 pays au choix, ce qui signifie que les possibilités sont vraiment infinies.

La configuration peut sembler un peu écrasante, mais le jeu est livré avec des didacticiels et des conseils utiles pour vous aider en cours de route. Enseignez les tactiques de votre équipe et fixez des horaires d’entraînement pour assurer le succès de vos représentants dans leurs ligues.

Le jeu est hautement personnalisable, des techniques d’entraînement aux joueurs d’équipe; vous serez en mesure d’assurer le succès de votre équipe ou d’être leur éventuelle chute. Pas de pression, juste un peu de plaisir, c’est tout.

Boxe de remise en forme

Si vous cherchez à rester actif tout en vous amusant sur votre Switch, alors Boxe de remise en forme est un must absolu. Ce jeu vous aidera à augmenter votre rythme cardiaque et à tonifier vos bras, tout en vous amusant.

Avec des chansons que nous connaissons et aimons tous, vous trouverez bientôt votre rythme et chronométrez vos jabs et uppercuts au rythme du rythme. Le gameplay est simple: suivez l’avatar que vous avez choisi à l’écran et marquez en fonction de la façon dont vous exécutez des mouvements spécifiques.

Le jeu se concentre principalement sur la forme et le mouvement corrects, vous serez donc sûr de transpirer au fur et à mesure. Ne t’inquiète pas; vous aurez un entraîneur personnel dans le jeu pour corriger votre position et donner des conseils. Assurez-vous de porter des vêtements de sport légers – vous en aurez besoin.

FIFA 20

Pour tous les fans de football, vous serez familier avec FIFA 20. FIFA 20 est de loin le jeu de football le plus connu et le mieux noté qui soit. Avec des graphismes et un gameplay améliorés de l’édition 2019, cette dernière édition fera baver les fans en s’émerveillant du mouvement fluide et de l’affichage des gouttes de sueur sur le front du joueur.

Jouez contre vos amis ou vos ennemis et montrez-leur qui est le chef des tournois et des matchs en ligne. Avec les dernières mises à jour, les joueurs devront garder un œil attentif sur leurs adversaires et garder leurs réflexes aiguisés car le jeu a augmenté la mise avec la physique mise à jour.

Ce ne sont pas seulement les sports qui fonctionnent bien sur Nintendo Switch. Si vous cherchez quelque chose de moins moite, ne cherchez pas plus loin.

Une courte randonnée

Une courte randonnée propose une exploration simplifiée alors qu’un jeune oiseau appelé Claire tente de gravir une chaîne de montagnes sur une petite île.

Si vous y travaillez, vous pouvez terminer le jeu en un après-midi. Il y a beaucoup à dire pour aller lentement à travers les différentes criques, collines, tunnels et objets de collection amusants de l’île. Le jeu est rempli de rencontres mignonnes et ironiques avec son mélange d’animaux – des lapins enthousiastes aux capitaines de bateaux à moteur de mouette.

Le mécanisme central d’une courte randonnée est génial; vous avez décidé de collecter des plumes d’or pour augmenter la hauteur, vous pouvez battre des ailes. Il y a juste assez de complexité dans le nombre d’articles disponibles pour rendre le voyage varié. Les derniers instants de descente du sommet de la montagne en font une aventure mignonne et amusante conçue pour aider à soulager le stress.

Donc, que vous recherchiez un divertissement solide ou que vous souhaitiez découvrir votre côté compétitif après quelques mois d’hibernation, Nintendo Switch a un jeu qui n’attend que d’être joué par vous.

Avec des améliorations significatives dans tous les jeux concernant les graphismes, la physique, le gameplay et les capacités de personnalisation, il n’y a jamais eu de meilleur moment pour investir dans une Nintendo Switch et libérer votre olympien intérieur.

Avez-vous des idées à ce sujet? Faites-nous savoir ci-dessous dans les commentaires ou transférez la discussion sur notre Twitter ou Facebook.

Recommandations des éditeurs:

Partager : Tweet